DMM GAMES¤Î5¥¿¥¤¥È¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê¡Ù³«ºÅ¡ª¸ÂÄê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ëÁê¸ß¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§Â¼Ãæ Íª²ð¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ï¡¢2·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó -¾¯½÷éº½Ñåºëý-¡Ù¡Ø¥Æ¥£¥ó¥¯¥ë¥¹¥¿ー¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥È¥È¥ì¥¤¥ó¥¬ー¥ë¥º～Ì¸¤ÎÀ¤³¦¤Î¼ÖÁë¤«¤é～¡Ù¡ØFLOWER KNIGHT GIRL¡Ù¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¼TD～¥Ü¥¯¤ÏÀä³¤¤Î¸ÉÅç¤Ç¥â¥óÌ¼¤¿¤Á¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹～¡Ù¤Î5¥¿¥¤¥È¥ë¶¦ÄÌ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://kumasanfes.com(https://kumasanfes.com)
¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê PV¡§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8oNA2dtXy7w ]
¡ü2·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÌ´¤Î5¥¿¥¤¥È¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê¡Ù³«ºÅ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î17Æü¡Ê·î¡Ë17:00:00 ～3·î3Æü¡Ê·î¡Ë11:59:59
¡Ö¤Ï¤»P¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à ¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë5¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ª¡ª
¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó -¾¯½÷éº½Ñåºëý-¡Ù¡Ø¥Æ¥£¥ó¥¯¥ë¥¹¥¿ー¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥È¥È¥ì¥¤¥ó¥¬ー¥ë¥º～Ì¸¤ÎÀ¤³¦¤Î¼ÖÁë¤«¤é～¡Ù¡ØFLOWER KNIGHT GIRL¡Ù¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¼TD～¥Ü¥¯¤ÏÀä³¤¤Î¸ÉÅç¤Ç¥â¥óÌ¼¤¿¤Á¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹～¡Ù¤Î³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ØFLOWER KNIGHT GIRL¡Ù¤Î¤ß½ªÎ»»þ¹ï¤¬3·î3Æü¡Ê·î¡Ë13:59:59¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÁí³Û700Ëü±ß°Ê¾å¡ª¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê ¥ëー¥ì¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2025Ç¯2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12:00～3·î3Æü¡Ê·î¡Ë11:59¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê¡Ù¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê ¥ëー¥ì¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæÂÐ¾Ý¥²ー¥à¤Î¥×¥ì¥¤¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÂç9,030(¤¯¤Þ¤µ¤ó)DMM¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥ëー¥ì¥Ã¥È¤¬²ó¤»¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤º¤ì¤Æ¤â¡¢¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö50,000DMM¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê¡¡¥ëー¥ì¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§
https://games.dmm.com/cp/festival/202502-kumasan-cp/(https://games.dmm.com/cp/festival/202502-kumasan-cp/)
¤Þ¤¿¡¢5¥¿¥¤¥È¥ë¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç²¼µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê³«ºÅµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£Áê¸ß¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÉáÃÊ¤Î¥×¥ì¥¤¤ËÌòÎ©¤Ä¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ö¤Ï¤»P¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à ¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨»²²Ã¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê¡ÙÆÃÊÌ¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹³«ºÅ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î17Æü¡Ê·î¡Ë17:00:00 ～3·î3Æü¡Ê·î¡Ë11:59:59
¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ´ü´ÖÃæ¡¢Áê¸ß¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó»²²Ã¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Á¥±¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â¹ë²Ú¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Æ¥¿¥¤¥È¥ëËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¡ØFLOWER KNIGHT GIRL¡Ù¤Î¤ß½ªÎ»»þ¹ï¤¬3·î3Æü¡Ê·î¡Ë13:59:59¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü5¥¿¥¤¥È¥ë¹çÆ±¡ªÁê¸ß¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î17Æü¡Ê·î¡Ë17:00:00 ～3·î3Æü¡Ê·î¡Ë11:59:59
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê³«ºÅµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î3ÆüÌÜ¤ËGET¤Ç¤¤ë¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤òÊ£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥àÆâ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ëÁê¸ß¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤òÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ëÁ´¤Æ¤Î¹ç·×¤Ç3Ëç°Ê¾å½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤è¤êÂ¿¤¯½¸¤á¤ë¤³¤È¤ÇÊó½·¤¬¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁ´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»²²ÃÊýË¡¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÂÐ¾Ý¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥ª¥Þ¥±¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î17Æü¡Ê·î¡Ë17:00:00 ～3·î3Æü¡Ê·î¡Ë11:59:59
¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥Þ¥±¤¬É¬¤ºÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê³«ºÅµÇ°¡ªSP¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê³«ºÅµÇ°¡ªSP¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥¥ã¥é¥Þ¥¦¥¹¥«ー¥½¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡ªÂ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê³«ºÅµÇ°¡ªSP¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢2¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡ÖÆ°¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×2¼ïÎà¡¢3¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡ÖÆ°¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú¥Þ¥ëÈë(¥Ïー¥È)¡Û¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×2¼ïÎà¡Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¼çÂê²Î²»¸»¥Çー¥¿¤òÄÉ²Ã¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨»²²ÃÊýË¡¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¥Ñ¥Ã¥¯¡§¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê³«ºÅµÇ°¡ªSP¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Û
ÈÎÇä²Á³Ê¡§10,000DMM¥Ý¥¤¥ó¥È
¢§¥ª¥Þ¥±°ìÍ÷
1¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹ØÆþ¡§¥¥ã¥é¥Þ¥¦¥¹¥«ー¥½¥ë
2¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹ØÆþ¡§Æ°¤¯¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë2¼ï
3¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹ØÆþ¡§Æ°¤¯¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëXÈÇ2¼ï¡Ü¥Æー¥Þ¶Ê²»¸»
¢¨¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤óº×¤ê³«ºÅµÇ°¡ªSP¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ÏDMMÈÇ¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à ¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×¤È¤Ï
¡Ö¤Ï¤»P¡×¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿DMM GAMES¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2019Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿IPÀ©ºî¥Áー¥à¡£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à ¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¡¢¼ÒÆâ³°¤È¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òºî¤êDMM GAMES¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÁ´ÈÌ¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¡ü¥¬ー¥ë¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó -¾¯½÷éº½Ñåºëý-
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¬ー¥ë¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó -¾¯½÷éº½Ñåºëý-
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡¢DMM GAME PLAYERÈÇ¡Ë/ DMM GAMES¥¹¥È¥¢
¡¦¥¬ー¥ë¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://girlscreation.com/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/girlscreationPR
¡¦¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)︎2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.
¡ü¥Æ¥£¥ó¥¯¥ë¥¹¥¿ー¥Ê¥¤¥Ä
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Æ¥£¥ó¥¯¥ë¥¹¥¿ー¥Ê¥¤¥Ä
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡¢DMM GAME PLAYERÈÇ¡Ë¡¿DMM GAMES¥¹¥È¥¢¡¿App Store¡¿Google Play
¡¦¥Æ¥£¥ó¥¯¥ë¥¹¥¿ー¥Ê¥¤¥Ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://twinklestarknights.jp/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/starknights_PR
¡¦¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)︎2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.
¡ü¥ß¥¹¥È¥È¥ì¥¤¥ó¥¬ー¥ë¥º～Ì¸¤ÎÀ¤³¦¤Î¼ÖÁë¤«¤é～
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥ß¥¹¥È¥È¥ì¥¤¥ó¥¬ー¥ë¥º～Ì¸¤ÎÀ¤³¦¤Î¼ÖÁë¤«¤é～
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/ SP¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/ DMM GAMES¥¹¥È¥¢ / App Store / Google Play
¡¦¥ß¥¹¥È¥È¥ì¥¤¥ó¥¬ー¥ë¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mist-train-girls.com/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/mist_staff
¡¦¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC9oMOn0nOSSC2NHHt-kz2CA
¡¦¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)2020 EXNOA LLC / (C)2020 Studio KUMASAN Inc. / (C)KMS,inc.
¡üFLOWER KNIGHT GIRL
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§FLOWER KNIGHT GIRL
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/ SP¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/ App Store / Google Play
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://flower-knight-girl.com/
¡¦¸ø¼°X¡§ https://x.com/flower_staff
¡¦¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)︎2015 EXNOA LLC
¡ü¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¼TD～¥Ü¥¯¤ÏÀä³¤¤Î¸ÉÅç¤Ç¥â¥óÌ¼¤¿¤Á¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹～
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¼TD～¥Ü¥¯¤ÏÀä³¤¤Î¸ÉÅç¤Ç¥â¥óÌ¼¤¿¤Á¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹～
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/ DMM GAMES¥¹¥È¥¢ / App Store / Google Play
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://monmusu-td.jp
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/monmusu_td
¡¦¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UClEDIW9sUPrdGWo0PDbvrcw
¡¦¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)︎2021 EXNOA LLC/(C)2021 Studio KUMASAN Inc.
¢¨Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£