¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 S/S¡Û¡ÈÀ¹¤ê¡ÉÉþ¤ÇHERE WE GO¡ªELLEgirl¤È¤Ä¤¯¤ë25Ç¯½Õ²Æ¥È¥ì¥ó¥É¥­ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÀ¹¤ê¡×¡Ö¥×¥ì¥Ã¥ÔーÀ¹¤ê¡×¡Ö¥Ç¥³À¹¤ê¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×·èÄê¡ª

東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2025年3月1日(土)に、国立代々木競技場 第一体育館にて『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』(以下、マイナビ TGC 2025 S/S)を開催します。この度、TGCが発信する今季のトレンドキーワードが決定しましたのでお知らせいたします。

【POWER OF FASHION!】今季は“盛り”服でHERE WE GO!

TGCが開催ごとに発信しているトレンドキーワード。

今回もガール世代のエンパワーメディアELLEgirlとスペシャルコラボレーション!

リアルクローズを応援するTGCにELLEgirlの高い感度とエッセンスが加わりました。

今季のTGCトレンドキーワードは“盛る”をテーマに

「エンジェル盛り」「プレッピー盛り」「デコ盛り」を提案!



ファッションは気分を高めてくれる大切なツール

カスタマイズする楽しさ、重ねる楽しさ、オリジナリティを表現する楽しさ・・・

さぁ、ファッションの力を信じてHERE WE GO!

<Key word 1.>今季大本命(ハート)「エンジェル盛り」

スニーカーブーツで“ただ可愛いだけじゃない”スタイルが完成!シースルーシャツワンピはインして肌見せを緩和して!

今季の大本命は、パステルカラーで作るエンジェル盛りに決定!チュールやオーガンジー、フリルやレースなどの軽やかでエアリーなアイテムを取り入れましょう。特にオススメはスポーツ要素をMIXすること!軽やかな素材は、肌見せしすぎるとランジェリーっぽくなっちゃうので注意!さりげなく肌見せをすることが正解です。

胸元に大きめリボンをあしらったコーディネートは、インナーをボディスーツにすることで、腰回りのさりげない肌見せが叶います。足元は今季手に入れたいシューズNo1のスニーカーブーツをセレクト!厚底を選ぶと一昔前っぽくなっちゃうので、フラットでハイなシルエットにしましょう。トレンドの花柄ビスチェを取り入れたコーディネートは、パステルカラーのシースルーシャツワンピを下に着ることで、ふわふわしすぎず肌見せが緩和できます。リボン付きキャップや、レース素材のカーゴパンツといった、透け感のあるスポーツアイテムを取り入れることで今っぽくアップデート!ただ可愛いだけじゃないエンジェル盛りスタイルを見つけてね!

<Key word 2.>いつだって私が1番!「プレッピー盛り」

優等生?バッドガール?シースルーの靴下レイヤードは真似したい王道ネクタイシャツはタイトなニットを合わせてアップデート

継続のプレッピースタイルは、制服っぽくなりすぎないよう、着こなし方で差をつけましょう!

シンプルになりがちなテーラードジャケットは、ボタンやエンブレムで遊び心を加えたり、ショート丈やオーバーサイズといった“ジャストサイズではない”ものをセレクトしたりしましょう。プレッピー感を引き立てるチルデンサマーニットは、ワンピースをセレクトすることで着こなしのバリエーションが広がります。足元はシースルーのソックスをレイヤードしてアクセントを。ネイビーを合わせることで、目立つこと間違いなしのプレッピー盛りが完成!プレッピースタイルの王道であるネクタイシャツには、タイトなデザインニットを重ねましょう。子供っぽくなりすぎないようウエストを強調し、すっきりとしたシルエットにするのがポイントです。パンツはあえてデニムをセレクトすることで新しいプレッピースタイルの出来上がり!ハーフパンツにすることで女性らしさがプラス。ラインソックスとスニーカーでお利口さんすぎないプレッピー盛りに仕上がります。

