Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤ØÎáÏÂ6Ç¯»ºÊÆ¤ÎÄ´Ã£¤ÈÎáÏÂ7Ç¯»º°Ê¹ß¤ÎÄ´Ã£¶¯²½ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ×ÀÁ
¡¡ÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§ÆüËÜÀ¸¶¨Ï¢¡¢ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡§ÅÚ²°ÉÒÉ×¡Ë¡¢¥³ー¥×¥Ç¥êÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡§·§ºê¿¡Ë¡¢À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥æー¥³ー¥×¡ÊÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡§áÄ¶ñ¿°ì¡Ë¡¢À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¥³ー¥×¤¤ó¤»ö¶ÈÏ¢¹ç¡ÊÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡§¾®ÃÓÎ´Çî¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÊÆÉÔÂ¤ÈÎáÏÂ6Ç¯»ºÊÆ¤ÎÄ´Ã£ÉÔÄ´¤Ë¤è¤ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¤Î¾õ¶·¤È²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢º£¸å¤ÎÄ´Ã£¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ÎÊý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2·î12Æü¤ËÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§Á´ÇÀ¡¢ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡¡·¬ÅÄµÁÊ¸¡Ë¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ºÄ¾¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò´ðÈ×¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤ËÅÏ¤ê³Æ»ØÄê»ºÃÏ¤È¤ÎÊÆ¤Î¼è°ú¤ò°ÂÄêÅª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ6Ç¯»º¤ÎÀ¸¶¨¤ÎÊÆ»ØÄê»ºÃÏ¤Î½¸²Ù¸«¹þ¤ß¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ºòÇ¯²Æ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¼ûµë¤Îº®Íð¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë´íµ¡Åª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Í×ÀÁ¤ÎÆâÍÆ¡¡
¡¦ÎáÏÂ6Ç¯²Æ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÊÆÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÇä¤ê¾ì¤Îº®ÍðºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¤ËÂÐ¤¹¤ëÎáÏÂ6Ç¯»ºÊÆ¤ÎÇÛ²Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£
¡¦À¸»º¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÎáÏÂ7Ç¯»ºÊÆ°Ê¹ß¤Î½¸²ÙÎ¨¤¬²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£
¡¦Á´¹ñJA¤ÎÊÆ¹ò»ö¶È¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÂÐºö¡¢ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê´üÅª¤Ê¶¨µÄ¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤òº£¸å¤â»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£
¡Ê±¦¤«¤é¡Ë¥³ー¥×¤¤ó¤ ÂåÉ½Íý»öÀìÌ³Íý»ö ÂçÅçË§ÏÂ¡¢¥æー¥³ー¥× ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹ áÄ¶ñ¿°ì¡¢¥³ー¥×¥Ç¥ê ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹ ·§ºê¿¡¢ÆüËÜÀ¸¶¨Ï¢ ÂåÉ½Íý»ö»ö¶ÈÃ´ÅöÀìÌ³Íý»ö Æ£°æ´î·Ñ¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¡ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡¡·¬ÅÄµÁÊ¸¡¢ÂåÉ½Íý»öÀìÌ³¡¡óîÆ£ÎÉ¼ù¡¢¾ïÌ³Íý»ö¡¡¶â¿¹Àµ¹¬
¡¡À¸»º¼Ô¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÁ´ÇÀ¡¦JA¤ÎÊÆ½¸²Ù¡¦Ä´Ã£ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ½Ð²Ù¤Ç¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤¿²Á³Ê¤Ç¶¡µë¤Ç¤¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ¤ÎÊÆ»Ô¾ì¤Î°ÂÄê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÇÀ¡¦JA¤ÎÊÆ½¸²Ù¡¦Ä´Ã£ÎÏ¤Î²óÉü¤ò¿Ê¤á¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¡¢»ôÎÁÍÑÊÆ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ÎÊÆ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¶¨¤â¾ÃÈñ¼ÔÃÄÂÎ¡¢¾®Çä»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¡¢¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢¶¨ÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤º¤Ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç´ÖÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÀ¸¶¨Ï¢¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÈ¹ç°÷¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¯¤é¤·¤Ë´ó¤ê¤½¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£