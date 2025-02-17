月刊コミックジーン3月号が好評発売中！　表紙は『平野と鍵浦』、裏表紙には新連載の『細胞神曲 -Cell of Empireo.- A certain ″0.5″』が登場！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年2月15日（土）に『月刊コミックジーン　2025年3月号』を発売しました。





◆表紙：『平野と鍵浦』

春園ショウ



まだ知らない、ぼくらの春に咲いた花の名。


ふたりの"男子校生活"（Boys　Life）スピンオフコミック！


コミックス最新第5巻、2025年2月27日（木）発売


KADOKAWAオフィシャル『平野と鍵浦　05』書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000307/)


◆裏表紙：『細胞神曲 -Cell of Empireo.- A certain "0.5"』

漫画：虫之砂肝


原作：鱶尾双（from 鱶尾工業／outsider By SystemN.H）


◆特別付録

佐々木秀鳴かけかえカバー


※電子書籍版に付録はつきません




◆新連載＆巻頭カラー!!

『細胞神曲 -Cell of Empireo.- A certain "0.5"』


漫画：虫之砂肝　原作：鱶尾双（from 鱶尾工業／outsider By SystemN.H）




「汝、神の愛を享受するか？」


フリーゲーム「細胞神曲-Cell of Empireo.-」のコミカライズが満を持してジーンに登場！


真相解明へと登りつめる、バイオサスペンス×アクション


◆センターカラー!!

『ブラックシープ』


雅鳳みゃと




泡沫の夢のなか、泡沫人に想いを馳せる──。


コミックス第1～4巻、大好評発売中！


KADOKAWAオフィシャル『ブラックシープ』第1～4巻書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%97&auth=%E9%9B%85%E9%B3%B3%E3%80%80%E3%81%BF%E3%82%83%E3%81%A8&mgenre=79)


◆特別掲載＆センターカラー!!

『おふたりさまパルタージュ』


はしこ




「俺、あんたなら食ってみたいです。」


利害の一致から始まる、無気力モデル高校生×ケーキ大好き社会人のスイーツボーイズストーリー！



『十色くんは近づきたいからあきらめない』『みなと商事コインランドリー　アイドルパロ きらきら』で注目を集めた、はしこの新作コミックスが2025年2月27日（木）発売！


KADOKAWAオフィシャル『おふたりさまパルタージュ』書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000089/)


◆書誌情報

『月刊コミックジーン　2025年3月号』


発売：2025年2月15日（土）


定価：550円（本体500円＋税）


判型：B5変形判


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322402001330/)



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