<Key word 3.>装飾主義が加速!「デコ盛り」

今季チャレンジしたいスウィムウェアを取り入れたスタイルトゥーマッチなフリルレイヤードも色をクールにすれば怖くない

今季は装飾主義が加速!ビジューやスパンコールなどのキラキラアイテムやフリルのレイヤードで、ファッションにもオリジナリティを取り入れてデコ盛りしていきましょう。

フリルスリーブが特徴のトップスは、実はスウィムウェア!今季チャレンジしたいのは、まさにスウィムウェアをファッションに取り入れたスタイル。フリルのキャミソールをレイヤードすると露出も抑えられ、スウィムウェアを主役にしたデコ盛りスタイルの完成です!好きなキャラクターなど、自分の癒しグッズをデコアイテムとして取り入れるのもオススメ!トゥーマッチなフリルのレイヤードや総スパンコールのスカートを取り入れたコーディネートは、全体のトーンをクールにまとめることで華やかに仕上がり、デコ感がアップします。ボトムスをコンパクトにすることでさらにすっきりした印象に!足元のチャームにはイニシャルを取り入れ、オリジナリティをプラスしました。

スタイリスト:嶋崎由依 メイク:Hirotaka Iizuka (juice) ヘア:Ken Yoshimura 撮影:福永俊樹 モデル:藤本リリー

【ELLEgirl】

世界的ファッションメディア『ELLE』の姉妹誌である『ELLEgirl』は、自分らしい生き方を見つけたい高感度な10代~20代へ向けて、2004年に日本での運営を開始しました。開始当初から今日まで、トレンドを創出し、けん引する若者読者たちと定期的なディスカッションや共創を続けています。

2009年にはブログエディターとしてスター読者を発掘し、インフルエンサーによる等身大の情報発信を開始。2019年からは、「等身大の生き方」「クリエイティブな活動」「社会的なメッセージ」をキーワードに、共感・親しみ・憧れを生むKOL集団「ELLEgirl UNI」と、行動力のある読者グループ「ELLEgirl UNIon」の2つのコミュニティを運営しており、メンバーの総フォロワー数は1,400万を超えます(2024年8月15日現在)。

■TGCが提案する2025年春夏のトレンドメイクを 人気動画クリエイターのエイミーがTGC公式TikTokで紹介!

今季、TGCが発信するトレンドメイクのお手本となる動画を公開!トレンドメイクを誰もがトライできるよう、分かりやすく紹介してくれるのは、19時に投稿される「毎日メイク」が人気の動画クリエイターエイミーです。TGCトレンド動画は、本日TGC公式TikTok(@TGC__official)にて公開!今すぐ真似できるポイントが凝縮された動画は必見です!

■今季のトレンドを発信するブランドラインアップ発表! 初出展、周年ブランド多数登場!

今季のトレンドを発信するブランドラインアップが決定しました。アパレル企業史上最短・最年少上場記録を更新し、業界からも注目を集める片石貴展氏が代表を務める株式会社yutoriがTGC初参画!同企業から、「00年代の平成ギャルのリバイバル」をコンセプトに、ファッションを通じて自由奔放で自分らしさを大切にした2000年代の平成ギャルマインドを提案していく9090 girl(ナインティナインティ ガール)と、カジュアルなアイテムをベースに海外ストリートをミックスさせたスタイルを提案し、幅広く着用できるアイテムがZ世代の若者を中心に注目を集めているHTH(エイチティーエイチ)が登場します。そのほか初登場ブランドに、ブランド設立15周年を迎え、普段着として身に纏うステージ衣装をコンセプトとしたmicrowave(マイクロウェーブ)、事務所設立20周年をきっかけに2025年春夏コレクションにて、今までのイメージを破り、新たなコンセプトでブランドを再立ち上げするデザイナー・滝沢直己が手がけるNAOKI TAKIZAWA(ナオキ タキザワ)が決定しました。そして、ブランド30周年のアニバーサリーステージを展開するMILKFED.(ミルクフェド)、カジュアル、セクシー、フェミニンの三軸を融合したエキセントリックなファッションを展開するDarich(ダーリッチ)、「Edge of the era」をコンセプトに若者から支持を得るGYDA(ジェイダ)、手軽にトレンドかつベーシックな着回せるアイテムを提供するmoment+(モーメントプラス)、YOUR FANをコーポレートスローガンにかかげ、ファッションの提案にとどまらず、ストリートから派生している様々なカルチャーを伝え続け、全国に約170以上のストアを展開するWEGO(ウィゴー)に加え、他の人とは差がつくMIXコーディネートができるセレクトショップThe SHEL'TTER TOKYO(ザ・シェルター トーキョー)から、「OUR NU STANDARD」をコンセプトに、新しい自分らしさに出会える服を提案するAZUL BY MOUSSY(アズールバイマウジー)、媚びない強さとしなやかな女性らしさが共存するスタイルを提案するLAGUA GEM(ラグアジェム)、Denim/Standard/Vintage/Culture 4つのキーワードで、人それぞれの「芯」を際立たせるアイテムを提案し続けているMOUSSY(マウジー)、「Casual」「Girly」「Mode」をベースに時代の空気を体現するコレクションを展開するSLY(スライ)の4ブランドが参加し、今季のトレンドを発信します。さらに、『第1回 東京ガールズコレクション 2005 AUTUMN/WINTER』でもファッションショーを展開した、素材、加工にこだわった、カジュアル要素を中心とした商品構成とデザインが特徴のDOUBLE STANDARD CLOTHING(ダブルスタンダードクロージング)が最新コレクションを披露します!

