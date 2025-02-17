¡ÚiPhoneÂÐ±þ¡Û¥µ¥¤¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Äー¥ëCisdem AppCryptºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥ê¥êー¥¹

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Cisdem AppCrypt for iPhone
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- iPhone/iPad¤Ç¥¢¥×¥ê¤ò¥í¥Ã¥¯¡§https://www.cisdem.com/jp/resource/lock-apps-on-iphone-or-ipad.html
- Mac¤Ç¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§https://www.cisdem.com/jp/resource/lock-browser-safari-chrome-and-firefox.html
- Windows¤ÇÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥í¥Ã¥¯¡§https://www.cisdem.com/jp/resource/how-to-lock-pc.html
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