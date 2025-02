【パステル×ポムポムプリン】「なめらかプリン」とサンリオキャラクターズ「ポムポムプリン」のコラボ再び！誕生29周年を記念し「ポムポムプリン」のおしりが″ぷりんぷりん”揺れる「なめらかプリン」が初登場

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー&パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー(東京本社:東京都目黒区、名古屋本社:愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO:四方田 豊、以下:オールハーツ・カンパニー)は、「パステル」と株式会社サンリオの「ポムポムプリン」とのコラボレーション商品を2025年3月1日(土)~4月30日(水)の期間、全国の「パステル」で販売いたします。

*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。*なくなり次第終了いたします。

「パステル」は1984年に創業、看板商品の「なめらかプリン」は、“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。

そしてこのたび、2025年3月1日(土)より6年連続開催の人気を誇る「ポムポムプリン」とのコラボ限定商品を新発売いたします。

今年のコラボテーマは、『WE LOVE “PURIN”』。「ポムポムプリン」のお友だち、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながパッケージやスイーツに登場いたします。

中でも注目は、過去のコラボの中でも初となる、“ぷりんぷりん♪”と揺れるミルクプリンで「ポムポムプリン」のチャームポイントであるおしりをモチーフにした『ぷりんぷりんプリン~ポムポムプリンのおしり~』。看板商品「なめらかプリン」と、優しい甘さのミルクプリンがとろけあう至福の味わいをご賞味いただけます。

また、初お披露目となるコラボ限定デザインのエコバッグやスプーンが付いたセットも新登場!繰り返しお使いいただけるため、普段使いできるグッズとして長くお楽しみいただけます。

さらに、ギフトにもおすすめな焼き菓子『窯出しタルト ポムポムプリンのおしり』は、全国のスーパーマーケットやドラックストアでも販売いたします。

今年も「ポムポムプリン」とのコラボレーションを存分にお楽しみいただきたい気持ちとともに、4月16日(水)の「ポムポムプリン」の誕生日を一緒にお祝いしたいという想いから、初登場のグッズも含め全9商品のラインナップでご用意いたしました。

毎年お楽しみいただいている方はもちろん、初めての方も、ぜひこの機会にコラボ限定商品をお楽しみください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●ポムポムプリンコラボ商品 概要

販売期間:2025年3月1日(土)~4月30日(水)

販売店舗:全国の「パステル」店舗

*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。

*なくなり次第終了いたします。

*オリジナルエコバッグと『窯出しタルト ポムポムプリンのおしり』は、公式オンラインストアにてオンラインストア限定セットで販売いたします。

商 品 名 :ぷりんぷりんプリン~ポムポムプリンのおしり~

価 格:680円(税込)

こだわり:「ポムポムプリン」コラボで大人気のプリンが新しくなって登場!「ポムポムプリン」のチ

ャームポイントであるおしりをプリンで見立てました。今年は、看板商品「なめらかプリ

ン」の上に“ぷりんぷりん♪”と揺れるミルクプリンをのせて仕上げ。「なめらかプリン」と

優しい甘さのミルクプリンがとろけあう至福の味わいをご賞味いただけます。まるで「ポム

ポムプリン」がプリンの中にもぐっているような、キュートなビジュアルと、プリン専門店

の「パステル」ならではのこだわりの味わいをお楽しみください。

商 品 名 :もぐもぐプリン~ポムポムプリンのおかお~

価 格:680円(税込)

こだわり:「なめらかプリン」にふわふわのバニラムースを重ね、愛らしい「ポムポムプリン」のおか

おを描きました。今年は「パステル」とのコラボスプーンをもった「ポムポムプリン」でお

出迎え。おしりのプリンとセットでお楽しみいただくのもおすすめです。皆さまのお迎えを

お待ちしています。

商 品 名 :ポムポムプリンだいすきア・ラ・モード

価 格:700円(税込)

こだわり:スポンジとホイップクリームの上に「なめらかプリン」と⻩桃、キウイ、苺をトッピングし

たア・ラ・モードです。今年のスリーブは、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながぎゅ

っと寄り添っている限定イラストで登場!ケーキもプリンも楽しみたい、そんな方におすす

めの満足感のあるスイーツです。

商 品 名 :ポムポムプリンのふわふわロール

価 格:ハーフ1,280円(税込)/ カット500円(税込)

こだわり:プリンをまるごとサンドした人気のロールケーキが「ポムポムプリン」とのコラボ仕様に変

身。ハーフサイズは、スプーンを持った「ポムポムプリン」がお目見え。カットサイズは、

両面を「ポムポムプリン」のおかおとおしりのフィルムで仕上げて、まるでケーキにもぐっ

ているようなデザインに!中にいれた塩キャラメルクリームがアクセントになり、最後の一

口まで飽きることなくお召し上がりいただけます。

商 品 名 :ポムポムプリンのミニプリン

価 格:460円(税込)

