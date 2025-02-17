¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 S/S¡Û¡ÈÀ¹¤ê¡ÉÉþ¤ÇHERE WE GO¡ªELLEgirl¤È¤Ä¤¯¤ë25Ç¯½Õ²Æ¥È¥ì¥ó¥É¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÀ¹¤ê¡×¡Ö¥×¥ì¥Ã¥ÔーÀ¹¤ê¡×¡Ö¥Ç¥³À¹¤ê¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×·èÄê¡ª
¡¡Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ØÂè40²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 SPRING/SUMMER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 S/S¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢TGC¤¬È¯¿®¤¹¤ëº£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ー¥ïー¥É¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOWER OF FASHION¡ª¡Ûº£µ¨¤Ï¡ÈÀ¹¤ê¡ÉÉþ¤ÇHERE WE GO¡ª
TGC¤¬³«ºÅ¤´¤È¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥ー¥ïー¥É¡£
º£²ó¤â¥¬ー¥ëÀ¤Âå¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥Ç¥£¥¢ELLEgirl¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª
¥ê¥¢¥ë¥¯¥íー¥º¤ò±þ±ç¤¹¤ëTGC¤ËELLEgirl¤Î¹â¤¤´¶ÅÙ¤È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤ÎTGC¥È¥ì¥ó¥É¥ー¥ïー¥É¤Ï¡ÈÀ¹¤ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÀ¹¤ê¡×¡Ö¥×¥ì¥Ã¥ÔーÀ¹¤ê¡×¡Ö¥Ç¥³À¹¤ê¡×¤òÄó°Æ¡ª
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ïµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Äー¥ë
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡¢½Å¤Í¤ë³Ú¤·¤µ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡¦¡¦¡¦
¤µ¤¡¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ÆHERE WE GO¡ª
¡ãKey word £±.¡äº£µ¨ÂçËÜÌ¿(¥Ïー¥È)¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÀ¹¤ê¡×
¥¹¥Ëー¥«ー¥Öー¥Ä¤Ç¡È¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¡ª
¥·ー¥¹¥ëー¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¤Ï¥¤¥ó¤·¤ÆÈ©¸«¤»¤ò´ËÏÂ¤·¤Æ¡ª
¡¡º£µ¨¤ÎÂçËÜÌ¿¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Çºî¤ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÀ¹¤ê¤Ë·èÄê¡ª¥Á¥åー¥ë¤ä¥ªー¥¬¥ó¥¸ー¡¢¥Õ¥ê¥ë¤ä¥ìー¥¹¤Ê¤É¤Î·Ú¤ä¤«¤Ç¥¨¥¢¥êー¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¥¹¥Ýー¥ÄÍ×ÁÇ¤òMIX¤¹¤ë¤³¤È¡ª·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤Ï¡¢È©¸«¤»¤·¤¹¤®¤ë¤È¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡ª¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯È©¸«¤»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¶»¸µ¤ËÂç¤¤á¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Êー¤ò¥Ü¥Ç¥£¥¹ー¥Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ø²ó¤ê¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤È©¸«¤»¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ïº£µ¨¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥·¥åー¥ºNo1¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¥Öー¥Ä¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡ª¸üÄì¤òÁª¤Ö¤È°ìÀÎÁ°¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¥Ï¥¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î²ÖÊÁ¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥·ー¥¹¥ëー¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¤ò²¼¤ËÃå¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¹¤®¤ºÈ©¸«¤»¤¬´ËÏÂ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥¥ã¥Ã¥×¤ä¡¢¥ìー¥¹ÁÇºà¤Î¥«ー¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÀ¹¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Í¡ª
¡ãKey word £².¡ä¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ»ä¤¬1ÈÖ¡ª¡Ö¥×¥ì¥Ã¥ÔーÀ¹¤ê¡×
Í¥ÅùÀ¸¡©¥Ð¥Ã¥É¥¬ー¥ë¡©¥·ー¥¹¥ëー¤Î·¤²¼¥ì¥¤¥äー¥É¤Ï¿¿»÷¤·¤¿¤¤
²¦Æ»¥Í¥¯¥¿¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ï¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡¡·ÑÂ³¤Î¥×¥ì¥Ã¥Ôー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢À©Éþ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãå¤³¤Ê¤·Êý¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Æー¥éー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥·¥çー¥È¾æ¤ä¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤â¤Î¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥×¥ì¥Ã¥Ôー´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Á¥ë¥Ç¥ó¥µ¥Þー¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ï¥·ー¥¹¥ëー¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¡£¥Í¥¤¥Óー¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥×¥ì¥Ã¥ÔーÀ¹¤ê¤¬