¥ï¥³ー¥ë¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¹¹ð·ÀÌó¤òÄù·ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀîÀ¾·¼²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖEmpowering. WACOAL¡×(¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥ê¥ó¥° ¥ï¥³ー¥ë)¤ò·Ç¤²¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ーÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖEmpowering. WACOAL¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ§¤ß½Ð¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤È¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¹¹ð·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤¹¤ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Á³¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµÚ¤ÓÆ°²è¤Ï2025Ç¯2·î17Æü(·î)¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.wacoal.jp/empowering_wacoal/
¢£¥ï¥³ー¥ë´ë¶ÈCM¡ÖEmpowering. WACOAL¡×(50ÉÃ)
¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î»Ñ¤È¤Ï°ìÊÑ¡ªÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤è¤ê¼«Á³¤Ç ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É°î¤ì¤ëÉ½¾ð¤ò»£±Æ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤»¤ëÎÏ¶¯¤¯¤Æ¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤È¤Ï°ìÊÑ¡¢¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ä¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¡ÖÁÇ´é¡×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÅöÆü¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢È¢¤ÎÃæ¿È¤òÅö¤Æ¤ë¥²ー¥à¤Ç¥Üー¥ë¤ä¸¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÄ°URL¡§https://youtu.be/TWba5zjL7Mw
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü
Q¡§ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
A¡§¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤è¤¦¡£¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¡È¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡É¤È¿´¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§ÂçÃ«Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
A¡§ºÇ¶á¤Ï¥Áー¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°URL¡§https://youtu.be/bUo3ZkwBvoU
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¹¥íー¥¬¥ó¤ÎÇØ·Ê
¼Ò²ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢Èþ¤·¤µ¤ä¼«¿®¤Î·Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ§¤ß½Ð¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡á¼«Á³ÂÎ¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡ÖEmpowering. WACOAL¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¹¥íー¥¬¥ó¢¨¥í¥´
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³¥Ôー
¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¤¤ë¡£
¡¦¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È
¥ï¥³ー¥ë¤ÎCW-X¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¥Ä¤Ï¡¢
º£Æü¤âÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢
¿Í¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¥ï¥³ー¥ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¯¤Ç
¤¢¤Ê¤¿¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£
¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¼«¿®¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¥ï¥³ー¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1994Ç¯¡¢´ä¼ê¸©À¸¤Þ¤ì¡£
¿ÈÄ¹193cm¡¢ÂÎ½Å95kg¡¢±¦Åê¤²¡¦º¸ÂÇ¤Á¡£
2012Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºÆþÃÄ¡£Åê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤ò·óÇ¤¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
2016Ç¯¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Î³èÌö¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼«¿È¤â¥Ñ¡¦¥êー¥°MVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
2018Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥¢¡¦¥êー¥°¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ46ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ9¾¡¤òµÏ¿¡¢¥¢¡¦¥êー¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¡¢2·åËÜÎÝÂÇÃ£À®¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¡¦¥êー¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë²Ã¤¨¡¢2²óÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ç¥¢¡¦¥êー¥°MVP¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¹¹¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー¥êー¥°»Ë¾å½é¤Î¡Ö54ËÜÎÝÂÇ¡¦59ÅðÎÝ¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¼õ¾Þ¤Ç¥Ê¡¦¥êー¥°MVP¤ò³ÍÆÀ¡£