¶ÈÌ³Äó·È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Ã«¸ý Í´°ìÏº)¤È¡¢SFG³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Å·Ìî è½¶ê¡Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢SFG³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー´Ä¶¤Î¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡ÊSFG¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥µ¥Ã¥«ー´Ä¶¤Î¼Â¸½¤È¡¢¥µ¥Ã¥«ー¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SFG¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ï
1.AI¥«¥á¥éÆ³Æþ
¡Ê1¡ËÁª¼ê¤ÎÐíâ×Åª»×¹Í¤Î³ÎÎ©
¡Ê2¡Ë¥Áー¥àÀïÎ¬¶¦Í¤ÎÅ°Äì
¡Ê3¡ËÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Â°¿Í²½¤Î·Ú¸º
2.GPSÆ³Æþ
¡Ê1¡Ë¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë
¡Ê2¡Ë»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë
¡Ê3¡ËÁª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¸«¤¨¤ë²½
3.¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¶µ°éµÚ¤Ó°éÀ®
¡Ê1¡Ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¶âÁ¬Åª¥µ¥Ýー¥È
¡Ê2¡Ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î³èÍÑÊýË¡¤Î°ÕµÁ¤ä½ÅÍ×À¤ÎÇ§ÃÎ
¡Ê3¡Ë¼ÂºÝ¤Ë¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤Î¥µ¥Ýー¥È
¡¡º£¸å¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈSFG³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈIT¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Áª¼ê¤ä¥Áー¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«ー¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸»ØÆ³¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤· ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ä»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¥¹¥Ýー¥ÄµÚ¤Ó¥µ¥Ã¥«ー¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÆÈÎ©·Ï¤Î¥²ー¥à²ñ¼Ò¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¤ò¿ôÂ¿¤¯¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖDr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥à¥²¥ó¤Î¥Ä¥ÜÂçË½Áö¤ÎÃÊ¡×¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó ～¤è¤¦¤³¤½¡ª¥àー¥ß¥óÃ«¤Ø～¡×¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó °ìÃ×ÃÄ¥±¥Ä¡ª ¤«¤¹¤«¤Ù¥·¥Æ¥£Âç³«È¯¡×¤Ê¤É¡£
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-11-8 ¥ªー¥¤¥º¥ß¿·¶¶Âè2¥Ó¥ë 802¹æ¼¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ã«¸ý Í´°ìÏº
ÀßÎ©¡§2012Ç¯7·î2Æü
»ö¶È³µÍ×¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
²ñ¼Ò£È£Ð¡§http://poppin-games.com/
¢£SFG³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¡Ú·Ò¤¬¤ë¿®Íê¡¢¹¤¬¤ëÌ¤Íè¡Û¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·´Ø¤ï¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2024Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿³ØÀ¸¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£
¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«ー³¦¤È¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ¿·½É¶è
ÂåÉ½¼Ô:ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Å·Ìîè½¶ê
ÀßÎ©:2024Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ:IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÈÁª¼ê¥¤¥áー¥¸¶¦Í¤ä¥µ¥Ã¥«ーIQ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢
²ñ¼ÒHP: https://sfg-sports.com/