´°À®¡ª¥×¥ì¥Ã¥Ôー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²¦Æ»¤Ç¤¢¤ë¥Í¥¯¥¿¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ë¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Ç¥Ë¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¥×¥ì¥Ã¥Ôー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡ª¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½÷À¤é¤·¤µ¤¬¥×¥é¥¹¡£¥é¥¤¥ó¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥¹¥Ëー¥«ー¤Ç¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤¹¤®¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥ÔーÀ¹¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãKey word £³.¡äÁõ¾þ¼çµÁ¤¬²ÃÂ®¡ª¡Ö¥Ç¥³À¹¤ê¡×
º£µ¨¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¥¹¥¦¥£¥à¥¦¥§¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë
¥È¥¥ー¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¥Õ¥ê¥ë¥ì¥¤¥äー¥É¤â¿§¤ò¥¯ー¥ë¤Ë¤¹¤ì¤ÐÉÝ¤¯¤Ê¤¤
¡¡º£µ¨¤ÏÁõ¾þ¼çµÁ¤¬²ÃÂ®¡ª¥Ó¥¸¥åー¤ä¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤Ê¤É¤Î¥¥é¥¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Õ¥ê¥ë¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¥Ç¥³À¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Õ¥ê¥ë¥¹¥êー¥Ö¤¬ÆÃÄ§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¹¥¦¥£¥à¥¦¥§¥¢¡ªº£µ¨¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¦¥£¥à¥¦¥§¥¢¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Õ¥ê¥ë¤Î¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤¹¤ë¤ÈÏª½Ð¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¥¹¥¦¥£¥à¥¦¥§¥¢¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥Ç¥³À¹¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÌþ¤·¥°¥Ã¥º¤ò¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¥È¥¥ー¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤äÁí¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤Î¥¹¥«ー¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Èー¥ó¤ò¥¯ー¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥Ç¥³´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡ªÂ¸µ¤Î¥Á¥ãー¥à¤Ë¤Ï¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ÅèºêÍ³°Í¡¡¥á¥¤¥¯¡§Hirotaka Iizuka (juice)¡¡¥Ø¥¢¡§Ken Yoshimura ¡¡»£±Æ¡§Ê¡±Ê½Ó¼ù¡¡¥â¥Ç¥ë¡§Æ£ËÜ¥ê¥êー
¡ÚELLEgirl¡Û
À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØELLE¡Ù¤Î»ÐËå»ï¤Ç¤¢¤ë¡ØELLEgirl¡Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¹â´¶ÅÙ¤Ê10Âå～20Âå¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢2004Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«»ÏÅö½é¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤±¤ó°ú¤¹¤ë¼ã¼ÔÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÄê´üÅª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¶¦ÁÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2009Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¥¨¥Ç¥£¥¿ー¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ーÆÉ¼Ô¤òÈ¯·¡¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë¤è¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò³«»Ï¡£2019Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÎÀ¸¤Êý¡×¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¡×¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¶¦´¶¡¦¿Æ¤·¤ß¡¦Æ´¤ì¤òÀ¸¤àKOL½¸ÃÄ¡ÖELLEgirl UNI¡×¤È¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤Î¤¢¤ëÆÉ¼Ô¥°¥ëー¥×¡ÖELLEgirl UNIon¡×¤Î2¤Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï1,400Ëü¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡Ê2024Ç¯8·î15Æü¸½ºß¡Ë¡£
¢£TGC¤¬Äó°Æ¤¹¤ë2025Ç¯½Õ²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¡¡¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¨¥¤¥ßー¤¬TGC¸ø¼°TikTok¤Ç¾Ò²ð¡ª
¡¡º£µ¨¡¢TGC¤¬È¯¿®¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡ª¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤òÃ¯¤â¤¬¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢19»þ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¡ÖËèÆü¥á¥¤¥¯¡×¤¬¿Íµ¤¤ÎÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥¤¥ßー¤Ç¤¹¡£TGC¥È¥ì¥ó¥ÉÆ°²è¤Ï¡¢ËÜÆüTGC¸ø¼°TikTok¡Ê@TGC__official¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¡ªº£¤¹¤°¿¿»÷¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¢£º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×È¯É½¡ª¡¡½é½ÐÅ¸¡¢¼þÇ¯¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡ª
