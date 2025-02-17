¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ë¡É¥É¥é¥Þ¡É¤ò¡×～¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ·¿TikTok±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ú¥æ¥¢¥É¥é¥Þ¡Û¤ò¥¹¥¿ー¥È～
³ô¼°²ñ¼ÒGalante¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÃÈåÎ¶Ç·²ð¡¢½êºßÃÏ¡§¢©150-0031 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®4－17 PORTAL Apartment & Art POINT 501¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¡¢Ä©Àï¡¢¾ðÇ®¤ò¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶È³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ç´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈºÎÍÑÀïÎ¬¤Ë³×¿·¤ò¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤ÎÊª¸ì¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ë¶È¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë¡£¡×
¡É¥æ¥¢¥É¥é¥Þ¡É¤Ï¤¿¤À¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¼ÂÂÎ¸³¡¢Ä©Àï¡¢¾ðÇ®¤ò¡¢Ï¢Â³¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆTikTok¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢´ë²è¤«¤éÂæËÜºîÀ®¡¢»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¡¢Åê¹Æ±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¡£
³Æ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÌÜÅª¤äÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÃÊ³¬Åª¤ÊÀ©ºîÂÎÀ©¤Ç¡¢³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¡É¥É¥é¥Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡É´ë¶È¤´¤È¤Ë¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼«Í³ÅÙ¹â¤¯¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥æ¥¢¥É¥é¥Þ3¤Ä¤Î¶¯¤ß¡Û
1,¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡¡´ë²èÎ©°Æ¡¢ÂæËÜºîÀ®¡¢»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Åê¹ÆÂå¹Ô¡¢Ê¬ÀÏ¡¦²þÁ±¤Þ¤Ç°ì³çÂÐ±þ¡£
¢¨²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢´ë²è¤äÂæËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¸½¤Î¤´³ÎÇ§¤Ê¤É¤Ç¤ª»þ´Ö¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£
2,¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ß¿´Íý³Ø¡¡À©ºî²ñ¼Ò½Ð¿È¼Ô¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥é¥ó¥Êー¥Áー¥à¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´¶¾ð¤È¹ÔÆ°¤ò°ú¤½Ð¤¹´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¤ËÂ¤·Á¤Î¿¼¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬¥æー¥¶ー¹ÔÆ°¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡ØÆ°²è¤ò´Ñ¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç´ë²è¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
3,ËÉÙ¤Ê¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¼ÂÀÓ¡¡°û¿©¥Á¥§ー¥ó¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£
¢¨»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£(https://galante.co.jp/contact)
¡Ú¼ÂÀÓ»öÎã¡Û
CASE 1¡§°û¿©¥Á¥§ー¥óÍÍ¡¡½¾¶È°÷¤ÎÆü¾ï¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£±¿ÍÑ³«»Ï1Ç¯¤Ç3Ëü¥Õ¥©¥í¥ïー¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô8,000Ëü²ó¡£
CASE 2¡§¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉÍÍ¡¡ÍèÅ¹µÒ¤È¤Î¥É¥é¥Þ¤òÉ½¸½¡£±¿ÍÑ³«»ÏÈ¾Ç¯¤Ç8,000¥Õ¥©¥í¥ïー¡¢ºÇÂçºÆÀ¸²ó¿ô400Ëü²óÄ¶¡¢ÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー½Ð±é¡£
CASE 3¡§·úÃÛ²ñ¼ÒÍÍ¡¡¶¯ÌÌºî¶È°÷¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£±¿ÍÑ³«»Ï2¥ö·î¤Ç5,000¥Õ¥©¥í¥ïー¡¢ºÎÍÑ¸ú²Ì¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¶ÈÂÖ¤Î²ñ¼ÒÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£ºÆ¸½À¹â¤¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥é¥ó³µÍ×¡Û
¥¨¥ó¥È¥êー¥×¥é¥ó
¡¦ÎÁ¶â¡§ ·î³Û50Ëü±ß～
¡¦ÆâÍÆ¡§ 4ËÜ～/·î
¡¦»£±Æ¡§ ¥ß¥Ë¥×¥í¥«¥á¥é¡¢¼«¼Ò¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ
¡¦ÆÃÄ§¡§
Äã¥³¥¹¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿´ë²èÎÏ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÆâÌÌ¤Ë±£¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¥É¥é¥Þ¡É¤Î¤¢¤ëºÎÍÑ¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î¥×¥é¥ó¡Û
¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê°ìÁØÀöÎý¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤¿¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤ä¡¢³°Éô¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Ê£¿ô¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤ò¤è¤ê¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ー¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥µー¥Ó¥¹¡É¥æ¥¢¥É¥é¥Þ¡É¤Î¥ê¥êー¥¹·Ð°Þー
ÊÀ¼Ò¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±¿ÍÑÂå¹ÔÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡É¤è¤ê»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¶Á¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©¤È¡¢¡É»î¸³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡É´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¿¤À¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÉ¤ß¼è¤ê»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¡¢¡Ö¥¹¥Èー¥êーÀ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥×¥é¥ó¤«¤é¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Þ¤Ç¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê¥×¥é¥óÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò·àÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¸½¾õ¡£
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¡É´ë¶È¤ÎÊª¸ì¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¢¾ì½ê¡É¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äã¥³¥¹¥È¤«¤éËÜ³Ê±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¸æ¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±ÇÁü¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³×¿·Åª¤Ê·Á¤Ç¡¢°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒGalante¡¡¥æ¥¢¥É¥é¥ÞÃ´Åö
TEL: 04-2949¡¾4432
Email: info@galante.co.jp
HP: https://www.galante.co.jp/