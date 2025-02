blocksky Inc.が SBI インベストメント株式会社をリードインベスターとしてシードラウンドで第三者増資による資金調達を実施

blocksky株式会社

blocksky株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:三浦光、以下「blocksky Inc.」)は、SBI インベストメント株式会社をリードインベスターとして資金調達を実施したことをお知らせします。 この資金調達により、blocksky Inc. はweb3広告プラットフォーム「W3AP」を日本をはじめグロー バル市場に本格展開します。

W3APは、web3広告市場の主要な課題に革新的なアプローチで応え、広告主、web3企業およ びプロジェクト、そしてユーザーに新たな価値を提供します。

当広告プラットフォームを展開するweb3広告市場について

DApps(分散型アプリケーション)の市場規模は 2024 年に 300 億米ドルに達すると予想され、 2024 年から 2032 年にかけて 18.5% の年平均成長率が見込まれています。今後、DApps市場 が拡大するにつれ、マーケティング活動も伸長すると予測されています。 (businessresearchinsights のレポートより※) DApps市場の拡大により、関連するマーケティング市場も成長します。ユーザー基盤の拡大や競 争激化に伴い、新規ユーザー獲得やブランディングの重要性が増すと考えられています。また、 オンチェーンデータやトークンインセンティブを活用したweb3特有のマーケティング手法、DAOコ ミュニティ等へのアプローチが必要となります。さらに今後は国際市場の拡大に伴い、ローカライ ズ戦略の需要も高まり、これらの要因が複合的に作用して市場全体の成長を加速すると推測さ れています。この大きな成長が見込まれるweb3広告市場に、blockskyは挑戦してまいります。

※Business Research Insights は、専門的な分析と正確なデータに基づく市場情報を提供する企業です。 Decentralized Application (Dapp)Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Type (Game APP, Financial APP, Lottery APP, Social APP & Transaction APP), By Application (25-40 Years Old & Over 40 Years Old), and Regional Insight and Forecast to 2032 https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/decentralized-application-dapp-market-118 039

web3広告市場の課題とW3APの解決策

1. 広告のターゲティング精度の低下

○ 課題: プライバシー保護の強化やweb3の匿名性により、適切なターゲットにリーチすることが困難。

○ 解決策: オンチェーンデータとオフチェーンデータを組み合わせた独自の分析技術により、高精度のターゲティングを実現。

2. ユーザーへのインセンティブ不足

○ 課題: 広告視聴の直接的なメリットがないため、視聴率が低下。

○ 解決策: 広告視聴でポイントを獲得でき、トランザクション手数料の実質割引に。

3. 広告取引の透明性と信頼性の欠如

○ 課題: 従来の広告取引では、MFA問題をはじめ、不透明な料金体系や成果に対する不信感が存在。 ○ 解決策: ブロックチェーンを活用した透明な取引管理で、広告費用の使用状況や効果をリアルタイムで確認可能。

4. 広告の視認性と効果の低下

○ 課題: ユーザーの注意を引くタイミングが不適切。

○ 解決策: トランザクション中に動画広告を表示し、視認性とインパクトを最大化。

5. 広告費用対効果の最適化

○ 課題: コスト効率の良いキャンペーン運用が難しい。

○ 解決策: 柔軟な予算(運用型広告)プランとDAOベースの広告審査システムを提供予定。

製品詳細: W3AP (web3 Advertising Platform)

● 主な特徴:

○ 既存の大手広告プラットフォームと同様のプロセスで広告掲載可能。

○ web3関連プロジェクトにとってトークンやNFTの販売や手数料に加えて、新たな収益源。

○ プロダクトやサービスに埋め込むことがない、新しい形態での広告配信。

○ ユーザーは広告視聴による報酬を得られ、満足度向上に寄与。

○ 広告主はNFTトレード、暗号資産投資、ブロックチェーンゲームなどのweb3に親和性の高いユーザー層に認知が容易に。

● 特許: 特許出願済

● 現在の展開: 動画広告ポイ活Dappsをリリース予定。広告主様向けのテスト配信キャンペーンも実施中。(詳しいリリース時期、広告掲載方法はお問合せ下さい)

