Âçºå²¦¾½é¡ªµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ø¤×¤ë¤â¤Á¿åñ»ÒGABA¡Ü¡Ù¿·È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥È¥¢¥ó¥É¥Õー¥º¡ÊÅìµþ¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃçÅÄ¹À¹¯¡Ë¤Ï¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿ÎäÅà¿åñ»Ò¡Ø¤×¤ë¤â¤Á¿åñ»ÒGABA¡Ü¡Ù¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È©ÃÆÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤¿À®Ê¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¿åñ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ»Ô¾ì¤ÏµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤äÈþÍÆ¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¤¦¤¿¤¦¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿©ÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢GABA¤ä¥³¥éー¥²¥ó¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¤ä´ÊÊØÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢GABA¤òÇÛ¹ç¤·¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ø¤×¤ë¤â¤Á¿åñ»ÒGABA¡Ü¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤×¤ë¤â¤Á¿åñ»ÒGABA¡Ü¡Ù¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤«¤é·ò¹¯¤Ê¤ªÈ©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿åñ»Ò¤Ç¤¹¡£6¼ïÎà¤Î¹ñ»ºÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ø¤×¤ë¤â¤Á¿åñ»Ò¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤×¤ë¤â¤Á¿©´¶¤Ç¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡£¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤äè§¤ÇÄ´Íý¤Ç´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤â¤ª°ì¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÈþÈ©¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿©À¸³è¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÈ©¤Ë´ò¤·¤¤3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±.1¿©¡Ê6¸Ä¡Ë¤¢¤¿¤ê100mg¤ÎGABA¤òÇÛ¹ç¡£È©¤ÎÃÆÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢È©¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£
£².¤µ¤é¤Ë1¿©¤¢¤¿¤ê1000mg¤Î¥³¥éー¥²¥óÆþ¤ê¢ö¤ªÈ©¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë´ò¤·¤¤À®Ê¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÇÛ¹ç¡£
£³.6¼ïÎà¤Î¹ñ»ºÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¡ªÄêÈÖ¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦ÇòºÚ¡¦À¸Õª¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¦¶Ì¤Í¤®¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¹ñ»ºÌîºÚ¤ÎÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤È´ÅÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖÂçÇþÆý»ÀÈ¯¹ÚGABA¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçÇþÆý»ÀÈ¯¹ÚGABA¡×¤Ï È©¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÎÈ©¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âçºå²¦¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ø¤×¤ë¤â¤Á¿åñ»ÒGABA¡Ü¡Ù¡£·ò¹¯¤ÈÈþÈ©¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿·¤·¤¤¿©Âî¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤×¤ë¤â¤Á¿åñ»ÒGABA¡Ü¡¡¡Êµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î～½ç¼¡È¯Çä³«»ÏÍ½Äê
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§À¸¶¨¸ÂÄêÈÎÇä
¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://www.eat-and.jp/foods/products/
¢£ ¥×¥é¥¹¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÈ©´î¤Ö°ìÉÊ¤Ë
¡¡¡Ø¤×¤ë¤â¤Á¿åñ»ÒGABA¡Ü¡Ù¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¼¡Âè¤Ç¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥»¥í¥ê¤È¤¤Î¤³¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹ー¥×
ÈþÈ©ÁÇºà¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤¬´ò¤·¤¤¢öÆ¦ÆýÆé
¿ÉÌ£¤È»ÀÌ£¤Ç¿·ÄÄÂå¼ÕÂ¥¿Ê¢ö»ÀíåÅòÉ÷
¥ê¥³¥Ô¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥ÍÉ÷
¥¤ー¥È¥¢¥ó¥É¥Õー¥º ¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¥Úー¥¸
https://www.eat-and.jp/foods/life/recipe