こだわり:「なめらかプリン」にホイップクリームを重ねて、表面にココアパウダーで「ポムポムプリ

ン」のイラストを描きました。今年はマフィンを抱っこした「ポムポムプリン」と、「パス

テル」のスプーンを持った「ポムポムプリン」の2種類のイラストで登場!コラボ限定とな

りますので、ぜひどちらのイラストプリンもゲットしてみてくださいね。

商 品 名 :ポムポムプリンのプリンだいすきセット(オリジナルスプーン付き)

価 格:2,480円(税込)

こだわり:『ぷりんぷりんプリン~ポムポムプリンのおしり~』1個、『もぐもぐプリン~ポムポムプ

リンのおかお~』1個とオリジナルデザインのスプーンをセットにしました。おかおのプリ

ンの「ポムポムプリン」も同じスプーンをもっていますよ。マイスプーンとしても活躍でき

るコラボ限定グッズです。

商 品 名 :窯出しタルト ポムポムプリンのおしり

*スーパーマーケット等では2025年3月3日(月)より順次販売開始いたします。

価 格:参考小売価格300円(税込)

こだわり:「ポムポムプリン」のチャームポイントであるおしりをモチーフにした初登場のブラウニー

タルト。カスタード風味のブラウニー生地をカラメル風味のシロップとともにタルト生地に

いれて焼き上げ、プリンの味わいをイメージ。チョコで可愛らしいおしりを描きました。

「ポムポムプリン」とお友だちのタルトとカスタードがおしりをみせているキュートなパッ

ケージにも注目!

商 品 名 :ポムポムプリンの焼き菓子バッグ(オリジナルエコバッグ付き)

価 格:1,600円(税込)

こだわり:オリジナルエコバッグ1個、ジッパーバッグ1個、『窯出しタルト ポムポムプリンのおし

り』1個をセットにしました。エコバッグは、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながぎ

ゅっと寄り添っているコラボ限定のデザイン。プリンをイメージしたカラーが可愛らしい、

普段のお買い物にも使えるエコバッグです。

商 品 名 :ポムポムプリンのむぎゅっとジッパーバッグ

価 格:880円(税込)

こだわり:「ポムポムプリン」のコラボ限定ジッパーバッグに『窯出しタルト ポムポムプリンのおし

り』2個とオリジナルのステッカーシールをセットにしました。ジッパーバッグは、繰り返

しお使いいただけるため小物入れとしてもぴったり!可愛らしいデザインで、ギフトにも喜

ばれること間違いなしです。

公式オンラインストア「オールハーツモール」:https://allhearts-mall.jp/products/321564

●ステッカーシールについて

『ポムポムプリンのむぎゅっとジッパーバッグ』に入っているオリジナルのステッカーシールは、期間により異なるデザインをお楽しみいただけます。

3月は、「ポムポムプリン」とお友だちのタルトとカスタードがキュートなおしりをみせているデザイン(左)、4月は、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながぎゅっと寄り添っているデザイン(右)です。

スマートフォンのケースにいれたり、シールとして貼ってお使いいただけます。どちらのデザインもお見逃しなく!

●2025年コラボテーマについて

今年のコラボテーマは、「みんな“プリン”がだーいすき!」という気持ちを込めて名付けられた『WE LOVE “PURIN”』。

みんなの笑顔が大好きな「ポムポムプリン」

みんなと自分に「ごほうび」として、プリンをたくさん作ってみんなにお披露目!

そんな優しい「ポムポムプリン」が大好きなみんなは、思わず寄り添ってぎゅーをした♪

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655455

●「パステル」について

オールハーツ・カンパニーが展開する「パステル」は1984年に創業、看板商品の『なめらかプリン』は、全卵を使用するカスタードプリンとは違い、卵黄と生クリームのコクとなめらかな食感で“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。『なめらかプリン』のおいしさをご存知の方も、まだ体験したことがない方にも、世代を超えてお召し上がりいただきたいという想いから、“おかえりなさい。はじめまして。”をコンセプトに商品を届けてきました。さらに、プリン専門店である「パステル」らしい新商品の開発にも注力し、これまで通りの“変わらないおいしさ”とわくわくするような“新しいおいしさ”をご提供し続け、よりお客様に愛されるスイーツブランドを目指してまいります。

*画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

会社名:株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者:代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社:東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社:愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社:滋賀県守山市浮気町7-2

設立日:2012年9月3日

資本金:1億円

事業内容:直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト:https://allheartscompany.com

<運営ブランド>

・Heart Bread ANTIQUE:https://www.heart-bread.com

・ねこねこ:https://neko2.co

・PASTEL:https://pastel-pudding.com

・PINEDE:https://pinede.co.jp

・GRANDIR:https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit:https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI:https://b-benkei.com

・OGGI:https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS:https://www.heart-bread.com/guiltyscookie