【blockskyからのコメント】

blocksky Inc. 代表取締役 三浦光

W3AP(web3 Advertising Platform)は、web3領域での広告活用の課題に挑戦します。従来の広告はユーザーとの接点が希薄でした。W3APは、ユーザーがウォレットを操作する際のトランザクション中に動画広告を表示し、視聴者が即座に報酬を得る仕組みを導入しています(特許出 願済)。オンチェーン・オフチェーンデータを活用した高精度のターゲティングで、広告主は新規ユーザー獲得を効率化することが可能です。さらに、報酬を通じてユーザー参加を促進し、広告の透明性も確保しています。 広告主とユーザー双方に価値を提供する革新的な広告プラットフォーム です。この度、日本でも積極的にweb3領域を手掛けられている金融コングロマリットであるSBIグループ様のグループシナジー、また、黎明期よりweb3およびDAOの社会実装を推進しているガイアックス様の知見やノウハウを活用させていただき、グローバルにこの広告プラットフォームを展開できることを期待しています。

【投資家コメント】

SBIインベストメント株式会社 投資部マネージャー 北川智也

SBIインベストメントは2023年よりWeb3やメタバースを主な投資領域に定めたデジタルスペースファンドを運営しており、Web3に従来の広告モデルの概念を持ち込んだ blocksky社には大きな期待を込めて投資させていただきました。代表の三浦さんが広告業界で長年培った知見が活かされることでW3AP の仕組みがグローバ ルでも十分通用すると確信しています。SBI グループとしてもXRPを始めとするWeb3 関連の国内外プロ ジェクトに多く関わりを持ち、blocksky社の持つポテンシャルを最大限発揮できるよう伴走していきたいと思っています。時流の変化、参入タイミング、適切な戦略の3拍子揃ったblocksky社の成長を心から応援しています!

株式会社ガイアックス スタートアップスタジオ責任者 田村悠馬

ガイアックスは、web3やDAO(自律分散型組織)の社会実装に力を入れているため、普段からそれらに当たり前に接してきました。 それにもかかわらず、blocksky社のW3APが打ち出しているビジョンや、業界を大きく変 えるかもしれないゲームチェンジの可能性には、本当にワクワクさせられています。これからは投資先として、これまでガイアックスが培ってきたweb3やスタートアップスタジオのリソースを存分に活かして、一緒にチャレンジを加速させていきたいと思っています。blocksky社の三浦代表が持 つ広告業界の豊富な経験と、2度目となるグローバル展開の挑戦が組み合わさることで、日本を代表するグローバルスタートアップとして大きく羽ばたく姿を楽しみにしています!

今後の展望

blocksky Inc.は、今回の資金調達を機に、W3APのグローバル事業開発、システム開発、組織体制を強化いたします。W3APを通じてweb3広告市場をリードし、グローバル市場への展開を加速させます。テストリリース中のポイ活Dappsを通じて新たな広告体験を提供し、広告主やユーザーからのフィードバックを反映させながら、広告プラットフォームとしてのプレゼンスを早期に構築し、サービスを改善してまいります。

お問い合わせ先

blocksky Inc. 公式サイト(https://blocksky.xyz/)

サイト下部の「Inquiry」よりお問い合わせください。

関連リンク

DISCORD

https://discord.com/invite/F5uxAgUCjP

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/company/backwallet-watch-earn-empower/

X

https://x.com/web3adplatform

会社概要 会社名:blocksky株式会社(英語表記:blocksky Inc.)

代表者:代表取締役 三浦光

所在地:神奈川県横浜市(東京都へ本店移転予定)

事業内容:ブロックチェーンを活用した広告プラットフォームの開発および運営