¡ÒROTOTO¡Ó¤«¤é²¹³è¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥ìー¥Ù¥ë¡¢¡ÒAmwR¡Ó¡Ê¥¢¥à¥ïー¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡£

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FEATURES¡²ÀöÎý¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÀ¸¤à¡¢3¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê
01 MATERIAL¡²
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02 KNITTING¡²
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03 DESIGN¡²
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Silk Haramaki Regular
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COLOR¡²
BLACK, GREEN, ORANGE, PINK, WHITE
STRIPE¡²
WHITE¡ßBLACK, WHITE¡ßGREEN, WHITE¡ßORANGE, WHITE¡ßPINK
\6,930¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Silk Haramaki Long
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¥í¥ó¥°
COLOR¡²
BLACK, GREEN, ORANGE, PINK, WHITE
\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Silk Multi Warmer
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COLOR¡²
BLACK, GREEN, ORANGE, PINK, WHITE
\6,930¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Silk Double Face Socks
¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥·¥ë¥¯¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹
COLOR¡²
BLACK, GREEN, ORANGE, PINK, WHITE
\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
BRAND PROFILE¡²
Ì¾¾Î¡§AmwR¡Ê¥¢¥à¥ïー¡Ë
URL¡§amwr.jp(https://www.rototo.jp/pages/amwr)
Instagram¡§@amwr_warm(https://www.instagram.com/amwr_warm/)
¡ÖROTOTO STORE¡× ¡ÖROTOTO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://www.rototo.jp/)¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥³¥ó¥é¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥º¤¹¤ë¡ÖUrban Re-Treat¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
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https://www.marunouchi.com/building/shinmaru/
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3·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥³¥ó¥é¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥º¤¹¤ë¡ÖUrban Re-Treat¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
GENERAL CONTACT¡²
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ãー¥ß¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¡¡¹¾¸ý Éö
TEL:03-6271-1638 / 080-7648-4920
k.eguchi@germination.co.jp