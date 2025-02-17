¡Ú¥æ¥«¥ê¥¢¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥Êー¥¹¤Î³ô¼°¼èÆÀ¡Ê»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò²½¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥«¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°Âô ±ÑÀ¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥æ¥«¥ê¥¢¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥Êー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÄÍ ²íÍÎ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Êー¥¹¡×¡Ë¤è¤ê2025Ç¯£²·î28Æü¤ËÉáÄÌ³ô¼°2,000³ô¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò²½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬Äê¤á¤ë¡Ö»Ò²ñ¼ÒÅù¤Î°ÛÆ°¤òÈ¼¤¦³ô¼°Ëô¤Ï»ýÊ¬¤Î¾ùÅÏËô¤Ï¼èÆÀ¤½¤ÎÂ¾¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Î°ÛÆ°¤òÈ¼¤¦»ö¹à¡×¤Ë¤«¤«¤ëÅ¬»þ³«¼¨·ÚÈù´ð½à¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¤°Õ¤Ç³«¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÉô»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµºÜ¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÇØ·ÊµÚ¤ÓÍýÍ³
¡¡ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¹âÎð²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î½¾»ö¼Ô¤ÎÉéÃ´Áý¡¢Î¥¿¦Î¨¤Î¹â¤µ¡¢¸½¾ì¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ç¸î»Õ¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤Ï°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¸øÅªÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î²þÄê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÊÑ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¥«¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î»º¶È²½¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¡ÖÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÉÂ±¡¡¦²ð¸î»ÜÀß¤Î·Ð±Ä¤Î°ÂÄê²½¡×¡Ö°åÎÅ¡¿²ð¸î½¾»ö¼Ô¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤ä½êÆÀ¤Î¸þ¾å¡×¡Ö´µ¼Ô¡¦Í×²ð¸î¼Ô¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¡Ö»°ÊýÎÉ¤·¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î½¾»ö¼Ô¤ÎºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¡¢ºÎÍÑ¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢Áá´üÂà¿¦¤Ê¤É¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä²ð¸î»ÜÀß¤¬Êú¤¨¤ë¿Í»ö²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¿Í»öÀ©ÅÙºöÄê¡×¡Ö¿ÍºàºÎÍÑ¡×¤Ë·¸¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ç¸î»ÕÇÉ¸¯ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹ー¥Ñー¥Êー¥¹¤È¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Î¿Í»ö²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥æ¥«¥ê¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³È½¼¤ä¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÎÎ©¤Ê¤É¤Î¥·¥Ê¥¸ーÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£². º£¸å¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÆâÍÆÅù
¡Ê£±¡Ë¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÆâÍÆ
¡¡¥¹ー¥Ñー¥Êー¥¹¤Ï¡Ö¡Ø¥Êー¥¹¡ß°åÎÅ¡Ù¡×¤òÊÑ³×¤·¡¢ÉÔ°Â¤È¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î²¼¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê´Ç¸î¿Íºà¤ò¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤À¤±¶¡µë¤¹¤ë¡×¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¡Ö´Ç¸î»Õ¤Î¿·¤¿¤Ê³èÌö¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤¿¤á¡¢¸øÅªÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î²¼¤Ç´Ç¸î¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯´Ç¸î¿Íºà»ö¶È¡×¤È¡¢¸øÅªÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç´Ç¸î¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´Ç¸î»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¥«¥ê¥¢¤Ïº£²ó¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹ー¥Ñー¥Êー¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë´Ç¸î»ÕÇÉ¸¯ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¤È¥æ¥«¥ê¥¢¤ÎÉÂ±¡±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¡¡¥æ¥«¥ê¥¢¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Êー¥¹¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¿Í°÷ÇÛÃÖ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä°åÎÅ¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¡¢´Ç¸î»Õ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÜÀß±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ä·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ê£²¡Ë³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÁê¼êÀè¤Î³µÍ×
¡Ê£³¡Ë¼èÆÀ³ô¼°¿ô¡¤¼èÆÀ²Á³ÛµÚ¤Ó¼èÆÀÁ°¸å¤Î½êÍ³ô¼°¤Î¾õ¶·
£³¡¥Æü Äø
£´¡¥º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡ËÜ·ï³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ëº£´ü¤ÎÅö¼ÒÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å³«¼¨¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£