¡¡º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È»Ë¾åºÇÃ»¡¦ºÇÇ¯¾¯¾å¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶È³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊÒÀÐµ®Å¸»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Òyutori¤¬TGC½é»²²è¡ªÆ±´ë¶È¤«¤é¡¢¡Ö00Ç¯Âå¤ÎÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Í³ËÛÊü¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿2000Ç¯Âå¤ÎÊ¿À®¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯9090 girl¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£ ¥¬ー¥ë¡Ë¤È¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³¤³°¥¹¥È¥êー¥È¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¡¢Éý¹¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëHTH¡Ê¥¨¥¤¥Á¥Æ¥£ー¥¨¥¤¥Á¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«½éÅÐ¾ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÉáÃÊÃå¤È¤·¤Æ¿È¤ËÅ»¤¦¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿microwave¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥¦¥§ー¥Ö¡Ë¡¢»öÌ³½êÀßÎ©20¼þÇ¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÇË¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òºÆÎ©¤Á¾å¤²¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦ÂìÂôÄ¾¸Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ëNAOKI TAKIZAWA¡Ê¥Ê¥ª¥ ¥¿¥¥¶¥ï¡Ë¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É30¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¹¥Æー¥¸¤òÅ¸³«¤¹¤ëMILKFED.¡Ê¥ß¥ë¥¯¥Õ¥§¥É¡Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥»¥¯¥·ー¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Î»°¼´¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëDarich¡Ê¥Àー¥ê¥Ã¥Á¡Ë¡¢¡ÖEdge of the era¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤ëGYDA¡Ê¥¸¥§¥¤¥À¡Ë¡¢¼ê·Ú¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤«¤Ä¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÊÃå²ó¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëmoment+¡Ê¥âー¥á¥ó¥È¥×¥é¥¹¡Ë¡¢YOUR FAN¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¤«¤«¤²¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¹¥È¥êー¥È¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÅÁ¤¨Â³¤±¡¢Á´¹ñ¤ËÌó170°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ëWEGO¡Ê¥¦¥£¥´ー¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤Ïº¹¤¬¤Ä¤¯MIX¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×The SHEL'TTER TOKYO¡Ê¥¶¡¦¥·¥§¥ë¥¿ー ¥Èー¥¥çー¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖOUR NU STANDARD¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÉþ¤òÄó°Æ¤¹¤ëAZUL BY MOUSSY¡Ê¥¢¥ºー¥ë¥Ð¥¤¥Þ¥¦¥¸ー¡Ë¡¢Õ»¤Ó¤Ê¤¤¶¯¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê½÷À¤é¤·¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ëLAGUA GEM¡Ê¥é¥°¥¢¥¸¥§¥à¡Ë¡¢Denim¡¿Standard¡¿Vintage¡¿Culture £´¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ç¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¿Ä¡×¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëMOUSSY¡Ê¥Þ¥¦¥¸ー¡Ë¡¢¡ÖCasual¡×¡ÖGirly¡×¡ÖMode¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëSLY¡Ê¥¹¥é¥¤¡Ë¤Î4¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»²²Ã¤·¡¢º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÂè1²ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2005 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ç¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤òÅ¸³«¤·¤¿¡¢ÁÇºà¡¢²Ã¹©¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÍ×ÁÇ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¹½À®¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤ÎDOUBLE STANDARD CLOTHING¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡Ë¤¬ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ã½éÅÐ¾ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ä
¢£¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÁêß·¼ù»á¤¬Ì¥¤»¤ë¡ÖTGC ¡ÈTOKYO DECO¡É COLLECTION¡×ÈäÏª¡ª
¡¡TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥çー¡£º£²ó¡¢»¨»ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÁêß·¼ù»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥çーÂè£²ÃÆ¡¢TGC ¡ÈTOKYO DECO¡É COLLECTION¤ÎÈäÏª¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥çー¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥ー¥ïー¥É¤Î¡É¥Ç¥³À¹¤ê¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¥Êー¥É¤ÇÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡ªÁêß·¼ù»á¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÁêß·¼ù¡ä
