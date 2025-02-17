月刊コミックジーン3月号が好評発売中！ 表紙は『平野と鍵浦』、裏表紙には新連載の『細胞神曲 -Cell of Empireo.- A certain ″0.5″』が登場！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年2月15日（土）に『月刊コミックジーン 2025年3月号』を発売しました。
◆表紙：『平野と鍵浦』
春園ショウ
まだ知らない、ぼくらの春に咲いた花の名。
ふたりの"男子校生活"（Boys Life）スピンオフコミック！
コミックス最新第5巻、2025年2月27日（木）発売
KADOKAWAオフィシャル『平野と鍵浦 05』書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000307/)
◆裏表紙：『細胞神曲 -Cell of Empireo.- A certain "0.5"』
漫画：虫之砂肝
原作：鱶尾双（from 鱶尾工業／outsider By SystemN.H）
◆特別付録
佐々木秀鳴かけかえカバー
※電子書籍版に付録はつきません
◆新連載＆巻頭カラー!!
『細胞神曲 -Cell of Empireo.- A certain "0.5"』
漫画：虫之砂肝 原作：鱶尾双（from 鱶尾工業／outsider By SystemN.H）
「汝、神の愛を享受するか？」
フリーゲーム「細胞神曲-Cell of Empireo.-」のコミカライズが満を持してジーンに登場！
真相解明へと登りつめる、バイオサスペンス×アクション
◆センターカラー!!
『ブラックシープ』
雅鳳みゃと
泡沫の夢のなか、泡沫人に想いを馳せる──。
コミックス第1～4巻、大好評発売中！
KADOKAWAオフィシャル『ブラックシープ』第1～4巻書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%97&auth=%E9%9B%85%E9%B3%B3%E3%80%80%E3%81%BF%E3%82%83%E3%81%A8&mgenre=79)
◆特別掲載＆センターカラー!!
『おふたりさまパルタージュ』
はしこ
「俺、あんたなら食ってみたいです。」
利害の一致から始まる、無気力モデル高校生×ケーキ大好き社会人のスイーツボーイズストーリー！
『十色くんは近づきたいからあきらめない』『みなと商事コインランドリー アイドルパロ きらきら』で注目を集めた、はしこの新作コミックスが2025年2月27日（木）発売！
KADOKAWAオフィシャル『おふたりさまパルタージュ』書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000089/)
◆書誌情報
『月刊コミックジーン 2025年3月号』
発売：2025年2月15日（土）
定価：550円（本体500円＋税）
判型：B5変形判
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322402001330/)
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