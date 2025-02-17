【クロスターオリジナル】バイカラーＶ2026年入学用ランドセル継続発売
【クロスターオリジナル】バイカラーＶご好評につき2026年入学用ランドセル継続発売決定
当社人気のバイカラーシリーズ第5弾【バイカラーＶ】を2025年3月上旬よりご注文受付開始。
2026年入学用ランドセル【バイカラーＶ】新規モデルを2025年3月初旬より受注を承ります。
販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国有名販売店にて発売いたします。
セールスポイント
人工皮革の表面加工を施しキズがつきにくい耐久性重視のランドセルです。ブラックをベースに鮮やかなコンビカラーでスポーティなイメージのデザインです。
人工皮革に表面加工を施しキズがつきにくい素材です。
ブラック/イエロー
ブラック/グリーン
ブラック/ブルー
ブラック/レッド
鮮やかなコンビカラーでスポーティなイメージに仕上げました。
スペック
素材 ：本体 人工皮革（ベルエース） 背中 人工皮革
重量 ：約1200ｇ
サイズ：A4フラットファイルサイズ
内寸 幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.0ｃｍ
機能 ：背カン：ウイング背カン 錠前：ワンタッチロック ナスカン：安全ナスカン
時間割表ポケット ファスナーポケット内Ｄカン お名前入れ
価格 ：71,500円（税込み）
カラー展開
ブラック/ブルー
ブラック/イエロー
ブラック/グリーン
ブラック/レッド
2026年ご入学用 カタログ請求を受け付け中
2026年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。
カタログ請求はこちら :
https://croster.co.jp/randsel/catalog
お申込み方法：公式ホームページよりお申込みください。
URL: https://croster.co.jp/randsel/
会社概要
会社名 ：株式会社クロスター
代表取締役 ：樋口 孝四郎
所在地 ：〒111-0034 東京都台東区雷門2-17-14
URL ：https://croster.co.jp/randsel/
お問い合わせ先
フリーコール ：0800-100-7200（平日10：00～17：00）
メール ：otoiawase@croster.jp
インスタグラム：
https://www.instagram.com/croster_randoseru?igsh=MzRlODBiNWFlZA==
＊一部の商品で諸事情により予告なく変更させていただく場合がございます。