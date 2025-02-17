¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ØÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¾®·¿ÀöÂõµ¡¡Ù¤òÈ¯Çä
2025Ç¯2·î17Æü
¡¡News Release
ÀöÂõÁå¤¬Æ©¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀöÂõÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬°ìÌÜÎÆÁ³
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ØÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¾®·¿ÀöÂõµ¡¡Ù¤òÈ¯Çä
¡ã³µÍ×¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸÷Çî¹¯¡Ë¤Ç¤Ï
¡ØÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¾®·¿ÀöÂõµ¡¡Ù¤ò¡ÖTHANKO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ2·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥³ー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¼è°·Å¹¡¢EC ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHANKO¡×¤ÏÆü¾ï¤Îº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÌÇò¤¯¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ä¡ÊÊØÍø¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡Ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥µ¥ó¥³ー¤¬´ë²è¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÀöÂõÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤ë¡Ö¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥Ü¥Ç¥£¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¾®·¿ÀöÂõµ¡¤Ç¤¹¡£
¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÆëÀ÷¤à¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§Ì£¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë°áÎà¤ä¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀöÂõÊª¤ÈÊÌÀö¤¤¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Àö¤¤²Ã¸º¤ä±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò³°Â¦¤«¤é¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀöÂõ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀö¾ôÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢±ø¤ì¤ä¤¹¤¤¤ª»ÒÍÍ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤äÂÎÁàÃå¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ°áÎàÅù¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀö¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀöÂõÍÆÎÌ¤Ï1.2kg¤ÈÍÆÎÌ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÍÆ°×¤Ê¤¿¤á¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾ì¡¢¼¼Æâ¤Î¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¢£Æ©ÌÀ¤Ê¥É¥é¥à¤ÇÀöÂõÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤ë
¢£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀö¾ôÎÏ¤Ç±ø¤ì¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀöÂõÊª¤â¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¨¤ë
¢£ÄÌ¾ï¤ÎÀöÂõÊª¤ÈÊÌÀö¤¤¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ä¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê°áÎà¤Ë¤âºÇÅ¬
¢£ÀöÂõÍÆÎÌ¤Ï1.2kg¤ÈÊÌÀö¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÍÆÎÌ
¢£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤
¢£¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÆëÀ÷¤à¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§Ì£¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ã»ÅÍÍ¡ä
¡¦¥µ¥¤¥º¡¿Éý340¡ß±ü¹Ô345¡ß¹â¤µ465(mm)
¡¦½ÅÎÌ¡¿Ìó5kg
¡¦Äê³ÊÅÅ°µ¡¿100V
¡¦ÅÅÆ°µ¡¤ÎÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¿160W
¡¦Äê³Ê¼þÇÈ¿ô¡¿50/60Hz¡Ê¶¦ÍÑ¡Ë
¡¦É¸½àÀöÂõÍÆÎÌ¡¿1.2kg¡Ê´¥Áç»þ¤ÎÉÛ¼ÁÎÌ¡Ë
¡¦ËÉ¿åÀÇ½¡¿IPX4
¡¦ÅÅ¸»¥³ー¥ÉÄ¹¡¿Ìó1.4m
¡¦¥¢ー¥¹ÀþÄ¹¡¿Ìó2.5m
¡¦ºà¼Á¡¿ABS¡¢PP
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿ËÜÂÎ¡¢µë¿å¥Ûー¥¹(Ìó1.2m)¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ
¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡¿Éý350¡ß±ü¹Ô330¡ß¹â¤µ530(mm)
¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¹þ¤ß½ÅÎÌ¡¿Ìó5kg
¡¦È¯ÇäÆü¡¿2025/02/17¡¡¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¿¹ØÆþÆü¤è¤ê12¥ö·î
¡¦·¿ÈÖ¡¿CTWM24SJU¡¡¡¦JAN¡¿4580060601073
¡ÖÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¾®·¿ÀöÂõµ¡¡×
[ÈÎÇä²Á³Ê]¡¡8,980±ß(ÀÇ¹þ)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004602
¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÄÌÈÎÉô¡¡¢©101-0023 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-8-13 NREG½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë4³¬
TEL 03-3526-4326¡¡FAX 03-3526-4322¡¡Email shop@thanko.jp¡¡URL: https://www.thanko.jp
¢£¥µ¥ó¥³ーÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¡¢©101-0021¡¡ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-14-8 ¿·Ëö¹¥Ó¥ëB03-5297-5783