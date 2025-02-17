TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』より、″ペイントボール″がテーマの新規描き下ろしアイテムが「AnimeJapan 2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2025」にてTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』の新商品を販売します。
ペイントボールで対戦する坂本たち4人の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「単語カードキーホルダー」のほか、通販商品など様々なアイテムが販売決定！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「AnimeJapan 2025」
・開催日時 2025年3月22日(土)～3月23日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟 東1～8ホール
・ブース名 中外鉱業ブース[J53]
・公式HP https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
＜会場限定特典＞
中外鉱業ブースにてTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』AnimeJapan 2025関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、ゴールドイラストカード (全8種)をランダムで1枚お渡しいたします！
＜通販限定特典（Chugaionline）＞
中外鉱業コンテンツ部ECサイトにてTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』AnimeJapan 2025関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、シルバーイラストカード (全11種)をランダムで1枚お渡しいたします！
※イベント会場と通販(Chugaionline)でお渡しする特典が異なります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
予約期間：2025年2月17日(月)17:00～3月24日(月)23:59
発送日：2025年5月以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルフィギュアスタンド ペイントボールver.（全4種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：坂本太郎、朝倉シン、陸少糖、眞霜平助（全4種）
■トレーディング缶バッジ（ランダムホロ入り） ペイントボールver.（全11種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)
※1SET12個入（ノーマル缶バッジ11個 + ホロ入りバッジ1個）
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※1SETにつきホロ加工仕様のレア缶バッジ(全11種)がランダムで1個封入されています。
■ポラショットコレクション ペイントボールver.（全11種）
販売価格：1個 330円(税込)／1SET[11個入] 3,630円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングアクリルスタンド ペイントボールミニキャラver.（全7種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[7個入] 5,390円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■単語カードキーホルダー ペイントボールver.
販売価格：990円(税込)
仕様：4絵柄 4枚入り
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■キャラファインマット ペイントボールver.
販売価格：3,850円(税込)
■BIGペアアクリルスタンド ペイントボールver.（全2種）
販売価格：3,520円(税込)
※通販商品は会場での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
【関連サイト】
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイト
https://sakamotodays.jp/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline