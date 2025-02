ÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö·ÐºÑÏ¢ÌÁ¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦NFT¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä¹´üÆþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡ª ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ìー¥É¥ïー¥¯¥¹¡Ë

株式会社トレードワークス

金融システム開発サービスやECプラットフォームなどのシステム開発を展開する株式会社トレードワークス(以下「当社」、本社:東京都港区、代表取締役社長:齋藤 正勝)は、「国際小児がんデー(International Childhood Cancer Day)」の2025年2月15日(土)に、一般社団法人日本デジタル空間経済連盟(本社:東京都港区、代表理事:北尾吉孝)にて設置された「デジタルエンジェルズPT」に参画し、メタバース・NFTを活用した長期入院中の子どもたちを支援するプロジェクトの企画・推進を支援することをお知らせいたします。

毎年、世界30万人以上、日本国内においても2,000~2,500人※1ほどの子どもたちが小児がんと診断され長期入院を余儀なくされています。その他の難病も合わせると、厚生労働省の「令和5年(2023)患者調査の概況※2」によると、1歳~14歳の入院患者数は約14,000人にも上ります。

現在のメタバースには、「いつでも、どこでも、誰でも接続が可能」、「自分自身の分身をアバターとして作り出すことができる」という大きなメリットがあり、単なる仮想空間ではなく、ユーザー同士のインタラクションや経済活動が行われる場所へと発展を遂げています。当プロジェクトでは、長期入院を余儀なくされている子どもたちとその家族に対して、メタバースとNFTを用いた独自のサービス提供を行う予定です。

長期入院中の子どもたちは辛く孤独な日々の連続です。そんな中、子どもたちが日々楽しみに作る絵や工作物は、面会機会が限られる中で全てを残し続けることは困難なのが実情です。そこで、子どもたちが作った作品をいつでもメタバース上で見て、楽しむことができるアプリ「(仮称)ポルタアイランド※4」の提供を行うべく準備を進めて参ります。

また、作品をNFT(Non-Fungible Token)化して提供することで、子どもたちを応援できる仕組みの実装等を通じて、誰もが長期入院中の子どもとその家族を応援できる機能を提供し、本共創プロジェクトの応援の輪を日本全体に広げていく予定です。

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟の参画企業・団体とのコラボレーションにより、「ポルタアイランド」の中に、子どもたちが楽しめる様々な空間やイベントを企画・提供していくことを予定しています。

ゲームを活用した痛みやストレスの緩和に関する研究は、世界的に進んでおりUniversity of Washington and University of California, San Franciscoによる、VRゲーム「Snow World」を用いた研究※3では、火傷患者がゲームをプレイしている間、痛みやストレスの軽減効果が確認されています。

[ 当社の取り組みの意義 ]

当社はこれまで、社会的弱者や不登校対策に取り組むNPO法人と相談者・相談員希望者をつなぐマッチングポータル「こころといのちのメタバース」をはじめ、メタバースやデジタル技術を活用した社会課題の解決に取り組んできました。こうした活動を通じて、テクノロジーが人々の孤立を防ぎ、新たな支援の形を生み出す可能性を実感してきました。

しかしながら、当社単独での取り組みでは、支援の輪を広げるには限界があることも認識しています。社会的課題は一企業だけで解決できるものではなく、より多くの企業・団体・専門家が連携し、包括的な支援ネットワークを構築することが不可欠です。

そこで当社は、日本デジタル空間経済連盟の本プロジェクトでの活動を通じてより広範囲に社会課題に立ち向かうことができると考え、参画を決定しました。本連盟には、デジタル技術を活用して社会貢献を目指す企業や団体が集結しており、各分野の専門家や支援者との協力により、より効果的な取り組みが可能となります。

今後は、当社が持つシステム開発力やデジタルサービス運営の知見を活かし、メタバースを通じた支援の仕組みをさらに発展させ、より多くの人々に寄り添える環境づくりに貢献してまいります。

<本件に関するお問合せ先>

株式会社トレードワークス 事業本部 コンサルティング事業部 谷垣

Mail:consultants@tworks.co.jp TEL:03-6230-8900

※1 出典:国立研究開発法人国立がん研究センター 小児がんの患者数(がん統計)

(https://ganjoho.jp/public/life_stage/child/patients.html)

※2 出典:厚生労働省 令和5年(2023)患者調査の概況

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/23/index.html)

※3 出典:National Library of Medicine-“You’re an expert in me”: the role of the generalist doctor in the management of patients with multimorbidity

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5636035/)

※4 補足:メタバース空間内でのデジタル作品展示プラットフォーム