¡ÚÄÉ²ÃÅÐÃÅ·èÄê¡Û·ÐºÑ»º¶È¾Ê ÅçÅÄÍº²ð»á¤Ê¤É6Ì¾¤¬ÅÐÃÅ ¹ñÆâ½é¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖAI Agent Day 2025¡×2·î18Æü¡¦19Æü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
À¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¡ÊAI Customer Experience¡Ë¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®·ª¿¡¢¾®ß··òÍ´¡¢°Ê²¼¡¢AICX¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢2·î18Æü¡¦19Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¹ñÆâ½é¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖAI Agent Day 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¾¦Ì³¾ðÊóÀ¯ºö¶É ¾ðÊóµ»½ÑÍøÍÑÂ¥¿Ê²Ý Ä´ºº´± ÅçÅÄÍº²ð»á¤Û¤«¤Î£¶Ì¾¤ÎÄÉ²ÃÅÐÃÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥°ー¥°¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Îµ»½ÑÆ°¸þ¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÝÂê¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¡¢À¯ºö¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
AI Agen Day 2025 :
https://aicx.jp/conference2025
¢£AI Agent Day 2025¤È¤Ï
¹ñÆâ½é¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ëÎÎ°è¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬½¸·ë¡£¡Ö¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÊÑ³×¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤«¤é½¾¶È°÷ÂÎ¸³¤Þ¤Ç¡¢À¸³è¤Î¤¢¤êÊý¡¢»Å»ö¤Î¤¢¤êÊý¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³¤Ë¶á¤¤¥Æー¥Þ¤«¤é¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¡¢À©ÅÙ²þ³×¤Þ¤ÇÌÖÍå¡£¡ÖAI Agent Day 2025¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÍý²òÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥È¡§AI Agent Day 2025
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯2·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢19Æü¡Ê¿å¡Ë 11:00～17:00
³«ºÅ·Á¼°¡§´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊYouTubeÇÛ¿®¡Ë
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ
¶¨»¿¡§¥°ー¥°¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯£±£ó£ô³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒZEALS
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥¦¥£ー¥ë
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒLightblue
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI¡¡
¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó
ÂÐ¾Ý¡§AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¢´±¸øÄ£´Ø·¸¼Ô¡¢µ»½Ñ¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¢£ÄÉ²ÃÅÐÃÅ¼Ô
ÅçÅÄ Íº²ð
·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¾¦Ì³¾ðÊóÀ¯ºö¶É
¾ðÊóµ»½ÑÍøÍÑÂ¥¿Ê²Ý Ä´ºº´±
ÂçÈ« ¹¬ÃË
¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯£±£ó£ô³ô¼°²ñ¼Ò
dejiren»ö¶È³«È¯Éô ÉôÄ¹ ·ó ¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È
À¶¿å Àµ¹
³ô¼°²ñ¼ÒZEALS ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
²£»³ Ä¾¿Í
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥¦¥£ー¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
Ã«¸ý ½Ó°ì
³ô¼°²ñ¼ÒLightblue¡¡¼èÄùÌò
ÌÚÆâ æÆÂç
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI ÂåÉ½¼èÄùÌò
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ Íý»ö
GMO AI¡õWeb3³ô¼°²ñ¼Ò AI³èÍÑ¸ÜÌä
¢£AI Agent Day 2025¤Î5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1. CUSTOMER EXPERIENCE¡ÊCX¡Ë: ¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î³×¿· AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢±Ä¶È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤È²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
2. DATA INTEGRATION¡§Åý¹ç¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ºÇÂç¸Â¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¤È³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬»¶¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Î°ì¸µ´ÉÍý¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ´ðÈ×¤ä±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
3. AUTOMATION & BEYOND¡§¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤Ø AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤ÈAI¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Î§Åª¤ËÈ½ÃÇ¤·¹ÔÆ°¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ë¶ÈÊ¸²½¤ä¶ÈÌ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤«¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
4. TRUST & ETHICS¡§AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤ÈÎÑÍý AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Îµ»½ÑÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤äÎÑÍýÅª¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
5. FUTURE INNOVATION¡§AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÁÏ¤ëÌ¤Íè AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤È¤Ï²¿¤«¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£±Ä¶È»Ù±ç¤ä¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼¡À¤Âå¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤òÅ¸Ë¾¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¼Ô¾ðÊó
