ÉÙ»ÎÌôÉÊ¡¢·²ÇÏ¸©½ÂÀî»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¡¡°åÌôÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦Ê£¹ç·¿°åÌôÉÊ´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÌôÉÊ¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌø ¾»¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖÉÙ»ÎÌôÉÊ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡¢·²ÇÏ¸©½ÂÀî»Ô¤È¡¢»ÔÌ±¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ä°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¶¨Æ¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢ÇÛÃÖÌôÈÎÇäµÚ¤Ó¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢»ö¶È¤Ë¤è¤ë»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ½ÂÀî»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¶¯²½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤äËÉºÒ¡¦ºÒ³²¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤Ç°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë»ñ¤¹¤ë¼¡¤Î8¹àÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¹¹¤Ê¤ëÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤ä»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¡¢½ÂÀî»ÔÌò½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï¢·È¶¨ÄêÄù·ë¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤äÀ¸³è½¬´·¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢ÉÔÄ´¤ÎºÝ¤Ï»ÔÈÎÌô¤ò»È¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¡¦¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¡£
Êñ³çÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¼°¡Êº¸¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÌôÉÊ ÇÛÃÖ»ö¶ÈËÜÉô ÇÛÃÖ´ÉÍýÅý³çÉô ´ë²è¿ä¿ÊÉô ¼¡Ä¹ ÅÄÃæ ÆÆ¡¢½ÂÀî»ÔÄ¹ ¹âÌÚ ÊÙ»á¡Ë
¡ÚÏ¢·È¶¨Äê¤Î8¹àÌÜ¡Û
£±¡Ë¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡§
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄê¤á¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤Î±Ä¶È°÷¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐÏ¿ÈÎÇä¼Ô¡Ê¢¨2¡Ë¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢OTC°åÌôÉÊ¤ÎÅ¬Àµ»ÈÍÑ¤Î·¼È¯¤ä¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡Ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡§
¡¡½ÂÀî»Ô¤Î·¼È¯³èÆ°¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼ÒÍÑ¼Ö¤Ø¤Î·¼È¯¥Äー¥ë¤Î·Ç¼¨¤ä¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥Á¥é¥·Åù¤ÎÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢²ö¾¦¤È¤¤¤¦ÇÛÃÖÌô¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤¬º¤Æñ¤Ê½»Ì±¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¤Î¼«¼£ÂÎ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÃÖÌô¤Î±Ä¶È°÷¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë½»Ì±¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½ÂÀî»Ô¤ÎÄê¤á¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡Ë·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡§
¡¡ÇÛÃÖÌô¤ò¤´·ÀÌó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤â¤È¤ØË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢½ÂÀî»Ô¤È¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢½ÂÀî»Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÂÀî»Ô¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ½»Ì±¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡Ë¹âÎð¼ÔÅù¤Î¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡§
¡¡ÇÛÃÖÌô¤Î±Ä¶È°÷¤¬Æü¾ï¤Î±Ä¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´¹âÎð¤ÎÊýÅù¤Î¸«¼é¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢½ÂÀî»Ô¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ¡ËºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÌôÉÊ¤Î¶¡µë¶¨ÎÏ¤ÎÂ¾¡¢ËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡§
¡¡ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ»Ô¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Ø¤ÎÇÛÃÖÌô¤ÎÀßÃÖ¡ÊºÒ³²»þ¤ËÌµ½þ²½¡Ë¤·¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤ÏÈòÆñ½ê¤Ø°åÌôÉÊ¤òÌµ½þÄó¶¡¡Ê¢¨3¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿¾ï»þ¤Ë¤Ï½ÂÀî»Ô¤«¤é¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢±Ä¶È°÷¤¬²ö¾¦»þ¤ËÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£¶¡Ëµ¤¸õÊÑÆ°Å¬±þË¡¤Ë´ð¤Å¤¯»ØÄê½ëÇ®ÈòÆñ»ÜÀß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡§
¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤ÎÈ¯À¸ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÆÃÊÌ·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½ÂÀî»ÔÆâ¤ÎÄ´ºÞÌô¶ÉÊ»Àß¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢£²Å¹ÊÞ¤Ë¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤«¤éÈòÆñ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥¯ー¥ê¥ó¥°¥·¥§¥ë¥¿ー¡Ê»ØÄê½ëÇ®ÈòÆñ»ÜÀß¡Ë¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡ÊÅö³ºÅ¹ÊÞ¡§Åö³ºÅ¹ÊÞ¡§¥»¥¤¥à¥¹½ÂÀî¿·Ä®Å¹¡¦¥»¥¤¥à¥¹½ÂÀîÍÇÏÅ¹¡Ë¡Ê¢¨4¡Ë¡£
