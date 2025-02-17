GPU·×»»ÎÏ¥ê¥âー¥ÈÄó¶¡¤Î¶¦Æ±¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï

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https://www.rd.ntt/iown/
¢¨3¡§APN¡ÊAll-Photonics Network¡Ë¤È¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤«¤éÃ¼Ëö¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹¡Ê¸÷¡Ë¥Ùー¥¹¤Îµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡ÊÅÅ»Ò¡Ë¥Ùー¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¢¹âÉÊ¼Á¡¦ÂçÍÆÎÌ¡¢ÄãÃÙ±ä¤ÎÅÁÁ÷¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£º£²óÉßÀß¤·¤¿¤Î¤ÏNTT Com ¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëAPNÀìÍÑÀþ¥×¥é¥ó powered by IOWN¤Ç¤¹¡£
¢¨4¡§¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢Trusted Execution Environment (TEE)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥Ùー¥¹¤Îµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³ÖÎ¥¤µ¤ì¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê·×»»´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢AI³Ø½¬¤Ê¤É¤Î·×»»½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍøÍÑÃæ¤Î¥Çー¥¿¤òÊÝ¸î¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£NTT¼Ò²ñ¾ðÊó¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ÎÀ¸À®¤«¤é¾ÃÌÇ¤ËÅÏ¤ë°ì´Ó¤·¤¿¥Çー¥¿¼ç¸¢¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë IOWN PETs¡ÊIOWN Privacy Enhancing Technologies¡Ë¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢TEE¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.rd.ntt/sil/project/iown-pets/iown-pets.html
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https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/10/30/241030a.html
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