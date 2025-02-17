2024年度「キッズ伝統芸能体験 発表会」一般観覧募集

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会

"本物体験"を通じて伝統文化を学ぶ「キッズ伝統芸能体験」

昨年9月の開講式から、約300名の小・中・高校生が能楽、長唄、三曲、日本舞踊のお稽古を重ねた集大成を披露します。

案内役に元NHKアナウンサーの葛西聖司さんを迎えて、発表会の最後には、プロによる実演もあります。

１.［能楽］

日時：２０２５年３月２２日（土）１５：００開演 １９：００頃終演

会場：国立能楽堂（最寄駅：千駄ケ谷、国立競技場、北参道、ほか）

発表(コース)：謡・仕舞(金春流)／狂言(和泉流)

２.［長唄・日本舞踊 I ］

日時：２０２５年 ３月２７日（木）１５：３０開演 １８：３０頃終演

会場：浅草公会堂（最寄駅：浅草、ほか）

発表(コース)：三味線[東村山]／三味線[渋谷]／三味線[ユース]／囃子(篠笛)[調布]／囃子(篠笛)[新宿]／囃子(小鼓)／日本舞踊A・Bクラス

３.［三曲・日本舞踊 II ］

日時：２０２５年 ３月２８日（金）１５：３０開演 １８：３０頃終演

会場：浅草公会堂（最寄駅：浅草、ほか）

発表(コース)：箏曲[武蔵野](生田流)／箏曲[立川](山田流)／箏曲[新宿](生田流)／箏曲[ユース](山田流)／尺八／日本舞踊Cクラス／日本舞踊[ユース]

＊入場無料（事前申込制・先着順）／未就学児入場可／途中入退場可

＊開場は、開演の30分前を予定しています。

なお、時間は目安です。前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

＊日本舞踊A・Cは女子クラス、Bは男子クラスです。［ユース］は対象を中高生に特化したユースプログラムです。

一般観覧 募集について

【募集期間】

２０２５年 ２月１０日（月）午前１１時～

・３月１３日（木）締切・・・・１.［能楽］（定員約１００名）

・３月２０日（木・祝）締切・・２.［長唄・日本舞踊 I ］・３.［三曲・日本舞踊 II ］（定員各約１５０名）

＊先着順。定員に達し次第終了します。

【応募方法】

「キッズ伝統芸能体験」公式ウェブサイト上の応募フォームから。「申込時の注意事項」を必ずお読みいただき、お申し込みください。

〇申込時の注意事項：

＊複数公演にお申し込みいただけます（おひとり様、１公演につき５枚まで。小さなお子様など膝上での観覧の場合は、入場件は不応です）。

＊当日の受付方法などのご案内は、１.［能楽］は３月１４日（金）、２.［長唄・日本舞踊 I ］・３.［三曲・日本舞踊 II ］は３月２１日（金）に応募者全員へE-mailにて通知する予定です。必ず、ご確認ください。

＊開催時間、内容、出演者等が変更となる場合があります。

＊未就学児入場可。ただし、他の方のご迷惑となる場合は、ご退場をお願いすることがあります。

＊当日券については、公演日が近づきましたら本ウェブサイトにてご案内します。

＊団体での観覧をご希望の場合は、事前に事務局までお問い合わせください。

【応募フォーム】

■公式ウェブサイト： https://www.geidankyo.or.jp/kids-dento/

発表会チラシ（表）発表会チラシ（裏）キッズ伝統芸能体験とは

本格的な子供向け体験プログラム「キッズ伝統芸能体験」は、伝統芸能の4ジャンル（能楽、長唄、三曲、日本舞踊）のプロの実演家が直接指導し、数か月にわたる稽古の成果を発表します。

"本物体験" を通じて、日本人が大切にしてきた伝統文化への理解を深め、その心を次世代へ継承することを目的としています。

本年度で17回目を迎え、これまでに4,600人を超える子供たちが参加してきました。

小学生から高校生までを対象としたスタンダードプログラム（年齢層にあわせた16回のお稽古と発表会）と、中学生と高校生に対象を特化したユースプログラム（内容の濃い10回のお稽古と発表会）の2つのプログラムを実施しています。



■公式ウェブサイト：https://www.geidankyo.or.jp/kids-dento/

昨年度の発表会［上段左から］能楽、長唄、［下段左から］三曲、日本舞踊 撮影：菅原康太(能楽)、武藤奈緒美(ほか)お問い合わせ

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会［芸団協］内

「キッズ伝統芸能体験」事務局 TEL : 03-5909-3060（平日11:00～17:00）

【主催】東京都／公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京／公益社団法人日本芸能実演家団体協議会

【企画制作・運営】公益社団法人日本芸能実演家団体協議会

【制作協力】公益社団法人能楽協会／公益社団法人日本舞踊協会／公益社団法人日本三曲協会／一般社団法人長唄協会

【共催】公益財団法人新宿未来創造財団／公益財団法人立川市地域文化振興財団／公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団／東村山市教育委員会／公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団

【協賛】独立行政法人日本芸術文化振興会

【後援】新宿区／台東区／立川市教育委員会

【協力】公益財団法人梅若会／公益財団法人日本伝統文化振興財団