2005Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£»¨»ï¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤äMV¡¢¹¹ð¡¢TVCM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥Ë¥á°áÁõ¤Î´Æ½¤¡¢¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤â³èÆ°Ãæ¡£2021Ç¯¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï°áÁõ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£Ãø½ñ¤Ë¡ÖRe BON bon!¡×¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¡Ökawaii¿Þ´Õ¡×¡ÊÊ¸²½½ÐÈÇ¶É¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
Áêß·¼ù»á
¢£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢
¡¡º£µ¨¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥á¥¤¥¯¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Þ¤¹¡ª
- ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡·³ÃÏºÌµÝ»á
- Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡¶â»Ò¼Ó¿¥
- ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È / Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡FUKAMI
- Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡Hirotaka Iizuka (juice)
¡ÚÂè40²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 SPRING/SUMMER¡Û
Á´¤Æ¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»þ¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§Âè40²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 SPRING/SUMMER
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 S/S¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡§2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì12:00¡¢³«±é14:00¡¢½ª±é21:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡Ê¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî2-1-1¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://tgc.girlswalker.com/25ss/
¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡¡§¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û¢¨4ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´°Çä¸æÎé
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂè1ÃÆ¡Û¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂè2ÃÆ¡Û¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û¡Ú°ìÈÌÈÎÇä ¸«ÀÚ¤ìÀÊ¡Û½ªÎ»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸ø¼°¥ê¥»ー¥ë¡Û02·î14Æü¡Ê¶â¡Ë10:00~ 02·î17Æü¡Ê·î¡Ë23:59Ëø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://ticket.tickebo.jp/sn/tgc25ss-trade_buy
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://support.tickebo.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï24»þ´Ö¼õÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ë½ç¼¡²óÅú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÖÅú¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¡§¡ãÀ¸ÇÛ¿®¡äÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:20～21:20¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ºÆÊüÁ÷¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇÛ¿®Àè¡§ABEMA Special3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/CKk7SsBi4KtENs¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡ãºÆ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡äÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:50～21:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨À¸ÇÛ¿®¤«¤é30Ê¬¥Ç¥£¥ì¥¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇÛ¿®Àè¡§TGC¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://www.youtube.com/user/girlsTV¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TGC¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@TGCnews¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TGC¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@TGC__official¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¡§9090 girl¡¢AZUL BY MOUSSY¡¢Darich¡¢DOUBLE STANDARD CLOTHING¡¢GYDA¡¢HTH¡¢LAGUA GEM¡¢microwave¡¢MILKFED.