【会場案内図を公開】今週水曜から3日間開催！＜第6回 GX経営 WEEK【春】＞＠東京ビッグサイト

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年2月19日[水]～21日[金] 、東京ビッグサイトにて＜第6回 GX経営 WEEK【春】＞を開催します。

開催に際し、「会場案内図（マップ）」を公開しました。また、出展製品情報、会場内イベントも続々公開中。

事前にチェックいただき、ぜひ皆様お誘いあわせの上、ご来場・ご取材ください。

◆会場案内図（マップ）を公開

事前に会場案内図をチェックできます。

詳細を見る(https://www.wsew.jp/doc_map_spring/?utm_campaign=pr_prtimes_map&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆開催概要

●第6回GX経営 WEEK【春】(https://www.decarbonization-expo.jp/spring/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

会 期：2025年2月19日[水]～21日[金] 10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト 東・南ホール

主 催：RX Japan株式会社

＜構成展＞

第6回 脱炭素経営 EXPO【春】

第4回 サーキュラー・エコノミー EXPO【春】 [CE JAPAN]

●脱炭素経営EXPOとは

・・・再エネ電力から自家消費型 太陽光、エネルギーマネジメントシステム、省エネ設備など、あらゆる企業向け脱炭素ソリューションが出展。脱炭素経営を目指す企業の経営者・幹部が来場する専門展です。

●サーキュラー・エコノミーEXPOとは

・・・サーキュラーデザイン、サステナブルマテリアル、PaaS（製品のサービス化）支援、資源回収・リサイクル・再製品化技術などが出展し、循環型経済・サスティナブル経営を実現したい企業の経営者、幹部、経営企画、設計・製造部門などが来場する商談展です。

【同時開催展】

●第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK【春】(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

H2 & FC EXPO【春】～第23回 [国際] 水素・燃料電池展～

PV EXPO【春】～第20回 [国際] 太陽光発電展～

BATTERY JAPAN【春】～第18回 [国際] 二次電池展～

SMART GRID EXPO【春】～第17回 [国際] スマートグリッド展～

WIND EXPO【春】～第15回 [国際] 風力発電展～

BIOMASS EXPO～第10回 [国際] バイオマス展～

ZERO-E THERMAL EXPO～第9回 ゼロエミッション火力発電 EXPO～

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-

◆出展社・製品情報のごく一部をご紹介

【無料】来場登録はこちら :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18LmRNiENF520lidasZGqnpGieFFDCECzI=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes取材申込はこちら :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

◆注目の出展企業をごく一部ご紹介

注目製品・企業の担当者にインタビューしました。詳細な見どころはWEBに満載！ぜひチェックしてください。

【脱炭素経営EXPO】

文具メーカーの枠を超えて 新たな挑戦「遮熱塗料塗装サービス」

株式会社キングジム 小間番号：E88-33

株式会社キングジム 小間番号：E88-33株式会社キングジム 小間番号：E88-33

株式会社キングジムは、「脱炭素経営分野」における同社出展ブースで、エアコン室外機への遮熱塗料塗装サービスという意外性に満ちた新サービスをPRする。同社が積み上げてきた信頼の上に、新たなサステナブルな未来を築こうとする意気込みが込められている。＞＞詳細(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/blog/article_80.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

【サーキュラ―・エコノミーEXPO】

タイガー魔法瓶と挑む！ステンレスボトル再生の最前線

平林金属株式会社 小間番号E88-62

平林金属株式会社 小間番号E88-62平林金属株式会社 小間番号E88-62

平林金属株式会社は、金属およびプラスチックのリサイクル事業で培った技術と知見を活かし、サーキュラーエコノミーの実現に向けた新たな挑戦を続けている。特に、タイガー魔法瓶株式会社との協業によるステンレスボトルのリサイクルプロジェクトは、持続可能な社会づくりへの重要な一歩となっている。＞＞詳細(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/blog/article_86.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

・・他多数が出展！

●出展社インタビューは会期まで随時更新予定です。こちら(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/blog.html)をチェックしてください。

●出展社・製品検索はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/search/2025/directory.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆200本もの無料カンファレンスを併催

展示会と併せて、業界の第一人者によるカンファレンスを200セッション開催。

各社の事例から学べる絶好の機会となります。【無料・事前申込制】

◆基調講演・特別講演を多数開催！

◆注目の「ペロブスカイト太陽電池」などの「BIPV」に関する特別企画を開催！

カンファレンス申込・最新情報はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_gx&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/bipv.html)

近年、太陽光発電のさらなる普及・拡大に向け、建材一体型太陽光発電（BIPV）技術の確立がいっそう重要視されています。

このたび、日本最大※の太陽光発電技術の展示会「PV EXPO【 国際】太陽光発電展」にてBIPV技術に特化した展示やカンファレンスを行う特別企画「BIPV WORLD ｰ 建材一体型太陽光発電 ワールド ｰ」を開催いたします。業界のキープレイヤーや最新情報、先端技術を一堂に集めることで、BIPV分野の発展と市場拡大に貢献してまいります。

共催：一般社団法人 太陽光発電協会（JPEA）

＜ご注意＞

【無料】来場登録はこちら :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18LmRNiENF520lidasZGqnpGieFFDCECzI=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes取材申込はこちら :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください： https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press/faq.html 内「 Q8： セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか？」部分

・講師により、取材不可のセッションがございます。詳細は事務局までお問い合わせください。

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「取材にあたっての確認事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press.html

・出展製品は25年1月末時点の内容です。会期当日までに変更になる場合がございます。

・掲載の内容は同時開催展のものである場合がございます。

・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

・本文中の「最大」とは、同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較です。

お問い合わせ先

GX経営 WEEK事務局 広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:wsew-press.jp@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階