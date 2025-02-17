¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿!
¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡Ê¥Þ¥°¥«¥ë¡Ë¤Î¼èÁÈ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤³¤Î¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ïー¥É¡×³µÍ×
¸©Æâ¤Ç¾å±é¤¹¤ë»ÔÌ±¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÃÄÂÎÅù¤òÊç½¸¤·¡¢¸ø±é¤ò¿³ºº¡¦¹ÖÉ¾¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¤Ï£µÃÄÂÎ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÅù¤ËÂ¤·Ø¤Î¿¼¤¤¿³ºº°Ñ°÷¤¬¡¢³ÆÃÄÂÎ¤Î¸ø±é¤ò ½ÐÄ¥¿³ºº¤·¡¢¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê»Íµ¨³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê·àÃÄ»Íµ¨¡Ë¼èÄùÌò¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê£Í£Ä»ö¶È¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¡¦·à¾ìÃ´Åö¡Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü·²° °ìÇ·¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶É ÉñÂæ·Ý½Ñ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çë¸¶ ¤«¤ª¤ê¡Ê¾¼ÏÂ²»³ÚÂç³Ø²»³Ú³ØÉô ¶µ¼ø¡Ë
- ¼õ¾ÞÃÄÂÎ
£±°Ì ²£ÉÍ»ÔÌ±¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¸ø±é¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¡¡¡¡Ö²£ÉÍ»ÔÌ±¤³¤É¤â¥ß¥åー¥¸¥«¥ë ¡Ö¥ï¥¿¥·¥Î¥æ¥á¡×2024¡×
¡¡¡¡¡Ê¾Þ¶â 30 Ëü±ß¡Ë¡¡¡¡¡¡
¡ÚºîÉÊ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²£ÉÍ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥ß¥¯¡×¤Ï¡¢±é·à¥¯¥é¥Ö¤ËÆþÉô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±é·à¥¯¥é¥Ö¤ÏÈ¯É½²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ï¯ÆÉ·à¡ÖÀÖ¤¤·¤¡×¤Î·Î¸Å¿¿¤ÃºÇÃæ¡£Éô°÷¤¿¤Á¤È»³²¼¸ø±à¤Ë¡ÖÀÖ¤¤·¤¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¡×¤ÎÆ¼Áü¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÆÍÁ³±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·ÊÕ¤ê¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢1976 Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¦¡¦¡¦¡ª¾¼ÏÂ¤Î¿Í¾ð¡¦¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡¦¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡£
URL¡§http://www.akaikutsu.net/
¡¡£²°Ì ¤Õ¤¸¤µ¤ï»ÔÌ±¥ß¥åー¥¸¥«¥ë ¡ÖDear my friends¡×
¡¡¡¡¡¡¡Ê¾Þ¶â 10 Ëü±ß¡Ë
¡ÚºîÉÊ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤¬¤ï¤«¤é¤º»î¸³¤ËÍîÂè¤·¤¿Íî¤Á¤³¤Ü¤ìËâ½÷¥á¥¢¥êー¤Ï½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö³¦¤Ø¡£¤½¤³¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î¥Þ¥êー¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÈÕ¡¢Ææ¤Î²øÅðÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈëÊõ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¨¥Ã¥°¡×¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥á¥¢¥êーÃ£¤Ë¼¡¡¹¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¡¢¥á¥¢¥êー¤ÏËâË¡¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÍ§Ã£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈË¤«¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
URL¡§ http://www.cityfujisawa.ne.jp/musical/index.html
¡¡£³°Ì ¹ÁËÌ¶èÌ±¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¡Ö£Ö§°£Ì¡¥£±£¹ ¡Ø¥ê¥ó¥¯¡Ù¡×
¡¡¡¡¡¡¡Ê¾Þ¶â £µËü±ß¡Ë
¡ÚºîÉÊ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´°ÆÆâ¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦¤³¤ÎÅÙÊÀ¼Ò¤Î¿·³«È¯¤·¤¿ XR ¥´ー¥°¥ë¤Ç¼¡À¤Âå¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤ÆÄº¤¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¤È¡¦¡¦¡¦¡×
¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¼Ò¤Î C.E.O¤«¤éÆÏ¤¤¤¿´ñÌ¯¤Ê¥áー¥ë¡£
¤¦¤ï¤Ã¡¢¥Þ¥¸¡ª ¤¹¤´¤¤¡ª ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¼Ò¤Ë¤Ï¤¤¤ì¤ë¤Î¡ª¤è¤·¡ª¤ä¤ë¤ä¤ë!! ¤½¤¦¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¤¬¡¢º£»Ï¤Þ¤ë!!
URL: https://kohokukuminmusical.wixsite.com/kmc1
£±°Ì¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤ÏÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙÃæ¤Î¸©Î©ÀÄ¾¯Ç¯¥»¥ó¥¿ー¹ÈÍÕºä¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¾å±é¸¢¡Ê²ñ¾ì»ÈÍÑÎÁµÚ¤ÓÉÕÂÓÀßÈ÷Èñ¤¬Ìµ½þ¡Ë¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢£±°Ì¤ÎÃÄÂÎ¤¬¾å±é¤ò¼Âà¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢£²°Ì¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¾å±é¸¢¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¾å±é¸¢¤Î°Ü¾ù¤Ï¡¢¾å°Ì£³°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÄÂÎ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Ìä¹ç¤»Àè
¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶É¡¡Ê¸²½²Ý¥Þ¥°¥«¥ë¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×¡¡
ÅÅÏÃ 045-285-0220¡¡