株式会社 京王百貨店

会期:2月20日(木)~3月4日(火)

会場:京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner

営業時間:10時~20時30分

〔2月24日(月・祝)、3月2日(日)は20時まで、最終日は15時まで〕

京王百貨店 新宿店では、2月20日(木)~3月4日(火)の期間、B1階 on the Cornerにて「『東方LostWord』5周年記念POP UP SHOP」を初開催します。「上海アリス幻樂団」代表のZUN氏が制作している、弾幕系シューティングゲーム「東方Project」の公認二次創作スマホ向けRPG『東方LostWord』。国内版は2020年4月30日の国内リリースから200万ダウンロードを突破し、2025年1月現在、全世界1,000万ダウンロード突破しています。本イベントでは、5年間の軌跡を巡る展示やトートバッグやステッカーなど関連グッズが登場します。

■イベント先行販売グッズ

<商品一例> ※すべて税込価格。画像はイメージ

写真左から

・「トートバック サクヤバース」 2,750円<イベント先行発売>

・「ゆらゆらアクリルブロック(ブラインド)」(全8種) 各550円<イベント先行発売>

・「ダイカットステッカー」(全10種) 各385円<イベント先行発売>

トートバック サクヤバースゆらゆらアクリルブロック(ブラインド)ダイカットステッカー

・「キャンバスアート」(全4種) 各3,850円<イベント先行発売>

【写真左上から時計回りに】

・狩る者を狩る者

・砂糖菓子と妹

・LostWord LIVE 2024

・信仰の山

■ お買上げプレゼント

会場内でグッズをご購入の方に、1会計につき税込2,000円毎にステッカーをプレゼント。

※先着順となります。

※数に限りがございます。あらかじめご了承下さい。

※絵柄はお選びいただけません

※イメージ

東方LostWordは『東方Project』を原作とした

公認二次創作作品です。

<ご掲載に関してのお願い>

本リリースに関する画像は、下記のクレジットを表記ください。

(C)上海アリス幻樂団

(C)GOOD SMILE COMPANY, INC. / NextNinja Co., Ltd.