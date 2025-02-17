Ä»â×¿Þ³¨»Õ¡¦ÀÄ»³Âç²ð¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ç¡Ö¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë³¹Êâ¤¥Ä¥¢ー¡×¡ÊºÅ¹ÔÆü¡§2·î24Æü·îÍË¡¦½ËÆü¡Ë¤Î»²²ÃÍ½Ìó¿½¤·¹þ¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×¤¬³«»Ï
¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×¤Ï¡¢2·î24Æü(·î¡¦½Ë)¤ËºÅ¹Ô¤¹¤ëÆüµ¢¤ê¥Ä¥¢ー¡Ö¿À¸Í¥Ýー¥È¥¿¥ïー¤òÂßÀÚ!!¡¡Ä»â×¿Þ³¨»Õ ÀÄ»³Âç²ð¤µ¤ó²òÀâ ¥Ýー¥È¥¿¥ïー¤«¤é¿À¸Í¤Î³¹¤ò´Ñ»¡¡õ¿À¸Í¤ÎÄ«³¹Êâ¤¥Ä¥¢ー¡×¤Î»²²ÃÍ½Ìó¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò2·î18Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤ÏºÇÂç20Ì¾¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÀèÃå½ç¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¸Í¤Î³¹¤ÎÊÑÁ«¤ò¡ÖÄ»â×¿Þ¡×¤È¤¤¤¦Ä»¤ÎÌÜÀþ¤Ç¶õ¤«¤é´Ñ¤¿»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤µÏ¿¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡¢Ä»â×¿Þ³¨»Õ¡¦ÀÄ»³Âç²ð¤µ¤ó¤Î°ÆÆâ¤Ç³¹Êâ¤¤ò¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£JR¸µÄ®±Ø¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»°ÂçÃæ²Ú³¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆîµþÄ®¡×¤ä¡¢150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÁÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¾¦Å¹³¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿À¸Í¸µÄ®¾¦Å¹³¹¡×¤òÊâ¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÂßÀÚ¤Ç¡Ö¿À¸Í¥Ýー¥È¥¿¥ïー¡×¤«¤é¿À¸Í¤Î³¹¤Ê¤ß¤òÀÄ»³Âç²ð¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤³°´Ñ¤«¤é¡ÖÅ´Åã¤ÎÈþ½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢½×¹©¤«¤é60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿À¸Í¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¿À¸Í¥Ýー¥È¥¿¥ïー¡×¤«¤é¡¢Ï»¹Ã»³·Ï¡¢¿À¸Í»Ô³¹¡¢¿À¸Í¹Á¤ò°ìË¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä»â×¿Þ³¨»Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¥È¥ê¥Ó¥¢¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£¥¿¥ïー¶á¤¯¤Î¡Ö¥á¥ê¥±¥óÇÈ»ß¾ì¡×¡¢¡Ö¿À¸Í¹Á¿ÌºÒ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯¡×¡¢¡ÖBE KOBE¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÀÄ¿¹È¯¤Î¥Ä¥¢ー¡Ö¿À¸Í¡¦Ã¸Ï©Åç¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦3Æü´Ö¡×¤Î1Æü¤Ë¿À¸Í¤Î¿Í¤â¹çÎ®¤·°ì½ï¤Ë³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤à¥Ä¥¢ー¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¤Î¿Í¤È¿À¸Í¤Î¿ÍÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤È¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÃåÃÏ·¿´Ñ¸÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¡Ù¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂßÀÚ¡Ö¿À¸Í¥Ýー¥È¥¿¥ïー¡×¤«¤é¡¢Ä»â×¿Þ³¨»Õ ÀÄ»³Âç²ð¤µ¤ó²òÀâ¤Ç¥Ýー¥È¥¿¥ïー¤«¤é¿À¸Í¤Î³¹¤ò´Ñ»¡¡õ¿À¸Í¤ÎÄ«³¹Êâ¤¥Ä¥¢ー
¡¦¾ÜºÙ¤È¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤ò¡Ø¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¡Ù¤Ç¸«¤ë¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr250214/1/
¢¨¥Ä¥¢ー»²²ÃÈñ¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ä¥¢ー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆÃÊÌ¤ËÂßÀÚ¤Ã¤¿¥Ýー¥È¥¿¥ïー¤«¤é¡¢Ä»â×¿Þ³¨»Õ¡¦ÀÄ»³ Âç²ð¤µ¤ó¤¬¿À¸Í¤Î³¹¡¢³¤¡¢»³¤òÄ¯Ë¾¤·¤Ê¤¬¤é²òÀâ¡£¿À¸Í¸µÄ®¾¦Å¹³¹¤äÆîµþÄ®¡¢¥á¥ê¥±¥ó¥Ñー¥¯¤Î¿ÌºÒ°ä¹½¤Ê¤É¤Î²òÀâ¤â¡£¥È¥é¥Ù¥ë¥¤¥ä¥Û¥ó¥¬¥¤¥É¤ÈÀÄ»³¤µ¤ó¤Î»ñÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡°ÆÆâ¿Í¡§ÀÄ»³Âç²ð¡ÒÄ»â×¿Þ³¨»Õ¡Ó
