THE FUTURE ROCKS (¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥í¥Ã¥¯¥¹)¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ê¥¹¥È

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ESSENCE RING PINK : 18K WHITE GOLD X PINK LAB GROWN DIAMOND \118,100
ESSENCE RING BLUE : 18K WHITE GOLD X BLUE LAB GROWN DIAMOND \118,100
ESSENCE RING : 18K WHITE GOLD X WHITE LAB GROWN DIAMOND \118,100
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PEAR PINK DUO PIERCE
9K GOLD X PINK LAB GROWN DIAMOND
\66,200
JOYFUL PINK NECKLACE
18K ROSE GOLD X PINK LAB GROWN DIAMOND
\165,400
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VENUS PINK SOLITAIRE PIERCE
18K ROSE GOLD X LAB GROWN DIAMOND
\113,900
ROUND BRILLIANT BEZEL CORD BRACELET
14K GOLD X LAB GROWN DIAMOND
\53,700
HEART RING
18K ROSE GOLD X LAB GROWN DIAMOND
\228,000
WHIRLWIND SMALL PIERCE
18K GOLD X LAB GROWN DIAMOND
\320,400
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ARTEMIS NECKLACE
GOLD VERMEI / 925L STERLING SILVER X LAB GROWN WHITE SAPPHIRE
\35,800
SOLITAIRE CHARMS
GOLD VERMEI / 925L STERLING SILVER X LAB GROWN WHITE SAPPHIRE
\15,800
6¤Ä¤Î¥Á¥§ー¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È7¤Ä¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Á¥ãー¥à¤Ë¤Ï¡¢½÷¿À¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¡¢¤Ø¤Ù¡¢¥¢¥Æ¥Ê¡¢¥Ø¥é¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì0.5ct¤«¤é8.3ct¤Î¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥à¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÎÄ¹¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
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HE NECKLACE IN PINK
18K WHITE GOLD X LAB GROWN DIAMOND
\469,000
VENUS PINK SOLITAIRE NECKLACE
18K ROSE GOLD X PINK LAB GROWN DIAMOND
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