¡ÖÁ´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹çÉôÌç¡ÖÍ¥ÎÉ¡×¥µ¥¤¥È¤ËÁª½Ð
³ô¼°²ñ¼ÒRYODEN¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö2024Ç¯ÅÙ Á´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹çÉôÌç¡ÖÍ¥ÎÉ¡×¥µ¥¤¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Á´¾å¾ì´ë¶È3,975¼Ò¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ¡×¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿µÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë´ð¤Å¤Ä´ºº¡¦É¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÅ¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢IR´ðËÜÊý¿Ë¡ÊÆ©ÌÀ¸øÀµ¤ÊIR¡¢´ó¤êÅº¤¦IR¡¢Ê¿Åù¤ÊIR¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯IR¡¦Åê»ñ²È¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢´ë¶È¾ðÊó¡¢»ö¶È¾ðÊóÅù¤Î¥Úー¥¸ÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▶Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö2024Ç¯ÅÙ Á´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html)
▶ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.ryoden.co.jp/inquiry/ir)