<初登場ブランド>

■人気スタイリスト相澤樹氏が魅せる「TGC “TOKYO DECO” COLLECTION」披露!

TGCならではの注目コンテンツのひとつである、人気スタイリストによるスタイリングショー。今回、雑誌のスタイリングをはじめ、衣装デザイン、エディトリアルディレクション、空間プロデュースなど、多方面で活躍している人気スタイリスト相澤樹氏によるスタイリングショー第2弾、TGC “TOKYO DECO” COLLECTIONの披露が決定しました。今回のスタイリングショーは、トレンドキーワードの”デコ盛り”を象徴するかのような、少しナードで中毒性のあるボリューム感たっぷりなスタイリングが多数登場!相澤樹氏が創り出す、オリジナリティあふれる世界観にご注目ください!

<相澤樹>

2005年よりスタイリストとして活動開始。雑誌でのスタイリングをはじめアーティストのCDジャケットやMV、広告、TVCMなどで活躍するかたわら、衣装デザイン、エディトリアルディレクション、アニメ衣装の監修、空間プロデュースなど多方面でも活動中。2021年に東京で開催されたパラリンピック閉会式では衣装ディレクターとして参加。著書に「Re BON bon!」(祥伝社)「kawaii図鑑」(文化出版局)などがある。

相澤樹氏

■ファッション&メイクのプロフェッショナルが、

今季のファッション&メイクトレンドをレクチャーします!

- ファッション・クリエイティブ・ディレクター 軍地彩弓氏- 東京ガールズコレクション実行委員会 ブランドプロデューサー 金子紗織- スタイリスト / 東京ガールズコレクション実行委員会 ファッションディレクター FUKAMI- 東京ガールズコレクション メイクアップディレクター Hirotaka Iizuka (juice)

【第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER】

イベント名称:第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER

(略称:マイナビ TGC 2025 S/S)

開催日時 :2025年3月1日(土) 開場12:00、開演14:00、終演21:00(予定)

会場 :国立代々木競技場 第一体育館(〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/25ss/

ブランド:9090 girl、AZUL BY MOUSSY、Darich、DOUBLE STANDARD CLOTHING、GYDA、HTH、LAGUA GEM、microwave、MILKFED.、moment+、MOUSSY、NAOKI TAKIZAWA、SLY、WEGO ※アルファベット順

メインモデル:阿部なつき、嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、岡本夏美、香川沙耶、景井ひな、加藤栞、加藤史帆、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、小林由依、雑賀サクラ、せいら、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、中条あやみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、本田紗来、松本麗世、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、山崎天(櫻坂46)、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他 ※50音順

モデル:才福亜莉咲、ののか、福山絢水、りんか 他 ※50音順

ゲスト:あの、WEESA(PSYCHIC FEVER)、井上ヤマト、岩瀬洋志、えなこ、王林、木下暖日、くれいじーまぐねっと、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、翔、平祐奈、谷原七音、とうあ、NAOYA(MAZZEL)、中町兄妹、なこなこカップル、野村康太、樋口幸平、福原遥、Freen Becky、松本怜生、丸山礼、水沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、山中柔太朗、よしあき&ミチ 他 ※50音順

メインアーティスト: imase、CANDY TUNE、CUTIE STREET、PSYCHIC FEVER、SWEET STEADY、DXTEEN、HANA、BALLISTIK BOYZ、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUE、WATWING 他 ※50音順

MC:EXIT、鷲見玲奈 ※50音順

ステージ内容:ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他

