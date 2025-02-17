ÊÀ¸¦µæ½êÂåÉ½¡¦¸¶ÅÄÉðÉ×¡Ø³ØÀ¸¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²ÃÃ×¤·¤Þ¤·¤¿
ËÜÇ¯2·î15Æü(ÅÚ)¡¢²¬»³Âç³Ø¶¦°é¶¦ÁÏ¥³¥â¥ó¥º ¹ÖµÁ¼¼µÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃæ»Í¹ñ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à PSI¡ÊPeace ¡õ Science Innovation Ecosystem¡Ë¼çºÅ¡Ø³ØÀ¸¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¸¦µæ½êÂåÉ½¡¦¸¶ÅÄÉðÉ×(³ô¼°²ñ¼Ò¸¶ÅÄÉðÉ×¹ñºÝÀïÎ¬¾ðÊó¸¦µæ½êIISIA: Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc. ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¶¨»¿´ë¶È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²ÃÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤Îµ¡±¿¾úÀ®µÚ¤Ó»²²ÃÂç³Ø´Ö¤ä¶¨»¿¸å±ç´ë¶ÈÅù¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢PSI »²²Ã 6 Âç³Ø¡Ê°¦É²Âç³Ø¡¦²¬»³Âç³Ø¡¦²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡¦Åçº¬Âç³Ø¡¦ÆÁÅçÂç³Ø¡¦¹ÅçÂç³Ø¡Ë¹çÆ±¤Ç³«ºÅ¡¢ÅöÆü¤Ï12ÁÈ¤Î³ØÀ¸¤¬ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²ÃÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾°¡¢2·î16Æü(Æü)¤ËÊÀ¸¦µæ½êÂåÉ½¡¦¸¶ÅÄÉðÉ×¤¬¼¹É®¤¹¤ë¡Ö¸¶ÅÄÉðÉ×¤Î¡ÉFuture Predicts¡É.¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·¹æ(Vol.30)¤Ë¡¢º£²ó¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥é¥à¤ò½ñ¤²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤´¹âÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡Ö¸¶ÅÄÉðÉ×¤Î¡ÉFuture Predicts¡É.¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·¹æ(Vol.30)¤Ï¤³¤Á¤é¢Íhttps://haradatakeo.com/special/(https://haradatakeo.com/special/art%e3%81%a8%e3%80%81technology%e3%81%a8%e3%80%81entrepreneurship%e3%81%a8%e3%80%82%ef%bc%88%e5%8e%9f%e7%94%b0%e6%ad%a6%e5%a4%ab%e3%81%aefuture-predicts-vol-30%ef%bc%89/)
PSI¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´õµá¤¹¤ëÀº¿À¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPeace ¡õ Science Innovation Ecosystem¡§PSI¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ»Í¹ñÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¼óÅÔ·÷¡¦³¤³°¤ò´Þ¤àÌó100µ¡´Ø¤Î»º³Ø´±¶â¤¬°ìÂÎÅª¤Ë·ë¤·¡¢ÊÀ¸¦µæ½ê¤¬ºòÇ¯9·î¤Ë²ÃÌÁÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¹¥¤¤¸¤ã¤±¤ó¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤¬¤½¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¸¦µæ½êÂåÉ½¡¦¸¶ÅÄÉðÉ×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¹ÅçÂç³Ø¶µ°é³ØÉôµÒ°÷½Ú¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¶µ°é³ØÉô½êÂ°¤Î³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²ÊÌÜ¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä·Ð±Ä³Ø¡×¤Ë¤Æ¹ÖµÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±Ç¯¡¢ÊÀ¸¦µæ½êÂåÉ½¡¦¸¶ÅÄÉðÉ×¤ÏÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¥Ð¥¤¥ª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Àì¹¶Èó¾ï¶Ð¹Ö»ÕÊÂ¤Ó¤ËÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¦°å³ØÉôµÒ°÷¸¦µæ°÷¤Ë¤â½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¤Ï¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¥Ð¥¤¥ª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Àì¹¶¤Î³ØÀ¸¤¬Íú½¤¤¹¤ë¡Ö°å¹©³Ø³µÏÀ¡×¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸¤ÏºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÄ°¹Ö¤·¡¢¥Ëー¥º¤ä¥·ー¥º¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¼ÂÍÑ²½¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë¶Ë¤á¤ÆÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¦°å³ØÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍý³Ø¹©³Ø¤ò¤Þ¤¿¤°·Á¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ëµÒ°÷¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ°å¹©³ØÏ¢·È¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°µÚ¤Ó¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¸¶ÅÄÉðÉ×¹ñºÝÀïÎ¬¾ðÊó¸¦µæ½ê
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¸¶ÅÄÉðÉ×¹ñºÝÀïÎ¬¾ðÊó¸¦µæ½ê¡ÊIISIA¡Ë
¡¡¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¹ñÆâ³°¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¤È¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯Ì¤Íè¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÄó¼¨¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖPax Japonica¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡£
¸¶ÅÄÉðÉ×¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡£2005Ç¯¤Þ¤Ç12Ç¯´Ö¡¢³°Ì³¸øÌ³°÷I¼ï¿¦°÷¤È¤·¤Æ³°Ì³¾Ê¤Ë¶ÐÌ³¡Ë¤¬2007Ç¯¤ËÀßÎ©ÅÐµ¡£¼ç¤ËÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®»ö¶È¼ç¤ò¥á¥ó¥Ðー¤È¤¹¤ë²ñ°÷À©¥µー¥ô¥£¥¹¡Ê²ñ°÷¿ôÌó1100Ì¾¡Ê2024Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèµÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê2022Ç¯ÅÙÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯Èæ130¡ó¡Ë¡£Æü¡¹È¯¿®¤¹¤ëÄ´ººÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢2015Ç¯7·î¤è¤ê¥È¥à¥½¥ó¡¦¥í¥¤¥¿ー¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥ô¥¡¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î¥íー¥Àー¸¦µæ½ê¼çºÅ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯É¾²Á¡ØGlobal Go to Think Tank Index Report¡Ù2020Ç¯ÅÙÈÇ¤Î¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡ÊThink Tank to Watch¡Ë¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍ£°ì31°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢2019Ç¯ÅÙ¤«¤é¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Ä¾Ìõ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡×¡£¸½¾õ¤Ï¡Ö²ÝÂêÀè¿Ê¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ë²æ¤¬¹ñ¤¬º£¸å¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ÎÊñ³çÅª¤«¤Ä»Â¿·¤Ê²ò·è¤ò¿Þ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤òÂ³¡¹¤ÈÊú¤¨»Ï¤á¤ë½ô³°¹ñ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¾º²Ú¤·¡¢¤â¤Ã¤Æ¿·À¤³¦Ãá½ø¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¢¡IISIA¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¸¶ÅÄÉðÉ×¹ñºÝÀïÎ¬¾ðÊó¸¦µæ½ê
±Ñ¸ìÉ½µ¡§Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc.¡ÊÎ¬¾Î¡§IISIA¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÊCEO¡Ë¡§¸¶ÅÄ ÉðÉ×
ÀßÎ©ÅÐµ¡§2007Ç¯4·î2Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹ñÆâ³°¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¶µ°é³èÆ°¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È
»ñËÜ¶â¡§3,000,000±ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ3ÈÖ2¹æ Í¹Á¥¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 3F
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://haradatakeo.com/
X ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://£ø.com/iisia(https://%EF%BD%98.com/iisia)
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/iisia_official/
Facebook ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://www.facebook.com/iisia.jp
¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ https://www.youtube.com/channel/UC1_4Dgxm7gwcs7TPXPjcNwg