日本発のアプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」を提供するIssueHunt、オルターブースと連携しGitHub移行とDevSecOpsを支援

IssueHunt株式会社

バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理(以下「ASPM」)ツール「Baseline」を提供するIssueHunt株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:横溝 一将、以下「当社」)は、 株式会社オルターブース(本社:福岡県福岡市 代表取締役:小島淳)と、GitHub移行及びDevSecOpsの構築支援に関する業務提携を開始いたします。

業務提携の背景

オルターブースは、日本国内で初めて「DevOps with GitHub on Microsoft Azure」のSpecializationを取得した実績を持ち、GitHub導入支援やDevOpsの推進を得意とする企業です。

IssueHuntはASPM「Baseline」を提供する中で、国内企業がレガシーな開発環境やセキュリティ対策の課題に直面している状況を数多く目の当たりにしてきました。

本連携を通じ、ASPM「Baseline」のお客様に対し、オルターブース社がGitHub導入支援(データの移行や運用サポートを含む)を行うことで、開発体験向上及びセキュア開発の実現に寄与いたします。

提携の概要

今回の業務提携により、以下の具体的な支援を提供いたします。

1. GitHub移行を通じた開発体験の向上

オルターブースはGitHub導入支援(データ移行や運用サポートを含む)を提供し、IssueHuntのお客様がセキュリティと利便性を両立した開発環境を構築できるようサポートいたします。

2. 開発体験の向上とセキュリティ強化

IssueHuntはASPM「Baseline」を提供し、「ソースコードからクラウドまで」網羅的な脆弱性スキャンを定期的に実施し、お客様のDevSecOpsの運用をサポートいたします。

株式会社オルターブース 代表取締役 小島淳様よりコメント

オルターブースは、Microsoftの認定する「DevOps with GitHub on Microsoft Azure」Specializationを取得したリーディングカンパニーとして、今回の提携を極めて重要な戦略的転換点と位置付けています。

IssueHunt株式会社との連携は、単なる技術統合を超え、セキュアで効率的な開発環境の実現に向けた新たなステージへの飛躍です。GitHub導入支援の全工程―環境構築、データ移行、トレーニングをワンストップで提供する当社の強みと、IssueHunt株式会社のASPMツール「Baseline」による全方位の脆弱性管理が融合することで、国内企業がグローバル競争に打ち勝つための決定的なアドバンテージをもたらします。

「Walk Together, Hack Together.」という理念のもと、私たちはこの提携を通じ、セキュリティと開発効率の両立を実現し、企業価値の向上に直結する革新的なソリューションを提供してまいります。

IssueHunt株式会社 代表取締役 横溝一将よりコメント

オルターブース様との業務提携を発表できることを大変嬉しく思います。

私たちIssueHunt株式会社は、日本最大のバグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」を通じて、多くの企業と連携し、脆弱性の早期発見と修正を支援してまいりました。

この取り組みを通じて、セキュリティレベルの向上だけでなく、攻撃者に狙われる前に脆弱性を発見し、企業のリスクを最小化することの重要性を実感しています。

当社が提供するアプリケーションセキュリティポスチャー管理(ASPM)ツール「Baseline」は、企業の情報資産及び脆弱性を継続的に管理し、開発の初期段階からリスクを可視化することが可能です。これにより、脆弱性を早期に特定し、改善策を迅速に実行することができます。

一方、開発環境のモダナイゼーションが後手に回り、DevSecOpsに取り組むことのできない開発担当者・セキュリティ担当者の方より、度々ご相談をいただいてきました。

今回の業務提携では、Githubのサポートにおいて豊富な実績をお持ちのオルターブース様が、GitHub環境の構築からデータの移行、トレーニングまで、一気通貫で支援を行います。

そこに弊社のBaselineが加わることで、DevSecOpsの構築から脆弱性対応まで一気通貫で支援を行うことで、モダンで且つセキュアな開発環境の構築をサポートします。

私たちは「つながる世界の、ベースラインになる。」というビジョンのもと、セキュリティを企業の競争力を高める鍵として位置づけています。本提携を通じて、多くの企業がセキュリティを強みとして世界で活躍できるよう、引き続き全力で取り組んでまいります。

株式会社オルターブース 会社概要

株式会社オルターブース(Alterbooth Inc.,) 代表取締役 小島 淳

設立日:2015年3月

ウェブサイト:https://www.alterbooth.com

Microsoft Solution Partner認定(Digital & App Innovation)

Microsoft Advanced Specialization認定(DevOps with GitHub on Microsoft Azure)

株式会社オルターブースは“Walk Together, Hack Together”をスローガンに、お客様に寄り添いながら「共につくる」ことを実践したサービスの提供を行っております。AzureやGitHubを活用した開発生産性向上やクラウドアーキテクチャー設計、導入のスペシャリストです。

IssueHunt株式会社について

IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理(ASPM)ツール「Baseline」等の提供を行っています。

【会社概要】

- 会社名:IssueHunt株式会社- 代表者:横溝 一将- 所在地:東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号- 公式ホームページ:https://issuehunt.co.jp/- お問い合わせ先:https://issuehunt.co.jp/contact

【主要事業】

- バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」:https://issuehunt.jp/- アプリケーションセキュリティポスチャー管理(ASPM)ツール「Baseline」:https://baselinehq.io/

【お客様事例(一部)】

- Sansan株式会社様シフトレフトを促進する一手 セキュリティ対策と開発経験を両立させる、Sansan流・継続的多層防御をASPM「Baseline」が支援 https://baselinehq.io/cases/sansan- 株式会社サイバー・バズ様開発チームの未来を見据えたDevSecOps戦略ーーサイバー・バズ技術担当執行役員が語るASPM「Baseline」活用方法 https://baselinehq.io/cases/cyberbuzz- 株式会社CARTA HOLDINGS様CARTA HDの多様な事業のセキュリティ課題に挑む!「第2のセキュリティチーム」としてのASPM「Baseline」活用方法 https://baselinehq.io/cases/carta-holdings- 株式会社GMW様会社資金が枯渇するほどのセキュリティインシデントから復活ーーASPM「Baseline」と二人三脚で歩むプロダクトセキュリティ https://baselinehq.io/cases/gmw