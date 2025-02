¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡õ²Ö²Ð¤¬ºÌ¤ëÅß¤ÎÇòÉÍ¡ª¡ÖNight Out! MARCHE¡×¤Ë½ÐÅ¹¥Ñ¥ó¥À¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¹¤ß¤ì¡ÊSmile¡Ë¡×¤â²°Âæ¥Ñ¥ó¥À¤ÎÅ¹Ä¹¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ½ÐÄ¥¡ª

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)は、白良浜シーサイドイルミネーション「SHIRARAHAMA LIGHT PARADE by FeStA LuCe」の一環として開催される「Night Out! MARCHE」に出店いたします。

「Night Out! MARCHE」は、南紀白浜の人気施設が集まり、飲食やグッズ販売を楽しめる特別なマーケットです。さらに、会場内でのお買い物で参加できる「わくわく抽選会」では、アドベンチャーワールドのペア入園チケットや白浜の旅館・ホテルの宿泊券など豪華賞品が当たるチャンスも! アドベンチャーワールドは、パンダ肉まんやパンダ型サンドイッチ、プレミアムポップコーンなどを販売し、来場者の皆様に特別なグルメ体験をお届けします。また、体験型コンテンツ「新種パンダワールド」に登場する“屋台パンダ”として、ジャイアントパンダのキャラクター「すみれ(Smile)」が特別出張! 普段はパーク内で「ちょっと不思議なもの」を売る屋台の店長ですが、今回のマルシェではどんな企画を繰り広げるのか?ぜひ会いに来てください!

「Night Out! MARCHE」について

開催日時 ︓2025年2月22日(土)・23日(日) 午後3時00分~午後8時30分

開催場所 :白浜町しららはまゆう公園

主催・運営:白良浜ライトパレード実行委員会

協力協賛 :株式会社アワーズ(アドベンチャーワールド)、株式会社タカショーデジテック、

白浜エネルギーランド、白浜町、白浜町商工会、白浜温泉旅館協同組合、南紀白浜観光協会

<アドベンチャーワールド出店内容>

パンダ肉まんやパンダ型のサンドイッチ、プレミアムポップコーンなどに加え、熱々の味噌ラーメンも販売を予定しております。

パークで開催中の「新種パンダワールド」より、屋台パンダとして活躍する店長の「すみれ(Smile)」が特別出張し「Night Out! MARCHE」にご来場のゲストの皆様をおもてなしします。

「すみれ(Smile)」登場スケジュール:午後5時30分~午後6時00分(両日)

※「新種パンダワールド」とは https://www.aws-s.com/new-panda/

※「すみれ(Smile)」の体調により、イベントを変更・中止する場合がございます。



【主なプログラム】

1.花火

■2月23日(日)午後8時10分~午後8時20分 約10分間

■ 白良浜の夜空を彩る特別な花火ショー(荒天中止)

2.わくわく抽選会

時間:午後3時00分~先着順 ※無くなり次第終了

■ 会場内でお買い物をされた方に抽選券を配布

■ 「SHIRARAHAMA LIGHT PARADE」または足湯のライトアップの写真を提示で参加可能

■ 豪華賞品(アドベンチャーワールドペア入園チケット、白浜の旅館・ホテルの宿泊券 など)

3.足湯でリラックス

■ 南紀白浜温泉の足湯が楽しめる特別コーナーをご用意。

4.グルメ&フード

■地元の人気グルメが勢ぞろい!冬の夜にぴったりの温かいメニューも登場♪

5.キャラクターグリーティング

■ アドベンチャーワールドのパンダのキャラクター(「すみれ(Smile)」ではございません)、

白浜エネルギーランドの「エネゴン」や、「しらぺん」「くえどん」なども登場予定



冬の白浜ならではの「食・遊・癒」が詰まったナイトイベントで、特別な週末をお楽しみください!

キャラクターグリーティング の様子

SHIRARAHAMA LIGHT PARADEが目指すもの

■ビジョン 「Light up! 」

この言葉には「ライトを点灯する」という意味だけでなく「Light you up!」(あなたを照らす・輝かせる)、「Light me up!」(私自身を照らす・輝かせる)、「Light up wakayama!」(和歌山を照らす・輝かせる)」といったように、このプロジェクトに関わる方が、楽しく生き生きと輝けるように、という願いを込めています。

■ミッション 光の5つの力=「美観」「機能性」「安全」「防犯」「価値」

光には「美観」「機能性」「安全」「防犯」「価値」の5つの力があります。決して見た目を美しくするだけでなく、明るく照らすことで夜間の安全を守り、防犯対策にもなります。またインフラ面でもイベントなどを作りやすくなり、そこに価値が生まれます。光の元で人の交流が生まれ、街が賑わい、交通が活性化する。そこにはさまざまな物語が生まれるはずです。光のインフラを整えることで、おいしいものを食べて語り合ったり、きれいなイルミネーションを見て楽しんだり、いろんな時間と思い出が生まれる化学反応がきっと起こると信じています。

【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)」】

アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての生命にSmile(しあわせ)が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全

会一致で採択された国際目標です。