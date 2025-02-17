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A Fractional-N Ring PLL Using Harmonic-Mixer-Based Dual Feedback and Split-Feedback Frequency Division with Phase-Domain Filtering
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Multi-Axis Resonant Filter Design using Frequency Response Data applied to Industrial Scan Stage
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol.29, No.4, 2024
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