カー用品ブランドMAXWINからカーナビや後席モニターに接続するHDMI端子を変換・延長に便利な変換端子ケーブルが長さが選べるようラインナップが追加！
昌騰有限会社
カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府岸和田市)は、カーナビや後席モニターに接続するHDMI端子を変換・延長に便利な変換端子ケーブル『CAB-HD10/09』の発売開始をお知らせします。
販売ショップ Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D3T43R91
HDMI端子変換にオススメ！
カ-ナビ用HDMI変換ケーブル。
ケーブル長が15cm・50cm・1.5ⅿの3種類あり、車や用途に合わせて選べるので配線もラクラク。
HDMI Type-E ⇔ A に変換することで、さまざまなHDMI製品を接続することが可能。
◆CAB-HD10（15cm・50cm・1.5ⅿ）
HDMIケーブル カ-ナビ用HDMI変換ケーブル タイプE (オス)⇔ タイプA (メス)
◆CAB-HD09（1.5ｍ）
HDMIケーブル カ-ナビ用HDMI変換ケーブル タイプE (オス)⇔ タイプA (オス)