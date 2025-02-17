TVアニメ『FARMAGIA』より新商品が発売！
株式会社コンテンツシード
カンバッジ(ブラインド)
アクリルキーホルダー
アクリルフィギュア
ミニアクリルアート
【関連サイト】
TVアニメ『FARMAGIA』よりカンバッジ他、新商品が発売！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/category/ct3924
【注文受付期間】
・2025年2月14日(金)18:00~2月27日(木)23:59
【発送予定日】
・2025年3月下旬～4月上旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ブラインド)
価格 : 550円（税込）
種類数：全7種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー
価格 : 各770円（税込）
種類数：全7種
アクリルフィギュア
価格 : 各1,650円（税込）
種類数：全6種
ミニアクリルアート
価格 : 各2,530円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/category/ct3924
【注文受付期間】
・2025年2月14日(金)18:00~2月27日(木)23:59
【発送予定日】
・2025年3月下旬～4月上旬以降順次発送
【権利表記】
(C)Marvelous Inc.／FARMAGIA project
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売