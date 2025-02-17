2ÇÜ¤Ë¹¤¬¤ë¡õ¹â¤µ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥Ö¥ë¡ÚGRANADA-¥°¥é¥Ê¥À¡Û¤òÈÎÇä³«»Ï¡£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¿·¤·¤¤·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥Ö¥ë¡Ê¥ê¥Õ¥È¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¡ÚGRANADA/¥°¥é¥Ê¥À¡Û
¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿²¤ë¡¦ºÂ¤ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë·ò¹¯²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉEMOOR¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ¹¬»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î14Æü¤è¤ê¡Ö¥ê¥Õ¥È¡õ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥Ö¥ë GRANADA～¥°¥é¥Ê¥À～(°Ê²¼GRANADA)¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£GRANADA¤Ï¡¢¿½Ìµ¡Ç½¤È¾º¹ßµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¿µ¡Ç½¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤¹¤°¹¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¡¢¥ïー¥¯¥Ç¥¹¥¯¡¢ºî¶ÈÂæ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥Ö¥ë
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Æー¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ
1Âæ4Ìò¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ä¥·ー¥ó¤Ç»È¤¨¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ
ÉáÃÊ¤Ï2¿ÍÍÑ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¡¢¿Ä¹¤¹¤ì¤ÐÉýÌó150cm¤Ë¡ª¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤ò¾·¤¤¤¿ºÝ¤ËÂç³èÌö¡£
¢£¥»¥ó¥¿ー¥Æー¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ
¥½¥Õ¥¡¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¯¥íー¥Æー¥Ö¥ë¤â¡¢¾º¹ßµ¡Ç½¤Ç¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¹â¤µ¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£
¡Ö¤¿¤¿¤à¡õ¹¤¬¤ëµ¡Ç½¡×¤ÇÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ë¥Æー¥Ö¥ë
Å·ÈÄ¤ò90¡ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ³«¤±¤Ð2ÇÜ¤Î¹¤µ¤Ë¡£
Å·ÈÄ¤ò90¡ë²óÅ¾¤µ¤»¡¢½Å¤Í¤¿ÉôÊ¬¤ò³«¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Ìó2ÇÜ¤Î¹¤µ¤Ë¡£¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¤ä²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥Æー¥Ö¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ë½àÈ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¤Ï¤¿¤¿¤à¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¹¡¹»È¤¨¤ë¿Ä¹µ¡Ç½
ºî¶È»ÑÀª¤ä°Ø»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¹â¤µÄ´Àá¡×
½÷À°ì¿Í¤Ç´ÊÃ±¤Ë¾º¹ß²ÄÇ½
¥¬¥¹¼°¾º¹ßµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¾º¹ß¤¬²ÄÇ½¡£»È¤¤¤¿¤¤¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£ºî¶È»ÑÀª¤ä°Ø»Ò¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÉéÃ´¤ÎÌµ¤¤¹â¤µ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¹â¤µ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·ò¹¯Åª¤Ê»ÑÀª¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ºÙÉô¤Þ¤ÇÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá
Èþ¤·¤¤¶ÊÀþ¤ÎµÓÉô¤¬Ì¥ÎÏ
¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÈþ¤·¤¤¶ÊÀþ¤ÎµÓÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥íー¥à»Å¾å¤²¤Ë¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¹ç¤¦£²¤Ä¤Î¥«¥éー
¥°¥í¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥¹¥Èー¥ó¥°¥ìー¤Î2¿§Å¸³«
¹âµé´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÅ·ÈÄ¤Î¥°¥í¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÀÐÌÜÄ´¤Î¥¹¥Èー¥ó¥°¥ìー¤Î£²¿§¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥Ö¥ë¡Ê¥ê¥Õ¥È¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¡ÚGRANADA/¥°¥é¥Ê¥À¡Û
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.emoor.jp/c/em-table/gm-tagra
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/105_1_d529c8847e96a2de94c2c1987a74bb7b.jpg ]
·ò¹¯²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉEMOOR(¥¨¥àー¥ë)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ò¹¯¤Ê¡Ö¿²¤ë¡¦ºÂ¤ë¡¦¤¿¤¿¤à¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
EMOOR(¥¨¥àー¥ë)¤Ï¡ØÌ²¤ê¤ÇÀ¤³¦¤Î¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2006Ç¯¤è¤ê¡Ö¿²¤ë¡¦ºÂ¤ë¡¦¤¿¤¿¤à¡×¤ËÀìÌçÀ¤ò¤â¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¿´¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
EMOOR(¥¨¥àー¥ë)¤Ï¡¢¿çÌ²³Ø¤ä¿Í´Ö¹©³Ø¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤È¾ï»þ2,000¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆEC¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÌÜ¤Ç³Ú¤·¤à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÆ»¶ñ¡×¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<¸¦µæ/³Ø²ñÈ¯É½¼ÂÀÓ>
ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÂè44²óÄê´ü³Ø½Ñ½¸²ñ¡Ê2019Ç¯¡Ë
ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÂè46²óÄê´ü³Ø½Ñ½¸²ñ¡Ê2021Ç¯¡Ë
ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÂè47²óÄê´ü³Ø½Ñ½¸²ñ¡Ê2022Ç¯¡Ë
ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÂè48²óÄê´ü³Ø½Ñ½¸²ñ¡Ê2023Ç¯¡Ë
¿çÌ²´Ä¶³Ø²ñÂè32²ó³Ø½ÑÂç²ñ ¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ¡Ê2023Ç¯¡Ë
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¿²¿´ÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×°øÊ¬ÀÏ¤ÎÏÀÊ¸È¯É½¡Ê2024Ç¯¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô½ìÄ®1-25-12¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ìÄ®¥Ó¥ë9F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ ¹¬»Ê
ÀßÎ©¡§2006Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦²÷Å¬¤Ê¡Ö¿²¤ë¡¢ºÂ¤ë¡¢¤¿¤¿¤à¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯
¡¦¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä
¡¦¿çÌ²¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è³«È¯
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://emoor.co.jp
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.emoor.jp
¡¦¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿²¼¼¤È¿²¶ñ¡×
https://www.emoor.jp/em/
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://emoor.world/jp/
ÂÎ¸³¥·¥çー¥ëー¥àÎ©Àî¡¦ÀÄ»³¡§
https://emoor.world/jp/showroom/