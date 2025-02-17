人気沸騰中のホラーゲーム『Poppy Playtime』より、スマイリングクリッターズ ミニフィギュアセットなど、公式新商品が2025年3月下旬より順次発売決定！
エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、話題沸騰中のホラーゲーム『Poppy Playtime(ポピープレイタイム)』の公式新商品を2025年3月下旬より順次販売開始することを発表いたします。
【販売ページ】
https://bit.ly/41gTvi0
今回、発売を開始する商品は全2商品です。
・Poppy Playtime Poppy Playtime クリアファイル E
・Poppy Playtime ミニフィギュア10体セット（Smiling Critters）
【商品情報】
Poppy Playtime クリアファイル E
大人気ゲーム「Poppy Playtime」からクリアファイルが登場!
「キャラクター達の集合絵」と「Smiling Critters」の絵柄がセットになった
A4サイズのクリアファイルです。
発売日：2025年3月下旬
価格 ：880円 (税込)
Poppy Playtime ミニフィギュア10体セット（Smiling Critters）
大人気ホラーゲーム「Poppy Playtime」からSmiling Crittersのミニフィギュア10体セットが登場！キャットナップの顔がデザインされたボックスに収納されています。
※内容物のミニフィギュアは、既発商品のブラインドミニフィギュア（Smiling Critters）と同様です。
発売日：2025年3月下旬 発売予定
価格 ：9,900円 (税込)
商品サイズ：H:76×W:292×D:305mm
【Poppy Playtimeとは】
2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。
リリース当初は英語版での配信にも関わらず、国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもたちの間で大ブレイク。今年1月に待望の第4章「Chapter4:Safe Haven」をリリース。今後の展開も目が離せない注目作品です！
業界トップの架空のおもちゃメーカー「Playtime社」の従業員が、ある日忽然と姿を消してしまい、プレイヤーは廃墟となった「Playtime社」の失踪事件の真相を探るべく工場内を探索する。
工場の中には会社のマスコットである大きな人型の人形「Huggy Wuggy(ハギーワギー)」をはじめおもちゃたちが住んでいて、次々にプレイヤーへと襲い掛かります！
＜Poppy Playtime日本公式X＞
https://x.com/PoppyPlaytimeJP
＜Poppy Playtime日本公式サイト＞
https://www.infolens.com/PoppyPlaytimeJP/
【類似品・模倣品にご注意ください】
現在国内の量販店およびネット通販・オークションサイトなどで「Poppy Playtime」「ハギーワギー」のキャラクターを模した類似品・模倣品が確認されております。
これらは正規の版権手続きを踏まえたものではございません。
これらの類似品・模倣品に起因する不良品や事故につきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご購入の際には特にご注意をお願い申し上げます。
【INFOLENS GEEK SHOPとは】
インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです
2023年3月には池袋パルコ店をオープン。
ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。
【店舗情報】
＜INFOLENS GEEK SHOP オンラインショップURL＞
https://geekshop.infolens.com/
＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞
店舗所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F
TEL：03-5985-4011
【公式X】
INFOLENS GEEK SHOP：https://x.com/INFOLENSGEEK
INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店：https://x.com/igs_ikebukuro
■インフォレンズ株式会社とは
インフォレンズ株式会社は、「Poppy Playtime」の公式ライセンス商品の正規輸入販売代理店、およびオリジナル商品の製造販売を行う正規ライセンシーです。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。
会社概要
商号 ： インフォレンズ株式会社
代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋
本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階
設立 ： 2018年10月
事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売
URL ： http://www.infolens.com
(C) 2025 Mob Entertainment, Inc.