£·¡ËÆ»Ï©ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡§
¡¡ÇÛÃÖÌô¤Î±Ä¶È°÷¤¬²ö¾¦Ãæ¤ËÆ»Ï©°Û¾ï¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½ÂÀî»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ø¾ðÊóÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£¸¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡§
¡¡¾åµ¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Å¬µ¹¡¢½ÂÀî»Ô¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡ËÅÐÏ¿ÈÎÇä¼Ô¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¡ÊOTC°åÌôÉÊ¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌç»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£°åÌôÉÊ¤ÎÀìÌç¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢ÌôºÞ»Õ¤·¤«ÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤Âè1Îà°åÌôÉÊ¤ò½ü¤¯°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡Ë¡ÖÇÛÃÖÌô¡×¤Î¤´·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤ËÈïºÒ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¾Á°¤è¤êÌµ½þ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨4¡Ë³«Êü»þ´Ö¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤É¤±¡¢¸µµ¤¡£¤Ä¤Å¤±¡¢¸µµ¤¡£¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤Ò¤È¤Î¸µµ¤¤Ê¤¯¤é¤·¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢ÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É¡¢°åÌôÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢À½Â¤»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÎÉ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£1930Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢90Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÀî»Ô¤Ç¤Ï¸½ºßÌó6,000 ¸®¤Î¤´²ÈÄí¤ä´ë¶È¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Ç¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¼è¤êÁÈ¤àÃÏ°è½»Ì±¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ä·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢ÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤áÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Î»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ÂÀî»Ô¤Ï¡¢¾ÍèÁü¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤ä¤¹¤é¤®¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¡È¤Û¤Ã¤È¡É¤Ê¤Þ¤Á¡Ù¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ËÉºÒÂÐºö¤Î½¼¼Â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¢Êë¤é¤·¡×¤ä¡¢ÃÏ°èÊ¡»ã¤ä»ÔÌ±¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Î¡Ö·ò¹¯¡¢Ê¡»ã¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡¢´´ÀþÆ»Ï©¤äÀ¸³èÆ»Ï©¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´ÀßÈ÷¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤Î»Üºö¤ò¹Ô¤¦¡ÖÅÔ»Ô´ðÈ×¡¢¼«Á³´Ä¶¡×¤Ê¤É¡¢£¶¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÂÎ·ÏÅª¡¦·×²èÅª¤Ë»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂè£²¼¡½ÂÀî»ÔÁí¹ç·×²è¸å´ü´ðËÜ·×²è¡Ë¡Ê¢¨5¡Ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢½ÂÀî»Ô¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤Î»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê16ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢½ÂÀî»Ô¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ½ÂÀî»Ô¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤Þ¤Á¤Î¾ÍèÁü¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë»ÔÌ±¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨5¡ËÂè£²¼¡½ÂÀî»ÔÁí¹ç·×²è¸å´ü´ðËÜ·×²è¡§
https://www.city.shibukawa.lg.jp/shisei/seisaku_keikaku/dainizisogokeikaku/p010360.html
¡ÚÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢1930Ç¯ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛÃÖÌôÈÎÇä¶È¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇÛÃÖÌôÈÎÇä»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É»ö¶È¡¢°åÌôÉÊÀ½Â¤»ö¶È¡¢°åÌôÉÊ¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊ£¹ç·¿°åÌôÉÊ´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¤È¤É¤±¡¢¸µµ¤¡£¤Ä¤Å¤±¡¢¸µµ¤¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢ÉÙ»ÎÌôÉÊ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë1,271Å¹¡Ê2024Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥»¥¤¥à¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤òËä¤á¤ëÇÛÃÖÌôÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¸µµ¤¤ÊÀ¸³è¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÌôÉÊ¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¡¡URL¡§https://www.fujiyakuhin.co.jp
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/177_1_a5dd004ba41fd03a132a49136fc4e092.jpg ]