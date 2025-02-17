¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡ßÄã¥«¥í¥êー¡ßÄã»é¼Á¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à pocotein¡Ê¥Ý¥³¥Æ¥¤¥ó¡Ë¤¬1²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡ßÄã¥«¥í¥êー¡ßÄã»é¼Á¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Öpocotein¡Ê¥Ý¥³¥Æ¥¤¥ó¡Ë¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒKULBAY¡Ê¥¯¥ë¥Ù¥¤¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è´¤²°Ä®3ÃúÌÜ4ÈÖ8-402¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Burak Gorgulu ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥´¥ë¥°¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤ÈÍ»»ñ¤ÇÁí³Û1²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
pocotein¤Ï2024Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄ´Ã£»ñ¶â¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ÎÀ½Â¤ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ÈÈÎÏ©³ÈÂç¤ËÁ´³Û½¼Åö¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
pocotein¤Ï¡¢¥È¥ë¥³·Ï¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¿Í¤Ç¤¢¤ëBurak Gorgulu¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKULBAY¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£2024Ç¯3·î¡¢Âçºå¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥¥Ã¥Á¥ó»ÜÀß¤òµòÅÀ¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÀ½Â¤¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Âç¼êÉ´²ßÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äÂç¼ê¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»Ô¾ì¤È·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¡¢À½Â¤ÂÎÀ©¶¯²½¤ÈÈÎÏ©³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£À½Â¤ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤ËÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾®Çä¶È¼Ô¤ä°û¿©Å¹¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¤ä»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Î¶¯²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Öpocotein¡Ê¥Ý¥³¥Æ¥¤¥ó¡Ë¡×¤È¤Ï¡¡
ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ÇÆüËÜ¤ÎÎäÅà¥Ç¥¶ー¥È³¦¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKULBAY¤¬2024Ç¯¤è¤êÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¾å¼Á¤ÊµíÆý¤ä¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¤Ê¤ÉÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¿ÈÂÎ¤Ë¤è¤¤¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡Ö¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ßÄã¥«¥í¥êー¡ßÄã»é¼Á¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKULBAY¡Ê¥¯¥ë¥Ù¥¤¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Burak Gorgulu¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥´¥ë¥°¥ë¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è´¤²°Ä®3ÃúÌÜ4ÈÖ8-402¹æ
Àß¡¡Î©¡¡Æü¡§2023Ç¯8·î31Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://poco-foods.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/pocotein.jp