¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡ØHodoo English¡Ù¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¡ØStudent Book ¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¥Ö¥Ã¥¯ ¡Ù¡¢¡ØPractice Book ¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤â½¼¼Â¡ª¡ª
¡»¡¡³µÍ×¡¡¡»
³ô¼°²ñ¼Ò³Ø½ñ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÂ¼ÌÐÉ§¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ñ¸ì³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¡¢
¡ØHodoo English¡Ê¥Õー¥É¥¥ー¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡Ë¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½Î¡¦±Ñ¸ì¶µ¼¼¡¦³ØÆ¸¡¦»äÎ©¾®³Ø¹»¤µ¤ÞÅù¡¢¿·³Ø´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Hodoo English¡¡
¡»¡¡Hodoo English¤È¤Ï¡©¡¡¡»
¡ØHodoo English¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¤òÌµÍý¤Ê¤¯³Ø¤Ù¤ë±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¤Ï3D¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤ÇÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËÁ¸±¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤¬Êì¹ñ¸ì¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢±Ñ¸ì·÷¤ÇÂèÆó¸À¸ì¤È¤·¤Æ±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¡×ESL¡ÊEnglish as a Second Language¡Ë´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ëÎÌ¡¢È¯ÏÃ¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é³¤³°¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢±Ñ¸ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤ÎÈ¯²»¤ä¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ¼Í¥¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯²»¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¡×¡Ö³Ø½¬¤·¤Æ¤¿¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÇã¤¤Êª¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡¢À¸ÅÌ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Î©³Ø½¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¤ÎÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡ØHodoo English¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤Î±Ñ²ñÏÃ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ESL¡ÊEnglish as a Second Language¡Ë´Ä¶¤òºÆ¸½¡ª
¡»¡¡³Ø½¬¥µ¥¤¥¯¥ë¡¡¡»
¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï²ñÏÃ¤Î¼ÂÁ©Îý½¬¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Ã±¸ì¤ä¥Á¥ã¥ó¥¯¤Î³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿³Ø½¬¶µºà¡¢¡ØStudent Book ¡Ê¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ë ¡Ù¡¢
¡ØPractice Book ¡Ê¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤ÎÍøÍÑ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»æÌÌ¥µ¥ó¥×¥ë¡§https://d-edubook.com/html/digital-text/1525/#1
¡ØStudent Book ¡Ê¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ë ¡Ù¤È¡ØPractice Book ¡Ê¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡¡¤´ÍøÍÑÎã¡¡¡Û
STEP£±¤«¤éSTEP£³¤Ø¸þ¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë³Ø½¬¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤Î³Ø½¬¥ì¥Ýー¥È¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¨¤Å¤é¤¤¥¢¥×¥ê¤Î¿ÊÄ½¤ò¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¥¹¥È¤â¡¢½ñ¤¹þ¤ß¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë³Ø½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø½¬¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²½µ´Ö¤ÎÌµÎÁ¥Ç¥â¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡»¡¡²Á³Ê¡¡¡»
ÊÀ¼Ò±Ä¶ÈÁë¸ý¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¡¡³Ø½¬¥ì¥Ù¥ë¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡¡»
¥ì¥Ù¥ë¤Ï Cube1.1 - Cube1.4 ¤Þ¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡ª¡ª
¡»¡¡Hodoo English¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡»
¡¦PCÈÇ¥¢¥×¥ê¡ÄCUBE1.1ÂÐ±þ¢¨
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¥¢¥×¥ê¡ÄCUBE1.1-1.4ÂÐ±þ¢¨
¢¨CUBE¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¡¡¥Æ¥¥¹¥È¶µºà¡¡¡»
¡ØStudent Book ¡Ê¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ë ¡Ù
¡¦Hodoo English Student Book CUBE¡¡1.1-1¡¡¡¦Hodoo English Student Book CUBE¡¡1.1-2
¡¦Hodoo English Student Book CUBE¡¡1.2-1¡¡¡¦Hodoo English Student Book CUBE¡¡1.2-2
¡¦Hodoo English Student Book CUBE¡¡1.3-1¡¡¡¦Hodoo English Student Book CUBE¡¡1.3-2
¡¦Hodoo English Student Book CUBE¡¡1.4-1¡¡¡¦Hodoo English Student Book CUBE¡¡1.4-2
¡ØPractice Book ¡Ê¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡Ù
¡¦Hodoo English Practice Book CUBE¡¡1.1-1¡¡¡¦Hodoo English Practice Book CUBE¡¡1.1-2
¡¦Hodoo English Practice Book CUBE¡¡1.2-1¡¡¡¦Hodoo English Practice Book CUBE¡¡1.2-2
¡¦Hodoo English Practice Book CUBE¡¡1.3-1¡¡¡¦Hodoo English Practice Book CUBE¡¡1.3-2
¡¦Hodoo English Practice Book CUBE¡¡1.4-1¡¡¡¦Hodoo English Practice Book CUBE¡¡1.4-2
¡»¡¡¤´Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡»
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¡¦»äÎ©³Ø¹»¡¦±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¸þ¤±¤Î¶µºà¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò³Ø½ñ¤È·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¶µ¼¼¤¬À¸ÅÌÍÍ¤ØÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥Ç¥â¡¦Æ³Æþ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¼õÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Hodoo English¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» (formzu.net)
https://ws.formzu.net/fgen/S34462132/
Àè¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø½ñ¡¡https://www.gakusho.com/official/
¡ù¡ù¡ù¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡ù¡ù¡ù
³ô¼°²ñ¼Ò³Ø½ñ¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈÉô
TEL: 052-902-6141
URL: https://www.gakusho.com/hodoo-english/
E-mail: hodoo_english@gakusho.com
==================================================
Åö¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò³Ø½ñ¡Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢¶µ°é¿Þ½ñ¶µºà¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¾®Ãæ¹»À¸¸þ¤±¤ÎÌäÂê½¸¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºßÌó1,000¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¶µºà¤ò½ÐÈÇ¡£
ÈÎÇäÀè¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌ±´Ö¶µ°éµ¡´Ø
¡Ê³Ø½¬½Î¡¦ÀìÌç³Ø¹»¡¦»äÎ©³Ø¹»Åù ¡ÊÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÐÍ³´Þ¤à¡Ë¡Ë¡£
ºòº£¤Ï¶µ°é¿Þ½ñ¶µºà¤Î½ÐÈÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¤ä¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
==================================================
-----------------------------------------------------------
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³Ø½ñ¡¿Gakusho
Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÆï3-815
TEL:052-902-6141 ¡¡
FAX:052-902-5861
ML: gs@gakusho.com
HP: https://www.gakusho.com/official/
¡úÆü¡¹¤´°¦¸ÜÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢
É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤ò¤è¤ê¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×¤ªÅÁ¤¨¤¹¤Ù¤¯¡¢
ÊÀ¼ÒHP¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¤´»²¾È²¼¤µ¤¤¡£¡ú
-----------------------------------------------------------