¡¢moment+¡¢MOUSSY¡¢NAOKI TAKIZAWA¡¢SLY¡¢WEGO¡¡¢¨¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¡§°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢Æþ¹¾Èþº»´õ¡¢ÂçÊö¥æ¥ê¥Û¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢²¬ËÜ²ÆÈþ¡¢¹áÀîº»Ìí¡¢·Ê°æ¤Ò¤Ê¡¢²ÃÆ£ÛÙ¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¹á²»¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤»¤¤¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢ÄØ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Æ£ËÜ¥ê¥êー¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢»³ºêÅ·¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢µÈÌÚÀéº»ÅÔ¡¢è½»Ò¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥â¥Ç¥ë¡§ºÍÊ¡°¡è½ºé¡¢¤Î¤Î¤«¡¢Ê¡»³°¼¿å¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥²¥¹¥È¡§¤¢¤Î¡¢WEESA¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢°æ¾å¥ä¥Þ¥È¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢¤¨¤Ê¤³¡¢²¦ÎÓ¡¢ÌÚ²¼ÃÈÆü¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸ー¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢JIMMY¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢æÆ¡¢Ê¿Í´Æà¡¢Ã«¸¶¼·²»¡¢¤È¤¦¤¢¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢ÃæÄ®·»Ëå¡¢¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢Freen Becky¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢´Ý»³Îé¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤âー¤êー¤·¤åー¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¤è¤·¤¢¤&¥ß¥Á¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥á¥¤¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§ imase¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¡¢PSYCHIC FEVER¡¢SWEET STEADY¡¢DXTEEN¡¢HANA¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢FANTASTICS¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¡¢WATWING¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
MC¡§EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¡¢¨50²»½ç
¥¹¥Æー¥¸ÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥Æー¥¸¡¡Â¾
¼çºÅ¡§Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó
¥Ñー¥È¥Êー¡§TGC CARD(¥¤¥ª¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡ØÇòÀãÉ±¡Ù(¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢¥À¥¤¥½ー(³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È)¡¢¥¢¥Ã¥ô¥£¹çÆ±²ñ¼Ò ¥¢¥é¥¬¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢CNP Laboratory(¶äºÂ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー²½¾ÑÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢TIRTIR(³ô¼°²ñ¼ÒD&ACE)¡¢miness(³°õ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢LAKA(³ô¼°²ñ¼ÒJT)¡¢ÆüÀ¶¾Æ¤½¤Ð ¥Ý¥Ã¥¯¥ó¥ß¥ç¥ó
´Ú¹ñÉ÷´Å¿É¥«¥ë¥Ü(ÆüÀ¶¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù(ÅìÊõÅìÏÂ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢PAS(¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢Nu organic skincare(³ô¼°²ñ¼ÒNu)¡¢¥¢¥Ñ¥¬ー¥É(³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®)¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥éー¥¹¥Æ¥¤ ¥í¥ó¥°¥¦¥§¥¢ UV ¥×¥é¥¤¥Þー(¥ì¥Ö¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢WithGreen¡¡¢¨¥é¥ó¥¯ÊÌ¡¢50²»½ç
¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¡§SBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(SBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×)¡¢¥¨¥¹¥Æ¥×¥í¡¦¥é¥Ü(³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥é¥Ü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹)¡¢Nailie(³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥êー)¡¡¢¨¥é¥ó¥¯ÊÌ¡¢50²»½ç
FOR 2025¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî
¸å±ç¡§´Ä¶¾Ê¡¢ÅìµþÅÔ¡¢½ÂÃ«¶è¡¢¹ñÏ¢¤ÎÍ§Asia-Pacific
¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡§girlswalker
±é½Ð¡§DRUMCAN
´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO
¢£Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ94¡ó¤ò¸Ø¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈTGC¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡È¥é¥Ü¥é¥È¥êー¡Éµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¡¢À¯ÉÜ¡¢´±¸øÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SDGs¿ä¿Ê¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤ØÅÁ¤¨¤ë²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
TOKYO GIRLS COLLECTION ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tgc.st/(https://tgc.st/)
LINE¡§@TGC_LINE / X¡§@TGCnews / Instagram¡§@tgc_staff / Threads¡§@tgc_staff / TikTok¡§@TGC__official
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Þ¥¤¥Ê¥ÓTGC ¡ôTGC / YouTube¡§https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)