『年間特集　世界のベストセラー推理小説』2/23（日・祝）スタート！

日本唯一(*1)のミステリードラマ専門チャンネル ミステリーチャンネル(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)は、 2月23日(日・祝)より 『年間特集 世界のベストセラー推理小説』と題し、世界各国のベストセラー推理小説のドラマ化作品を、一年間にわたってミステリーチャンネル独占日本初放送(*2)でお届けいたします。

ミステリーチャンネルでは昨年3月より公式ウェブサイトにて、ミステリーの魅力を発信する特集ページ『もっと楽しむミステリー』上で様々な推理小説を紹介する記事や企画を展開してまいりました。この特集は視聴者の皆様から大変な好評をいただき、改めて推理小説への関心の高さが伺えました。この度、この視聴者の期待に応えるべく、本特集をスタートする運びとなりました。

2月放送「カリートス 地中海の犯罪辞典(全4話)」(C) Palomar 20233月放送「ミス・メルケル~元ドイツ首相の探偵日記(全2話)」(C) 2023 letterbox FILMPRODUKTION. All rights reserved. (C) 2023 RTL Germany. All rights reserved.

第1弾では、カンヌ国際映画祭などで高い評価を得る鬼才テオ・アンゲロプロス監督映画「こうのとり、たちずさんで」「ユリシーズの瞳」などの脚本も手掛けるギリシャ・ミステリー文学界の重鎮ペトロス・マルカリスの代表作の映像化「カリートス 地中海の犯罪辞典」を、2月23日(日)夕方4時よりミステリーチャンネル独占日本初放送いたします。第2弾の3月は、ドイツの犯罪小説読者賞MIMI賞を受賞した作家ダーヴィット・ザフィア原作「ミス・メルケル~元ドイツ首相の探偵日記」を、そして第3弾の4月は、今年生誕105年を迎える英国が誇る偉大な作家の一人、P・D・ジェイムズ原作「刑事ダルグリッシュ(シーズン3)」を放送いたします。

5月以降も、英国推理小説界の至宝アン・クリーヴス原作の「ヴェラ~信念の女警部~」のファイナルシーズンや、イタリア発、21世紀の<87分署>シリーズとの呼び声高いマウリツィオ・デ・ジョバンニ原作「ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査」ほか、年間を通じて続々とお届けいたします。

世界各国から厳選したベストセラー推理小説が原作のドラマを、ミステリーチャンネルでどうぞお楽しみください。

【年間特集 世界のベストセラー推理小説】

2月放送: カリートス 地中海の犯罪辞典(全4話)

字幕版:2/23(日)夕方4:00 一挙放送

【ミステリーチャンネル独占日本初】

(C) Palomar 2023(C) Palomar 2023(C) Palomar 2023

ギリシャ・ミステリー文学界の重鎮にして映画脚本家でもあるペトロス・マルカリスの代表作の映像化!アテネを舞台に、昔かたぎな殺人課の警視コスタス・カリートスが、辞書を片手に事件捜査に挑む!2024年9月にイタリアで放送された最新クライム・ミステリー!

全編にわたってアテネで撮影された本作は、初回から380万人を超える視聴者数を記録し、全話平均でも300万に近い数字を残した話題作。アテネの絶景を舞台に、外見も性格もユニークなコスタス・カリートス警視が、難解な殺人事件に立ち向かう!

番組サイト: https://www.mystery.co.jp/programs/kostas/

3月放送: ミス・メルケル~元ドイツ首相の探偵日記(全2話)

字幕版:3/2(日)夕方4:00 一挙放送

(C) 2023 letterbox FILMPRODUKTION. All rights reserved. (C) 2023 RTL Germany. All rights reserved.(C) 2023 letterbox FILMPRODUKTION. All rights reserved. (C) 2023 RTL Germany. All rights reserved.(C) 2024 letterbox FILMPRODUKTION. All rights reserved. (C) 2024 RTL Germany. All rights reserved.

“ドイツのお母さん” “世界で最も影響力のある女性” “自由民主主義の最後の守り手”…

数々の異名で呼ばれたドイツの元首相アンゲラ・メルケルが名探偵?!

ドイツの犯罪小説読者賞MIMI賞を受賞した作家ダーヴィット・ザフィアのベストセラー推理小説を映像化! 首相を退任し、隠居生活を送るアンゲラ・メルケルが、“ミス・マープル”ばりに素人探偵の“ミス・メルケル”として捜査に乗り出す!

番組サイト: https://www.mystery.co.jp/programs/miss_merkel/

4月放送: 刑事ダルグリッシュ(シーズン3)(全6話)

字幕版:4/26(土)夕方4:00 一挙放送

★シーズン1・2再放送 字幕版:4/20(日)~22(火) 毎日午前11:00

(C) NEW PICTURES LIMITED 2024(C) NEW PICTURES LIMITED 2024(C) NEW PICTURES LIMITED 2024

生誕105年!英国が誇る偉大な作家の一人、P・D・ジェイムズの国際的ベストセラー推理小説のドラマ化、待望のシーズン3!詩人刑事ダルグリッシュが事件の真相に迫る!

日本でもハヤカワ・ポケット・ミステリから出版されている「神学校の死」「女の顔を覆え」「策謀と欲望」の3つのエピソードが2部構成(全6話)で描かれる。