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ¡ÊAI Customer Experience Consortium¡Ë¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¤ÎÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÜµÒÀÜÅÀÁ´ÈÌ¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤Î¼ÂÁ©Åª±þÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¶µ°é¡¦¸¦½¤³èÆ°¡¢¸ÜµÒ¥Çー¥¿Åý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÉáµÚ¡¢¶È³¦É¸½à¤ÎºöÄê¡¢´ë¶È´ÖÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ä¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÁÈ¿¥¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
1ÆüÌÜ 2·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦11:00～11:10¡¡¡ã¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡ä
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ÎËë³«¤±
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö ¾®ß· ·òÍ¤
¡¦11:10～11:40¡¡¡ã´ðÄ´¹Ö±é¡¿Ì¤Íè¡ä
À¸³è¼Ô¤È´ë¶È¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤½¤ÎÀè
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ CAIO ·ó Human-Centered AI Institute ÂåÉ½ ¿¹ ÀµÌï
¡¦11:40～12:10¡¡¡ã´ðÄ´¹Ö±é¡¿¼ÂÁ©ÅªÃÎ¸«¡ä
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Öー¥à¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÅªÃÎ¸«
Gen-AX³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO º½¶â ¿®°ìÏº
¡¦12:10～12:40¡¡¡ã¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¡ä
À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤È¿Íºà²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë -2025Ç¯¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーÀïÎ¬-
¥â¥Ó¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥È¥Êー&¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»ー¥ë¥¹¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥óÄ¹ ¿·Ã« µ¹É§
¡¦12:40～13:10¡¡¡ãÆÃÊÌ¹Ö±é¡¿´ë¶ÈºÆÁÏÂ¤¡ä
À¸À®AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹´ë¶ÈºÆÁÏÂ¤¡Ê¥Èー¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥ê¥¤¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Çー¥¿ & AI¥°¥ëー¥×ÆüËÜÅý³ç AI¥»¥ó¥¿ーÄ¹ ¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥ÖÅìµþ¶¦Æ±Åý³ç Çî»Î¡ÊÍý³Ø¡ËÊÝ²Ê ³ØÀ¤
¡¦13:10～13:40¡¡¡ã»öÎã¾Ò²ð¡¿¸ÜµÒÂÎ¸³¡ä
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÁÏ¤ë¿·»þÂå¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¡§³«È¯»Ù±ç»öÎã¤ÈÀ®¸ù¤Î¸°
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥Ã¥É¥¦¥©ー¥¿ー¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÄÅÄ ÍÇ²ð
¡¦13:40～14:10¡¡¡ã¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ä
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È -¾¦ÉÊ¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»öÎã-
Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò CEO/CTO Çë¸¶ ÀÅ¸·
¡¦14:10～14:40¡¡¡ã¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¡ä
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀïÎ¬¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¥«¥é¥¯¥ê³ô¼°²ñ¼Ò CPO Ãæ»³ ÃÒÊ¸
¡¦14:40～15:10¡¡¡ã¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¤È¤â¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ò¤Ä¤¯¤ë
¼¡À¤Âå¼Ò²ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊRINGS¡ËÆüËÜÂç³Ø Ê¸Íý³ØÉô ¾ðÊó²Ê³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡£¼¡À¤Âå¼Ò²ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊRINGS¡Ë¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡£Âçß· ÀµÉ§
¡¦15:10～15:40¡¡¡ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ä
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤ÎÄêÃå²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ë¥Õ¥¢¥¦¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ÄÅËÜ ³¤
¡¦15:40～16:10¡¡¡ã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ä
¿Í¤ÈAI¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ø¡§Microsoft¤¬¼ÂÁõ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À
ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò Asia Data&AI GTM Manager ¾®ÅÄ ·òÂÀÏº
¡¦16:10～16:40¡¡¡ãÁÈ¿¥ÏÀ¡¦¶µ°é¡ä
À¸À®AI¤Ï¤Ê¤¼¼ÒÆâ¤ÇÄêÃå²½¤·¤Ê¤¤¤«¡©2025Ç¯¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤À¸À®AI¼ÒÆâÄêÃå²½ÀïÎ¬
Cynthialy³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Ô¢ËÜ ÃÎÎ¤
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ »öÌ³¶É¼¡Ä¹ ¾®Â¼ Î¼
¡¦16:40～17:10¡¡¡ã¿Íºà¡¿¥¹¥¥ë¡ä
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ËÊ¹¤¯À¸À®AI»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¡¦¥¹¥¥ë¤Î¹Í¤¨Êý
·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¾¦Ì³¾ðÊóÀ¯ºö¶É ¾ðÊóµ»½ÑÍøÍÑÂ¥¿Ê²Ý Ä´ºº´± ÅçÅÄ Íº²ð
¡¦17:10～17:25¡¡¡ã¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ä
AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤Î¾¡¤Á¶Ú ¨¡¨¡ À®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö¥Çー¥¿¡×ÀïÎ¬
