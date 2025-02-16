NexusAdvisors、職務経歴書をアップロードするだけでキャリア偏差値を診断！「HR Next Score」をリリース

株式会社NexusAdvisors

最新のAI技術の活用促進に強みを持つAI開発企業、株式会社NexusAdvisors（本社：東京都渋谷区）は、個人のキャリアを分析、可視化を行うAIツール「HR Next Score」をリリースした。

スマート履歴書診断サービス 「HR Next Score」

誰でも無料で自分のキャリアを分析！

いますぐ自分のキャリアを分析 :https://score.hrnext.net/

■ HR Next Scoreとは？

「HR Next Score」は、個人の職務経歴書をアップロードするだけで、キャリア偏差値や向いている職種、必要なスキルを瞬時に可視化するスマート履歴書診断サービス。

これにより、自分のキャリアを振り返りたい方や、キャリアの方向性に悩む方、質の高い採用活動を進めたい方の自己フィードバックの質の向上に寄与する。

■ 主な機能

・Web履歴書の自動生成機能

・履歴書/経歴書の分析

・キャリアの強みや特技、適正の言語化

・職務経歴偏差値、推定年収、転職で目指せる参考年収の算出

・適正業界、適正職種、適正役職の表示

■ 開発背景

現代の労働市場では、個人が自身のスキルや市場価値を正確に把握することが難しく、また企業側も適切な人材を見つけるための効率的な手段を求めています。

「HR Next Score」は、これら企業が抱えている採用課題ゼロを目指すHR SaaS「HR Next」の一機能として、スマート履歴書診断サービスHR Next Scoreのリリースに至りました。

スマート履歴書診断サービス 「HR Next Score」は誰でも無料で利用可能！

自分のキャリア偏差値を知る :https://score.hrnext.net/

会社概要

法人名：株式会社NexusAdvisors

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿2-8-4

代表：山本 稔

設立：2024年10月

HP：https://nexusadvisors.co.jp/

事業内容

AIを活用した次世代営業/採用支援プラットフォームの開発。

日本の人材課題ゼロを目指すHR SaaS「HR Next」「HR Next Score」の開発、運用