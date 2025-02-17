¥¤¥ó¥É¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡Ö¥Ê¥Î¥Ï¥Ê¤ÎÄí¡×³«ºÅÃæ¡ª
¡¡Åß¤Ë¹¤¬¤ë½Õ¤Î¹á¤ê¡Ö¥Ê¥Î¥Ï¥Ê¤ÎÄí¡×¤¬¤¢¤Å¤ß¤Î³Ø¹»Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£²°Æâ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹6,000ËÜ¤Î²«¿§¤Î¥Ê¥Î¥Ï¥Ê¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡£Î¤»³¤ÎÌÚ¡¹¤ò¿¢ºÏ¤·¡¢¸Ï»³¿å¤ÎÄí¤È²º¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Áá½Õ¤Î²ÖÈª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¾®Ä»¤Î½¸¤¦Äí¡×¡£Ãæ±û¤ËÆüËÜÄí±à¤òÇÛ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤òÌÚ¹©¤Çºî¤Ã¤¿¾®Ä»¤¿¤Á¤¬²°Æâ¤òÈô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ½ªÆü¤Î2·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Å¸¼¨¤·¤¿¥Ê¥Î¥Ï¥Ê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Î¥Ï¥Ê¤Î½Õ¤Î¹á¤ê¤ò¤´¼«Âð¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Î¥Ï¥Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡þ³«ºÅÆü¡¿2025Ç¯2·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë
¡þ»þ´Ö¡¿13¡§30～16¡§00
¢¨ÅöÆü¼õÉÕ
¡Ú¥¤¥ó¥É¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡Ö¥Ê¥Î¥Ï¥Ê¤ÎÄí¡×¡Û
¡þ´ü´Ö¡¿³«ºÅÃæ～2025Ç¯2·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë
¡þ¾ì½ê¡¿¹ñ±Ä¥¢¥ë¥×¥¹¤¢¤Å¤ß¤Î¸ø±à¡¡ËÙ¶â¡¦Êæ¹âÃÏ¶è¡¡¤¢¤Å¤ß¤Î³Ø¹» Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë
¡þ´ÑÍ÷ÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓÆþ±àÎÁÍ×¡Ë
¥¢¥ë¥×¥¹¤¢¤Å¤ß¤Î¸ø±à´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー
¹ñ±Ä¥¢¥ë¥×¥¹¤¢¤Å¤ß¤Î¸ø±à¡¡ËÙ¶â¡¦Êæ¹âÃÏ¶è
Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»ÔËÙ¶â±¨Àî33-4
ÅÅÏÃ¡§¡Ê0263¡Ë71-5511¡¡¡¡FAX¡§¡Ê0263¡Ë71-5512
¸ø±à¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.azumino-koen.jp/horigane_hotaka/index.php
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡¡https://www.facebook.com/alpsazumino.HH/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡https://www.instagram.com/alpsazumino_hh
X¡¡https://twitter.com/azumino_HH
YouTube¡¡https://www.youtube.com/user/azuminopark