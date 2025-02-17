【埼玉】JAFデー サッカー観戦＆スタジアムツアーin熊谷市を開催します！

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）埼玉支部（支部長・嶋田光剛）は、3月16日（日）に、公益財団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）所属の「ちふれASエルフェン埼玉」と協力し、JAF埼玉支部初のプロスポーツチームとのイベントを開催します。

「ちふれASエルフェン埼玉」は熊谷市・飯能市・日高市・狭山市をホームタウンとしており、今回共に熊谷市を盛り上げるという目的が一致し、開催の運びとなりました。

本企画では、JAF会員向けに「サッカー観戦＆スタジアムツアー」を実施します。今回、コラボの一環として、他では体験できないツアーを特別価格にて用意していただきました。これは普段見ることができないスタジアムの裏側を選手やチームにとって特別な時間である試合前に見学することができる、大変貴重なツアーです。

さらに特典として、ちふれASエルフェン埼玉の試合観戦チケット、初めての方も安心して参加できる応援グッズ、熊谷市の伝統的な銘菓である五家宝もセットになっています。非日常な体験ができること間違いなし、サッカー観戦をしたことがない方も安心して参加できますので、気軽にお申し込みください。

JAF埼玉支部では今後もさまざまな企画を通じ、地域振興を図りながら魅力的な情報を発信してまいります。

★イベント概要★

【日時】2025年3月16日(日) 11時30分から13時分まで※その後は各自サッカー観戦

【場所】熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（埼玉県熊谷市上川上300）

【費用】

・大人 1,500円

・高校生以下 1,000円

・小学生未満のお子さま（未就学児） 無料 ※同伴される大人の膝上で観戦される場合に限る

【申込方法】ウェブ

【締切日】3月5日（水）23時55分

【応募人数】50名（最少催行20名）

イベントに関する最新情報やお申し込みは以下リンクからご確認ください。

https://area.jaf.or.jp/area/2025/01/kanto/saitama/events/kumagaya_football_tour?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=saitama(https://area.jaf.or.jp/area/2025/01/kanto/saitama/events/kumagaya_football_tour?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=saitama)