HIMEHINAが三井住友銀行「Olive」とコラボレーション！全員もらえる限定オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンを開始！

株式会社LaRa(本社:東京都港区、読み:ララ、株式会社Brave group100%子会社、以下「Studio LaRa」)は、バーチャルアーティスト「HIMEHINA(ヒメヒナ)」と、株式会社三井住友銀行(頭取 CEO:福留 朗裕、以下「三井住友銀行」)が提供する個人向け総合金融サービス「Olive(オリーブ)」のコラボレーションキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

■プレゼントキャンペーン概要

Oliveアカウントを新規開設(または切替)し、キャンペーンにエントリーした方全員に、「HIMEHINA限定オリジナルグッズ」「Vポイント(1,000円相当)」「描き下ろしイラスト使用のスマホ・PC壁紙」をプレゼントします。さらに、抽選で30名様にはHIMEHINAの複製サイン入り限定オリジナルグッズをお届けします。

また、本コラボを記念し、Apple Pay対応オリジナルカードデザインを実装します。

iOS端末をご利用の方は、OliveカードをApple Payに設定することで、本コラボ限定の描き下ろしイラストを使用した特別なデザインをお楽しみいただけます。

※TM and (C) 2025 Apple Inc. All rights reserved.

※Apple、Appleのロゴ、Apple Pay、iPhone、Apple Watch、Face IDは、Apple Inc.の商標です。

※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※「iD」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。

※カードデザインは変更となる場合がございます。

【名称】HIMEHINA×Olive限定!オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

【期間】2025年2月14日(金) ~ 4月30日(水)まで

【対象】2025年2月13日(木)時点でOliveアカウントを契約していない方

【内容】

・HIMEHINA限定オリジナルグッズ(抽選30名様には複製サイン入り)

・Vポイント(1,000円相当)

・描き下ろしイラスト使用のスマホ・PC壁紙

・Apple Pay対応のHIMEHINAカードデザイン(iOS端末限定)

※「HIMEHINA限定オリジナルグッズ」は、2025年6月頃にOliveアカウントの登録住所宛に発送予定です。

※お買い物や景品への交換、手数料割引などに使うことのできるサービス「Vポイント(1,000円相当)」は、Oliveアカウント契約日の翌々月末頃に付与します。

※Apple Payカード対応のHIMEHINAカードデザインは、2025年8月頃に設定したデバイスへ自動反映します。

※「描き下ろしイラスト使用のスマホ・PC壁紙」は、以下のSTEP3まで実施された方を対象に、キャンペーン終了後、ご登録のメールアドレスへ送付いたします。

【参加方法】

キャンペーン期間内に、以下のSTEP1~3を実施してください。



▼ STEP1:Oliveアカウントの新規口座開設(または切替)

※STEP1とSTEP2の順序は問いませんが、キャンペーン期間内に両方を完了する必要があります。

※新規開設申込後、口座開設まで時間を要する場合があります。余裕を持ってお申込ください。

▼ STEP2:エントリーページでHIMEHINA紹介コードを入力し、Vポイント(1,000円相当)を取得

※Oliveアカウント開設(または切替)で使用したメールアドレスを入力してください。

※Vポイントの受取には、Oliveアカウント契約日の前月から翌月末までに紹介コードを入力し、エントリーが必要です。

▼ STEP3:口座開設後、Oliveアカウントに30,000円以上を入金

※Vポイント受取には、契約日の翌月末時点で円預金残高10,000円以上が必要です。

※限定オリジナルグッズの受取には、合計30,000円以上の一括入金が必要です。

その他、本キャンペーンに関する詳細や留意事項については、特設サイトをご確認ください。

■「HIMEHINA(ヒメヒナ)」プロフィール左から:田中ヒメ、鈴木ヒナ

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット、HIMEHINA。

バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。

中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、ワンマンライブのチケットは発売後1分で即完売する人気。

YouTubeチャンネル登録者数は100万人を超え、動画の総再生数は4億回を突破している。

2023年5月にリリースした3rd アルバム『提灯暗航』はオリコンデジタルアルバムランキング1位、iTunesとmoraハイレゾのアルバムランキング1位を獲得し、2人の感情表現豊かな歌唱力と独自の世界観が支持されている。

2024年8月に開催したワンマンライブ『涙の薫りがする』にて、4th アルバム『Bubblin』の制作を発表。『愛包ダンスホール』を始め多数の新曲が収録予定。

<デビュー7周年記念の2DaysライブをTOKYO DOME CITYで開催!>

2025年3月1日(土)・2日(日)の2日間、Day1『田中音楽堂 RealLive ~姫雛合唱宴~』・Day2『ザ・ベストニジュー』の公演を行います。

一般チケット好評発売中。Day1は残席わずか、Day2も一部席種のみのご案内となっております。ご希望の方は、お早めにお求めください。

・特設サイト:https://himehina.jp/pages/special?t=live2025_7th_anniversary_live

■「Olive」とは

2023年3月からスタートした「Olive」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、 オンライン保険などの機能をアプリ上でシームレスに組み合わせた新しいサービスです。

1枚のカードで「キャッシュカード」「クレジットカード」「デビットカード」「ポイント払い」の機能をアプリで切り替えできる『フレキシブルペイ』を搭載し、ナンバーレス仕様で安心・安全に利用可能です。

・HP:https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/

■採用情報

Brave groupおよびStudio LaRaでは、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っています。

募集中の職種は、下記ページからご確認ください。

■会社概要

株式会社LaRa

有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusicVideoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造をしています。

・Studio LaRa 公式サイト:https://www.lara.inc/

・Studio LaRa 公式X:https://x.com/LaRa_km10/

株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:46.8億円(資本剰余金含む)

・代表取締役:野口 圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

