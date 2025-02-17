¡ÖCAPCOM FEBRUARY SALE¡×³«ºÅÃæ¡ª¡¡¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Steam Store¤Ë¥»ー¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª
¥«¥×¥³¥ó¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥²ー¥àËÜÊÔ¡¢ÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¡ÖCAPCOM FEBRUARY SALE¡×¤ò³Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¡ª¡¡
¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Å·ºÍ¸¡»ö¡¦¸æ·õÎç»ø¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡ØµÕÅ¾¸¡»ö1&2 ¸æ·õ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤Ê¤Ã¤ÆµçÃÏ¤Î°ÍÍê¿Í¤òµÕÅ¾Ìµºá¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡ÖµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¥·¥êー¥º¡¢Ææ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥´ー¥¹¥È ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡¢¤¢¤ë¸ÉÅç¤òÉñÂæ¤Ë°ì¿Í¤Îµ²±ÁÓ¼º¤ÎÀÄÇ¯¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ÎÂÎ´¶Îø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ö¼ü¤ï¤ì¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤¬¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¥»ー¥ëÃæ¡ª
Steam Store¤Ç¤Ï¡¢MARVEL¤ÈCAPCOM¤ÎÌ´¤Î¥¿¥Ã¥°ºî¤¬7¥¿¥¤¥È¥ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ØMARVEL vs. CAPCOM¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¢ー¥±ー¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
³Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥¢¥»ー¥ë¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡ÖCAPCOM FEBRUARY SALE¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡ª
CAPCOM FEBRUARY SALE
https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/)
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý¥Ïー¥ÉµÚ¤Ó¥»ー¥ë´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥»ー¥ë´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ï¥²ー¥àËÜÊÔ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÂ¾¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤äÃ±ÂÎ¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÊ£¹ØÆþ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»ー¥ë¾ÜºÙµÚ¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâÍÆ¤ä²Á³Ê¡¢·ÇºÜ³°¤Î¤½¤ÎÂ¾¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥«¥×¥³¥ó¥»ー¥ë¥Úー¥¸¤â¤·¤¯¤Ï³Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×
2025Ç¯2·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
Nintendo Switch¡ØµÕÅ¾¸¡»ö1&2 ¸æ·õ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§4,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú25%OFF!!¡Û¡§3,742±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚµÕÅ¾ºÛÈ½ February Sale¡Û
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_4
Nintendo Switch¡ØµÕÅ¾ºÛÈ½456 ²¦Å¥´î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§5,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú40%OFF!!¡Û¡§3,594±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Nintendo Switch¡ØµÕÅ¾ºÛÈ½123 À®ÊâÆ²¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§2,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú66%OFF!!¡Û¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Nintendo Switch¡ØµÕÅ¾ºÛÈ½123+456 ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú40%OFF!!¡Û¡§4,194±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Nintendo Switch¡ØÂçµÕÅ¾ºÛÈ½1&2¡¡-À®ÊâÆ²Î¶¥Î²ð¤ÎËÁðª¤Èë´¸ç-¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§4,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú60%OFF!!¡Û¡§1,996±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Nintendo Switch¡Ø¥´ー¥¹¥È ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú50%OFF!!¡Û¡§1,995±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¼ü¤ï¤ì¤Î¥Ñ¥ë¥Þ Valentine Sale¡Û
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_3
Nintendo Switch¡Ø¼ü¤ï¤ì¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§4,063±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú51%OFF!!¡Û¡§1,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Nintendo Switch¡Ø¼ü¤ï¤ì¤Î¥Ñ¥ë¥Þ Refrain¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú50%OFF!!¡Û¡§1,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Steam Store
2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë2:59¤Þ¤Ç
Steam¡ØMARVEL vs. CAPCOM¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¢ー¥±ー¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§5,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú20%OFF!!¡Û¡§4,792±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤«¤Ë¤â¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Â¿¿ô¥»ー¥ëÃæ¡ª¡¡¡ÖCAPCOM FEBRUARY SALE¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/
(C)CAPCOM
ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£