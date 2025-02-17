26Â´³ØÀ¸¤Î2·î»þÅÀ¤Î½¢¿¦°Õ¼±Ä´ºº～¥¥ã¥ê¥¿¥¹½¢³è ³ØÀ¸¥â¥Ë¥¿ー2026Ä´ºº·ë²Ì¡Ê2025Ç¯2·îÈ¯¹Ô¡Ë～
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¿¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·Î±ÀµÏ¯¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·îÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³Ø3Ç¯À¸¡ÊÍý·Ï¤ÏÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø1Ç¯À¸´Þ¤à¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2·î£±Æü»þÅÀ¤Ç¤Î½¢¿¦°Õ¼±¤ä½¢³è½àÈ÷¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü～6Æü¡¢²óÅú¿ô¡§1,071¿Í¡Ë
¡ã¡ã¡¡¼ç¤ÊÆâÍÆ¡¡¡ä¡ä
£±¡¥½¢³è²ò¶Ø1¥«·îÁ°¤ÎÉÔ°Â¡¡¡¡¡¦¡¦¡¦¿ÞÉ½£±
¡¡¡¡¡ûÁª¹Í¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢¡ÖÌÌÀÜ¡×¡Ê58.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉ®µ»î¸³¡×¡Ê34.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¡×¡Ê34.3¡ó¡Ë¤Î½ç
¡¡£²¡¥¸½ºß¤Î»ÖË¾¶È³¦¡¡¡¡¡¦¡¦¡¦¿ÞÉ½£²
¡¡¡¡¡û»ÖË¾¶È³¦1°Ì¡Ö¶ä¹Ô¡×¡¢2°Ì¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢3°Ì¡Ö¾ðÊó½èÍý¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡×
¡¡£³¡¥¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Åù¡Ê¢¨¡Ë¤Î»²²Ã¾õ¶·¡¡¡¡¡¦¡¦¡¦¿ÞÉ½£³
¡¡¡¡¡û»²²Ã·Ð¸³¼Ô¤Ï¥â¥Ë¥¿ーÁ´ÂÎ¤Î92.7¡ó
¡¡¡¡¡ûÊ¿¶Ñ»²²Ã¼Ò¿ô11.2¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿´ë¶È¤Ï3.4¼Ò¡£»²²Ã´ë¶È¤Î3³ä
¡¡£´¡¥£²·î1Æü»þÅÀ¤ÎËÜÁª¹Í¼õ¸³¾õ¶·¤ÈÆâÄê¾õ¶·¡Ê¢¨¡Ë¡¡¡¡¡¦¡¦¡¦¿ÞÉ½£´
¡¡¡¡¡û¡ÖËÜÁª¹Í¤ò¼õ¤±¤¿¡×73.3¡ó¡£Á°Ç¯Æ±´ü¤ò2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë¡£¼õ¸³¼Ò¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ4.2¼Ò
¡¡¡¡¡û¡ÖÆâÄê¤òÆÀ¤¿¡×39.9¡ó¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¡Ê33.8¡ó¡Ë¤ò6.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë
¡¡£µ¡¥ÃÏ¸µ½¢¿¦¤Î´õË¾¾õ¶·
¡¡¡¡¡ûÃÏ¸µ½¢¿¦´õË¾¼Ô¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¿Ê³Ø¼Ô¤Î73.3¡ó¡£ÃÏ¸µ³°¿Ê³Ø¼Ô¡ÊU¥¿ー¥ó´õË¾¡Ë¤Ï30.6¡ó
¡¡£¶¡¥Æ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨
¡¡¡¡¡û¡Ö£±¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×45.8¡ó¢Î¡ÖÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¡×54.2¡ó
¡¡£·¡¥½¢¿¦Àè¸õÊä¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó
¡¡¡¡¡û¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¡Ö»Å»öÆâÍÆ¡×¤¬6³ä¤ÇÂ¿¤¤¡£¡Ö¶ÐÌ³ÃÏ¡×¡Ö¼ÒÉ÷¡×¤Ê¤ÉÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë
¡¡£¸¡¥À¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·
¡¡¡¡¡û³Ø¶È¤Ç¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¼Ô¤Ï8³ä¶¯¡Ê84.7¡ó¡Ë¡£½¢³è¤Ç¤Ï3¿Í¤Ë2¿Í¤¬ÍøÍÑ¡Ê66.5¡ó¡Ë
¥ì¥Ýー¥È¡§https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/202502_gakuseichosakakuho.pdf
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û¢¨¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¥ªー¥×¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥ËーÅù¤â´Þ¤á¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡¡¢¨¡ÖÆâÄê¡×¤Ë¤Ï¡¢Æâ¡¹Äê¤ò´Þ¤à
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý ¡§ 2026Ç¯3·î¤ËÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³Ø3Ç¯À¸¡ÊÍý·Ï¤ÏÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø1Ç¯À¸´Þ¤à¡Ë
¡¡²óÅú¼Ô¿ô ¡§ 1,071¿Í¡ÊÊ¸·ÏÃË»Ò216¿Í¡¢Ê¸·Ï½÷»Ò483¿Í¡¢Íý·ÏÃË»Ò233¿Í¡¢Íý·Ï½÷»Ò139¿Í¡Ë
¡¡Ä´ººÊýË¡ ¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ººË¡
¡¡Ä´ºº´ü´Ö ¡§ 2025Ç¯2·î1Æü～6Æü
¡¡¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥° ¡§ ¥¥ã¥ê¥¿¥¹½¢³è ³ØÀ¸¥â¥Ë¥¿ー2026
¡¡Ä´ºº¼Â»Ü ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¿¥¹¡¿¥¥ã¥ê¥¿¥¹¥ê¥µー¥Á
¿ÞÉ½£±. ½¢³è²ò¶Ø1¥«·îÁ°¤ÎÉÔ°Â
¿ÞÉ½£². ¸½ºß¤Î»ÖË¾¶È³¦
¿ÞÉ½£³. ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Åù¤Î»²²Ã¾õ¶·
¿ÞÉ½£´. £²·î1Æü»þÅÀ¤ÎËÜÁª¹Í¼õ¸³¾õ¶·¤ÈÆâÄê¾õ¶·
¿ÞÉ½£µ. ÃÏ¸µ½¢¿¦¤Î´õË¾¾õ¶·