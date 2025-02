“これが、最高到達天。　This is PREMIUM BLACK”　Wpc.が贈る最高峰傘ブランド、「go-koh（ゴコウ）」が堂々誕生！

株式会社ワールドパーティー

傘ブランド『Wpc.(ダブリュピーシー)』を展開する株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)は、”これが、最高到達天。 This is PREMIUM BLACK”をコンセプトとした、自社最高級スペックを取り揃えた傘の新ブランド『go-koh(ゴコウ)』を2025年2月1日(土)にローンチいたしました。直営店舗にて販売を開始しており、Wpc. ONLINE STOREでは3月上旬に販売開始を予定しております。

go-koh BRAND MOVIE :https://youtu.be/-nmDtTVsQYU

「go-koh」とは

理想の傘の実現を目指し、傘の専門メーカーとして培ったノウハウを結集して作られたgo-koh。

「5種の、高いスペックを持つ傘」と「後光がさすような気高い存在に」という想いに由来し、ブランド名を名付けました。

「色々ありすぎてどの傘を選んだら良いか迷ってしまう」、

「傘を贈り物にしたいけれど、どれにしよう」、

「そろそろ、きちんとした傘を1本持っておきたい」

と悩まれる方に、これを買っておけば間違いないと自信を持っておすすめできる商品となることを目指しました。

遮光UVカット率(遮蔽率)100%、遮熱効果、最高等級の撥水性に加え、軽さや小ささ、丈夫さ、簡単な操作性に特化した5種の傘をラインアップ。日傘としても雨傘としても自社最高級の品質を誇る「go-koh」による5つの驚きを、ぜひご体感ください。

5アイテム共通の機能性とポイント

5種の商品にはすべて、「PREMIUM BLACK」という“黒だからこそ”実現するハイスペック機能を持ち合わせた生地を使用。高い撥水性はもちろん、生地裏面にポリウレタン樹脂の多層コーティングを施すことで、遮光率・UVカット率(遮蔽率)ともに100%、UPF(紫外線保護指数)は最高等級のUPF50+、遮熱効果も兼ね備えています。

●超軽量のリップストップ遮光生地

糸を格子状に織り込むことにより強度を高めた、Wpc.史上最も軽い15デニールのハイスペックなリップストップ遮光生地を採用しています。生地部分でも、“軽くて丈夫”を実現しました。

●最高レベルの撥水性

最高レベルを5級、最低レベルを1級とした撥水性の試験で5級を獲得した生地を使用。強烈に降り注ぐ雨も気持ちよく弾き、水濡れによるストレスを軽減できるため、雨の日も快適に過ごすことができます。

●使い勝手にこだわった収納袋

収納袋は、スマートな見た目ながらスリット入りで、傘のスムーズな入れやすさにもこだわりました。カラビナ付きなので、濡れた傘をバッグに入れたくない時には、バッグの外にかけて持ち運ぶこともできます。

●贈り物にも!シックなブラックパッケージ入り

マットブラックに金色の箔押しプリントがキラリと光る化粧箱入り。「傘」というアイテムは末広がりの形から縁起が良いとされますが、堂々と気品あふれるパッケージに入ったgo-kohは、年齢性別問わず、大切な方へのギフトとしてもおすすめの逸品です。

商品紹介

※最高:当社従来品比

20年以上にもわたり、理想の傘を追求してきたワールドパーティーが、特にご要望の多いスペックを厳選。「軽い」、「コンパクト」、「丈夫」、「自動開閉」、日傘と雨傘に望まれる機能性を驚くほどのハイレベルで持ち合わせた全5種のラインアップが完成しました。

■Wpc.史上最も軽い晴雨兼用傘 「超軽量タイプ 50cm/55cm」

(画像では6.1インチのスマートフォンを使用)[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/279_1_e3368a8d6d0bc827b4eb75ba7192a623.jpg ]

傘を選ぶ際に重視する方も多い軽量タイプは、カーボン骨を使用した、親骨50cm(85g)と親骨55cm(95g)の2サイズで展開。2種の本体重量を合わせても一般的なスマートフォンより軽いほどで、 “重い”という煩わしさから解放してくれます。

■Wpc.史上最も小型な晴雨兼用傘「コンパクトタイプ」

(画像のスマートフォンは6.7インチのスマートフォンを使用)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/279_2_8c92479667f218ee930e1986a0700865.jpg ]

7段折の中棒を採用し、傘を折りたたんだ時の高さはわずか13cm。スマートフォンに隠れるほどの手のひらサイズで、荷物を増やしたくない人にぴったりです。常に鞄にしのばせておきたくなる小ささなので、天気予報を気にする時間がない日にも安心できる存在に。

■Wpc.史上最も風に強い55cm晴雨兼用傘「高強度耐風タイプ」

※この傘は一般の傘と比較した場合強度はありますが、台風・突風時でのご使用は大変危険ですのでおやめください。[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/279_3_4f1630a778a55352369efa0632a7bfbe.jpg ]

Wpc.史上初、風速30m/sの試験に合格した高強度の骨を採用し、昨今の激しい突風時にも心強い味方に。ポリカーボネート+ナイロンの骨が柔らかくしなり、骨折れを防止するので、強めの風を受けても変形しにくく、折れずに元の形に戻るタフさが魅力です。

▼厳しい耐風検査をクリア。実際の耐風検査の様子はこちらからご覧いただけます。

詳細を見る :https://youtu.be/NyVLDNsp-fQ

■Wpc.史上最もコンパクトな晴雨兼用自動開閉傘「自動開閉タイプ」

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/279_4_8e31219e1fc5c8eea4ab335ae32f63b1.jpg ]

片手がふさがっていてもジャンプ傘のようにボタンを押して自動開閉できる軽量傘。中棒を縮める際、一気に押し込まないとスプリングの力で押し戻される一般的な自動開閉式折りたたみ傘とは異なり、特殊構造により少しずつ段階的に収納することができます。

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ ※3月上旬より販売開始予定

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼全国の取扱店舗 ※2月以降順次販売開始予定

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長 :冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc.

Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU

<本リリースに記載の性能表示について>

●遮光率100%

JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。

●UVカット率(遮蔽率)100%

JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率(遮蔽率)100%の測定値が出た生地をUVカット率(遮蔽率)100%生地としております。

●UPF50+

JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

●遮熱効果

JIS L 1951の規定に準じて生地の遮熱効果を測定しています。

●最高レベルの撥水性

最高レベルの撥水性:撥水性試験で5級(最高等級)の結果を得ていること。

JIS L 1 092の規定に準じて生地の撥水度を測定しています。撥水等級は、最高レベルを5級、最低レベルを1級とした、撥水性の等級です。

※上記記載の結果はすべて生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

●風速30m/sの試験に合格

第三者検査機関において、記載の風速送風下で傘骨に異常がないかを確認しています。

※この傘は一般の傘と比較した場合強度はありますが、台風・突風時でのご使用は大変危険ですのでおやめください。