¿À¸Í¹Á¤Î³«¹Á¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¿À¸Í¤Î³¹¤ÎÊÑÁ«¤ò¡¢¡ÖÄ»â×¿Þ¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê»ëÅÀ¤ÇµÏ¿¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£ÉÁ²è¼êË¡¤Ï¼«¤é¹Í°Æ¡¢¶õ»£¼Ì¿¿¤È¸½ÃÏ¤ÎÃÏ¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿¿ôÀéËç¤ËµÚ¤Ö¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ£Ë¡¡Ê¸¶À£¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ³Î¤ÊÈæÎ¨¤Ç·×»»¤·¤ÆÀ©ºî¡£Èó¾ï¤ËåÌÌ©¤Ç³¨²èºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤âÍ¤¹¤ë¡£ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¿À¸Í»ÔÊ¸²½¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ¡£
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä¡ä https://aoyamadaisuke.com/
¡¦Instagram¡ä¡ä https://www.instagram.com/kobeuw/
¢¡¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×È¯Â¤Î´ð¤Ë¤Ê¤ë¡ØÀÄ¿¹¸©¤È¿À¸Í¡¦´ØÀ¾¤Î´ë¶È´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¿À¸Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÈ¯Å¸¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¿ä¿Ê»ö¶È¡Ê¢¨¡Ë¡×¡Ù¤ÎÀ®²Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¿À¸ÍÈ¯¤ÇºÅ¹Ô¤·¤¿¡ÖÀÄ¿¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Í¤Ö¤¿¥Ä¥¢ー¡×¤ÎµÕ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢ÀÄ¿¹È¯¤Î¥Ä¥¢ー¡Ö¿À¸Í¡¦Ã¸Ï©Åç¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦3Æü´Ö¡×¤Î¹ÔÄø¤Î¤¦¤Á¤Î1Æü¤ò¡¢¿À¸Í¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£ÀÄ»³¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¶¦¤Ë³¹Êâ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿À¸Í¤Î¿Í¤â¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤äÌ¥ÎÏ¤¬¸«¤¤¤À¤»¤ë¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¿¹¶õ¹Á¤È¿À¸Í¶õ¹Á¤òFDA¡Ê¥Õ¥¸¥É¥êー¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡Ë¤¬100Ê¬¤Ç·ë¤ÖÀÄ¿¹¤È¿À¸Í¤Î¿Í¤äÊ¸²½¤Î¸òÎ®¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ò´¹¤¬¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×ÉôÄ¹
¡¦ÀÄ¿¹È¯¤Î¥Ä¥¢ー¡Ö¿À¸Í¡¦Ã¸Ï©Åç¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦3Æü´Ö¡×¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ä¡ä https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003814.000012759.html
¢¡¿À¸Í¥Ýー¥È¥¿¥ïー
60¼þÇ¯¡Ê1963Ç¯11·î20Æü¿À¸Í¹ÁÃæÆÍÄé¤Ë½×¹©¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢2024Ç¯4·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤µ108m¡£¿·Àß¤µ¤ì¤¿²°¾å¥Ç¥Ã¥¤ÏÃÏ¾åÌó100m¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥ªー¥×¥ó¥¨¥¢²óÏ¤«¤é360ÅÙ¤Î¿À¸Í¤ÎÄ¯Ë¾¤¬Ë¾¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä¡ä https://www.kobe-port-tower.com/
¢¡ÀÄ¿¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¦ÀÄ¿¹¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×¤ËÆþÉô¤ò
¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤È¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡££Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÀÄ¿¹Éô¤Î³èÆ°¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö#ÀÄ¿¹Éô¡×¤Ç£Ø¡ÊµìTwitter¡ËÅê¹Æ¤ò¤·¤¿²èÌÌ¤ò¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×ÉôÄ¹¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×Éô°÷¾Ú¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤â¤é¤¨¤ëÉô³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×ÉôÄ¹¤âÆ±¹Ô¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Éô°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ºÝ¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦£Ø¡Ê@aomoribu¡Ë¡ä¡ä https://x.com/aomoribu
¢¡£Æ£Ä£Á/¥Õ¥¸¥É¥êー¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä¡ä https://www.fujidream.co.jp/
¢¡¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ÖÀÄ¿¹Éô¡×¡Ê2024Ç¯1·î¤ËÁÏÉô¡Ë
