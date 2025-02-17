¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚDIOR¡Û¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡§¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡÷ Âè75²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ø¥ß¥Ã¥ー17¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò
(C)GETTY
¡÷DIOR @KimJonesStudio #Dior #¥Ç¥£¥ªー¥ë
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦¥á¥ó¥º¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡£
2025Ç¯2·î15Æü¡¢ Âè75²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥ー17¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÅ»¤¤¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C)GETTY
¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢2025-2026Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿ー ¥á¥ó¥º ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤Î¥Ü¥ó¥Ðー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ë¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤Î¥Öー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡÷DIOR @KimJonesStudio #Dior #¥Ç¥£¥ªー¥ë
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947
https://www.dior.com