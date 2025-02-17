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¡üCONTENTS
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¡¦INTERVIEW 2 SOLO WORKS¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー2¡§¥½¥í¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ
¡¦GEARS¡¡»ÈÍÑµ¡ºà¾Ò²ð
¡¦ARCHIVE INTERVIEWS 2011-2023¡¡¥Ùー¥¹¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー½¸
¡¦INTERVIEW 3 VOCALIST¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー3¡§¥ô¥©ー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ
¡¦INTERVIEW 4 BASSIST¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー4¡§¥Ùー¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ
¡¦PLAYING ANALYSIS¡¡¥Ùー¥¹¡¦¥×¥ì¥¤²òÀâ
¡¦INTERVIEW 5 SONGWRITER¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー5¡§¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ
¡¦SELF LINER NOTES¡¡¼«ºî¶Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¦DISCOGRAPHY¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡õ¥»¥ë¥Õ¡¦¥«¥Ðー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£
¡¦BASS SCORE¡¡¥Ùー¥¹¡¦¥¹¥³¥¢¡¡¡ÖWISH¡×LUNA SEA¡¢¡ÖBURN OUT¡×J¡¡
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E-mail: pr@rittor-music.co.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6454-030f8a7d760d606f476103485f0a588e.pdf