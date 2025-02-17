【JAPAN 47 GO厳選】まだ間に合う！これから行けるイルミネーション情報をお届けします♪
全国旅行情報サイト「JAPAN 47 GO」（ジャパン・ヨンナナ・ゴー）は、全国の観光情報11万件を保有する「全国観光情報データベース」をもとに構築した観光情報サイトです。魅力ある観光地づくりを通じ国内旅行の促進・発展を目指す公益社団法人日本観光振興協会が、全国の地方自治体・観光協会と共同で運営しています。
情報は47都道府県・1741市区町村の観光担当者（一部、日本観光振興協会）が直接入力した情報で、全国の観光スポット・季節情報・イベント情報・アクティビティ情報・モデルコース・観光ガイドなどの情報が一元化されています。今後、より信頼性と新鮮性が高い情報として、提供情報の種類、量、精度を高めていく予定です。
◆まだ間に合う！おすすめのイルミネーション情報はこちら！
【長崎県 佐世保市】ハウステンボス 白銀の世界 (1/11～2/27)
イルミネーションアワードを10年連続で獲得。
日本最大級の音楽噴水ショーもあり、圧巻のスケール！
https://www.japan47go.travel/ja/detail/ee9275c5-3fb0-44b0-abee-88611cfdaa34
【神奈川県 藤沢市】 湘南の宝石 江の島を彩る光と色の祭典 （11/23～2/28）
＜International Illumination Award 2024＞イルミネーションイベント部門優秀ストーリー賞で1位を受賞。
https://www.japan47go.travel/ja/detail/6e612fd1-4b3b-4675-bcd9-290d94eb4d63
【福岡県 北九州市】 門司港レトロ浪漫灯彩 （10/5～5/11）
明治から昭和にかけての歴史的建造物が建つ街並みがイルミネーションで飾られます。
https://www.japan47go.travel/ja/detail/961c7907-a6ee-4140-a5b6-fbdd472a323e
【新潟県上越市】 （2/15・2/22）
沿道に約10万本もの灯がともるイベント。キャンドルの優しい灯と雪が幻想的です。
https://www.japan47go.travel/ja/detail/c4bd09c4-7716-4a9e-8050-0e03bfe6b5d1
【北海道 上川郡上川町】 層雲峡温泉 氷瀑まつり （1/25～3/9）
氷の迷路や氷瀑神社、氷酒場などもあり、会場全体は７色にライトアップされます。
https://www.japan47go.travel/ja/detail/87d13897-b0ed-41ae-a532-0a49042844e0
【熊本県 山鹿市】 山鹿灯籠浪漫・百華百彩 （2/7～3/1）
数千ものろうそくの灯りが街全体を包む、山鹿の冬の祭典。
郷土芸能である山鹿太鼓と山鹿灯籠踊りの競演も見ることが出来ます。
https://www.japan47go.travel/ja/detail/5d9e64d6-9c56-4514-b733-28bfe9232040
◆イベントカレンダー （開催日2/17～3/17）
https://www.japan47go.travel/ja/search/result?tag=5&startDate=2025-02-17&endDate=2025-03-17&orderBy=updated(https://www.japan47go.travel/ja/search/result?tag=5&startDate=2025-02-17&endDate=2025-03-17&orderBy=updated)
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