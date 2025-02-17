HD Renewable Energy Co.,Ltd.¤È¹çÊÛ²ñ¼ÒÀßÎ©¤ª¤è¤Ó½Ð»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë
º¸¤«¤é HD Renewable Energy Co.,Ltd. ÆüËÜ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ Æ¡»öÄ¹ ÄÄ ÌÀ¿®»á¡¢HD Renewable Energy Co.,Ltd. Áí·ÐÍý ¼þ »Å¾»»á¡¢HD Renewable Energy Co.,Ltd. Æ¡»öÄ¹ ¼Õ ¸»°ì»á¡¢»°É©ÅÅµ¡ ¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ¼¿´Ö ·¼¡¢»°É©ÅÅµ¡ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óËÜÉôÄ¹ ¾®¹õ À¿»Ê
¡¡»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äÃßÅÅÃÓ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë HD Renewable Energy Co.,Ltd.¡ÊÝ÷ÆÁÇ½¸»²Êµ»¸ÔÊ¬Í¸Â¸ø»Ê¡¢ËÜ¼Ò¡§ÂæËÌ»Ô¡¢°Ê²¼¡¢HDRE¡Ë¤È¡¢¹çÊÛ²ñ¼ÒÀßÎ©¤ª¤è¤ÓHDRE¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿À¤³¦Åª¤ÊÆ°¤¤ä¶áÇ¯¤ÎÇ³ÎÁÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢µ¨Àá¤äÅ·¸õ¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÅÅÎÌ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅÎÏ·ÏÅý±¿ÍÑ¤òÃ´¤¦°ìÈÌÁ÷ÇÛÅÅ»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤Î¼ûÍ×¾õ¶·¤ò¿ï»þÇÄ°®¤·¡¢¼ûµë¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤äÃßÅÅÃÓ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÀßÈ÷¤òÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ê¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¤ÎÄ´À°ÎÏ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤äÈ¯ÅÅ¡¦ÃßÅÅ»ö¶È¼Ô¤Î¼ý±×ºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
º£²ó¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äÃßÅÅÃÓ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¡¦¥¢¥»¥Ã¥È´ÉÍý¡¢ÅÅÎÏ¾®Çä¤ê¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ëHDRE¤È¡¢¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ï¡¢HDRE¤¬ÆüËÜ¤ÇÊÝÍ¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤äÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ê¥½ー¥¹¤Î¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¤¡¢Åö¼Ò¤ÎE¡õF¡ÊEnergy & Facility¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ä´ë¶È¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÅÅÎÏÍøÍÑ¤äCO2ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹çÊÛ²ñ¼Ò¤ÏÆüËÜ¤Ç2025Ç¯4·î¤ÎÀßÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸½ºß¡¢Î¾¼Ò¤Ç¾ÜºÙ¤ò¶¨µÄÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢HDRE¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ø½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¼Ò¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡×¤Î¤â¤ÈÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡Ö2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¹©¾ì¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¼Â¼Á¥¼¥í¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢HDRE¤¬ÆüËÜ¤Ç³«È¯¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¡Ê¢¨3¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ´Ã£¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£HD Renewable Energy Co.,Ltd.¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/225_1_ea790b67636b780a566fbe6f0ee266a5.jpg ]
¢£»°É©ÅÅµ¡¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»ä¤¿¤Á»°É©ÅÅµ¡¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤¿¤æ¤Þ¤Ìµ»½Ñ³×¿·¤È¸Â¤ê¤Ê¤¤ÁÏÂ¤ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢³èÎÏ¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤òË¤«¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥È¥ìー¥É¡¦¥ª¥ó¡×¤Î³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¡ÖSerendie(R)¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë½¸Ìó¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤¬¶¯¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤êÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö½Û´Ä·¿ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1921Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤òÍ¤·¡¢¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ËÉ±Ò¡¦±§Ãè¥·¥¹¥Æ¥à¡¢FA¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼«Æ°¼Öµ¡´ï¡¢¥Ó¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶õÄ´¡¦²ÈÅÅ¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë200°Ê¾å¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÈÌó15Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤Ï5Ãû2,579²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.MitsubishiElectric.co.jp(https://www.mitsubishielectric.co.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ò°ì³ç¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹
¢¨2¡¡»°É©ÅÅµ¡¥°¥ëー¥×´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2050
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/corporate/sustainability/environment/vision2050/index.html
¢¨3¡¡PPA¡ÊPower Purchase Agreement¡Ë¡§¼ûÍ×²È¤ÈÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬Ä¹´ü¤ÎÅÅÎÏ¹ØÆþ·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÅÅÎÏÄ´Ã£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¦½Ð»ñ¡¢·ÀÌó¤Ê¤ÉÁ´ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ
»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óËÜÉô¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬Éô
¢©100-8310 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ7ÈÖ3¹æ
E-mail¡§sustainability-communication@ny.MitsubishiElectric.co.jp
¡¦¹çÊÛ²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ
»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¤¥ó¥Õ¥éBA¡¡¥¤¥ó¥Õ¥éBAÀïÎ¬¼¼¡¡ÀïÎ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È
¢©100-8310 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ7ÈÖ3¹æ
E-mail¡§Web.denryoku@nd.MitsubishiElectric.co.jp