ÀÄ¿¹¤ÎÅÁÅý¤äÀ¸³èÊ¸²½¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ðー¡ÊÉô°÷¡Ë¤¬¸Ä¡¹¤Î¶½Ì£¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÄ¿¹¤òÃµµá¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÀÄ¿¹¤Î¡È¤¤¤¤¤È¤³¤í¡É¤òÈ¯·¡¡¦È¯¿®¡¦¶¦Í¤¹¤ëÉô³è¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¢ÀÄ¿¹¤«¤é½Ð¤¿¿Í¡¢ÀÄ¿¹¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í¤¬¶¦´¶¤·¹ç¤¤Ì¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ê¤ª¤¹µ¡²ñ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤í¤¦¡¦¹Ô¤³¤¦¡¦Ì£¤ï¤ª¤¦¡Ä¡Ä¡¢ÀÄ¿¹¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÎÆþÉô¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÉô¤Ï¡ÖÀÄ¿¹Éô(TM)¡×¤ÎSNS¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¤ê¡¢¾¦ÉÊ¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆþÉô¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³µ¡²ñ¤âÀß¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¿À¸Í¤ÈÀÄ¿¹¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Î»ö¶È¡×¡Ê¢¨¡Ë¤ÇÀÄ¿¹¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥§¥ê¥·¥âÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é´¶¤¸¤¿¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ÈÁÏÉô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦X¡Ê@aomoribu¡Ë¡ä¡ä https://twitter.com/aomoribu
¡¦¡Ê¢¨¡Ë¡Ö¿À¸Í¤ÈÀÄ¿¹¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Î»ö¶È¡×¡ä¡ä
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/chikikigyo/kobebusiness.html ¢¨ÀÄ¿¹¸©¤Î¥µ¥¤¥È¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§ 0120-055-820¡ÊÄÌÏÃÎÁÌµÎÁ¡Ë¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¿9»þ～17»þ
～¤È¤â¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤·¤¢¤ï¤»¡ÖFELISSIMO¡Î¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡Ï¡×～
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»¨²ß¤Ê¤É¼«¼Ò´ë²è¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥«¥¿¥í¥°¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÀ¸³è¼Ô¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤·¤¢¤ï¤»¶¦ÁÏ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤ò¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼«Á³¡¦¼Ò²ñ¡¦¿Í¤È¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤é¤Î·Ð¸³²ÁÃÍ¤ò¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー¤È¤·¤¿¡Ö¤È¤â¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤·¤¢¤ï¤»¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¡È»ö¶ÈÀ¡¦ÆÈÁÏÀ¡¦¼Ò²ñÀ¡É ¤ÎÆ±»þ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
― ²ñ¼Ò³µÍ× ―
¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥ê¥·¥â
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ : ¢©650-0041¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¿·¹ÁÄ®7ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌðºêÏÂÉ§
¾Ú·ô¥³ー¥É : Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É3396
ÁÏÎ© : 1965Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¼«¼Ò³«È¯¾¦ÉÊ¤ò¥«¥¿¥í¥°¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¢¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr240301/1/
¢¡¡Ö¥Õ¥§¥ê¥·¥âÄê´üÊØ¡×¤È¤Ï¡©¡¦³Ú¤·¤ßÊý¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr240301/2/
¢¡X¡ä¡ä https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA
¢¡Instagram¡ä¡ä https://www.instagram.com/felissimo_official/
¢¡¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤Î¼Ò²ñ³èÆ°¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr240301/4/
¢¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤¹´ð¶â³èÆ°¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr240301/5/