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥¦¥£ー¥ë ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ·ó ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ²£»³ Ä¾¿Í
¡¦17:25～17:35¡¡¡ã¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡ä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ Íý»ö »³ºê ÍÛÊ¿
2ÆüÌÜ 2·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦11:00～11:10¡¡¡ã¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡ä
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ÎËë³«¤±
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö ¾®ß· ·òÍ¤
¡¦11:10～11:40¡¡¡ã´ðÄ´¹Ö±é¡ä
ÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ª¤è¤ÓAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÆüÎ©À½ºî½ê Generative AI¥»¥ó¥¿ー ¥»¥ó¥¿ーÄ¹ ·ó Chief AI Transformation Officer ·ó GenAI ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー µÈÅÄ ½ç
¡¦11:40～12:10¡¡¡ã¸ÜµÒÂÎ¸³/¶µ°é¡ä
AI¤Î³èÍÑ¤ÇCX¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡¡¤ªµÒÍÍ¤òºÇ¤âÃÎ¤ë¸½¾ì¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëAI³èÍÑ¤È¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¦¥Í¥Ã¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÜß· ÅµÍ§
¡¦12:10～12:55¡¡¡ãÆÃÊÌÂÐÃÌ¡¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¡ä
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¡¿¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¶áÌ¤ÍèÁü - À¸À®AI¤Ë¤è¤ëÇË²õ¤ÈÁÏÂ¤¡¢¿Ê²½ -
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥ì¥³¥à¡¡¼èÄùÌò¡¡·î´©¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥¸¥ã¥Ñ¥óÊÔ½¸Ä¹ ÌðÅç Îµ»ù
³ô¼°²ñ¼ÒELYZA CMO Ìî¸ý Îµ»Ê
¡¦12:55～13:10¡¡¡ã¸ÜµÒÂÎ¸³¡ä
Ãæ¾®´ë¶È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¡ÉÌ£Êý¡É¤Ë¤·¤Æ¼Ò°÷¤¬¼«Áö¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Îºî¤êÊý
³ô¼°²ñ¼ÒTHA CATO ²ÃÆ£ Âç¸Ê
¡¦13:10～13:40¡¡¡ã±Ä¶È¡ä
¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ç¿·¤·¤¤±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤»¤è
³ô¼°²ñ¼ÒNexal ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾åÅç ÀéÄá
¡¦13:40～14:10¡¡¡ã¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¡ä
°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ëAI¡¢À¸À®AI¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ
IPA¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¥»¥ó¥¿ー Éû¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢AI¥»ー¥Õ¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È »öÌ³¶É¼¡Ä¹¡¢iU¾ðÊó·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀìÌç¿¦Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø ¾®ÅÄÀÚ Ì¤Íè
¡¦14:10～14:40¡¡¡ã¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡ä
AI ¡¦ web3 ¡¦ Spacial Computing¤ÎÍ»¹ç¤¹¤ë¥á¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ¤³¦
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥âR¡õDÀïÎ¬Éô¼Ò²ñ¼ÂÁõÃ´ÅöÉôÄ¹ µÈÅÄ Ä¾À¯
¡¦14:40～15:10¡¡¡ã¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¥Ò¥È¤ÈAI¤Î´Ö¤Ë"¿Æ¤·¤ß"¤ò ～¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëÂÐÏÃ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È Saya
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó Àè¿Ê³«È¯Éô¥µ¥¤¥Ð¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹³«È¯¼¼¡¡¼¼Ä¹ ·óÌ¾¸Å²°Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ Âç¿Ü²ì ¿¸
¡¦15:10～15:25¡¡¡ã¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡ÖÀÜµÒAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×
³ô¼°²ñ¼ÒZEALS ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¶¿å Àµ¹
¡¦15:25～15:40¡¡¡ã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ä
¥Îー¥³ー¥É¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ödejiren¡×
¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯£±£ó£ô³ô¼°²ñ¼Ò dejiren»ö¶È³«È¯Éô ÉôÄ¹ ·ó ¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È ÂçÈ« ¹¬ÃË
¡¦15:40～15:55¡¡¡ã¶ÈÌ³²þÁ±¡ä
¼«Æ°²½¤ÎÀè¤Ø - AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÉÁ¤¯¡¢Æ¯¤Êý¤ÎºÆÄêµÁ ~¥¹¥«¥¦¥ÈÊÖ¿®Î¨3ÇÜ¤«¤é¸«¤¨¤ë¡¢¼¡À¤Âå·¿AI³èÍÑÀïÎ¬~
³ô¼°²ñ¼ÒLightblue¡¡¼èÄùÌò Ã«¸ý ½Ó°ì
¡¦15:55～16:10¡¡¡ãÁÈ¿¥ÏÀ¡¦¶µ°é¡ä
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤ÎAI¿Íºà°éÀ®ÀïÎ¬
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI ÂåÉ½¼èÄùÌò
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ Íý»ö
GMO AI¡õWeb3³ô¼°²ñ¼Ò AI³èÍÑ¸ÜÌä ÌÚÆâ æÆÂç
¡¦16:10～16:40¡¡¡ãÆÃÊÌ¹Ö±é¡ä
À¸À®AI¤ÎËÜ³Ê³èÍÑ¤Ø¡§Gemini ¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯
¥°ー¥°¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´ÅöÉôÄ¹ ËÌÀ¥ ¸øÉ§
¡¦16:40～16:50¡¡¡ã¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡ä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö ¾®·ª ¿
¢¨·É¾ÎÎ¬
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ¡¡¹Êó¡¡
HP:https://aicx.jp/
E-mail:support@aicx.jp