½Õ¤ÎÀö¼Ö¥·ー¥º¥óÅþÍè¡ª¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ー¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢½Õ¤ÎÀö¼Ö¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ー ½Õ¤ÎÀö¼Ö¤Þ¤Ä¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥Á¥§ー¥ó¤Ç¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ー¾¦ÉÊ¤ò5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë Àö¼Ö¥¨¥×¥í¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ー½Õ¤ÎÀö¼Ö¤Þ¤Ä¤ê
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¥Á¥§ー¥ó¤Ç¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ー¾¦ÉÊ¤ò5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë Àö¼Ö¥¨¥×¥í¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÀèÃå¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ôËç¤Î¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¤Ç¹ç·×¶â³Û5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤È¤¹¤ë±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯3·î1Æü(ÅÚ)0:00～2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¢¨¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)0:00～ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡
¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ー¸ø¼°LINE¤Ë¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¸å¡¢¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ー¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ¤·¡¢±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤Î¾å¡¢²èÁü¤òÅºÉÕ¤·±þÊç¡£
±þÊçÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.surluster.jp/campaign/carwashfesinspring/
±þÊç¾ò·ï
- ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤ÎÊý
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥Á¥§ー¥ó¤Ç¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ーÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý
- ±þÊç»þ¤Î¥ì¥·ー¥È¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¾ðÊó¡Ê¹ØÆþÅ¹ÊÞÌ¾¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¹ØÆþÆü»þ¡¢¹ØÆþ¾¦ÉÊÌ¾¡¢¹ØÆþ¶â³Û¡Ë¤¬ÌÀ³Î¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£È¯Á÷»þ´ü¤Ï2025Ç¯6·î²¼½Ü～7·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
- ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Æ±°ì¥ì¥·ー¥È¤Ç¤ÎÊ£¿ô²ó±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¹¡£
- Ê£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î±þÊç¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
- ±þÊç¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¡¢PC¤«¤é¤Ï±þÊç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÈñÅù¤Ï±þÊç¼ÔÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¾ÞÉÊ¤Î¸ò´¹¡¦´¹¶â¡¦ÊÖÉÊ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Ï²ÖÊ´¤ä²«º½¡¢±«¤¬Â¿¤¯¡¢°¦¼Ö¤¬±ø¤ì¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀö¼Ö¤·¡¢°¦¼Ö¤òÈþ¤·¤¯ÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿ーÀ½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª